Cierre de filas en la Diputación con el Xorret de Catí y bronca por los gastos sin justificar de los grupos

Cara y cruz en el pleno que la Diputación de Alicante celebró este miércoles. Todos los grupos cerraron filas con la recuperación del edificio de Xorret de Catí, tras la moción presentada por el PSOE, pero la sesión no estuvo exenta de bronca. De nuevo, a cuenta de los gastos sin justificar de los grupos políticos durante el anterior mandato, y coincidiendo con las alegaciones presentadas por los diferentes partidos, la mayoría rechazadas por Intervención.

En concreto, a la sesión se llevaron las alegaciones de PSOE y de Fernando Sepulcre, que comenzó el anterior mandato en las filas de Cs para acabar convirtiéndose en tránsfuga. Por su parte, Compromís presentó dos recursos. En este contexto, la formación valencianista y el PP se enzarzaron en los cinco puntos relacionados con la fiscalización de las cuentas de los grupos políticos entre 2015 y 2018. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, insistió una vez más en que todo partió tras acudir al Tribunal de Cuentas y a Anticorrupción, lo que llevó al equipo de gobierno a contratar a una auditoría externa y reprochó que los populares «no presentaran facturas», algo que negó la diputada de Hacienda, la popular María Gómez, que defendió la «transparencia» de su formación, y dijo estar «cansada» de esas acusaciones.

La fiscalización de las asignaciones a los partidos ha arrojado un saldo de cerca de 165.000 euros que Intervención reclama por considerar o bien que hay gastos sin justificar, o que las facturas aportadas corresponden a pagos que no entran dentro de los justificables con las asignaciones. Si bien el PP ya hizo efectivo el ingreso de 51.000 euros y el PSOE de casi 14.500, faltan por abonar las asignaciones que Intervención considera que no son justificables. Así, a Esquerra Unida, que ya no tiene representación, se le reclaman 90.000 euros; a Compromís, 3.000 (tras conseguir ayer que se le estimaran 2.700 euros de gastos) y al tránsfuga Fernando Sepulcre, 2.200 euros, tras haber pagado su expartido 1.900.

Donde sí que hubo consenso es en la moción que llevó el PSOE para reactivar el edificio de Xorret de Catí, cerrado hace ocho años. El PP presentó una enmienda para que el Patronato de Turismo sea el encargado de elaborar un estudio para ver el uso que darle. Todos los grupos apoyaron también crear una comisión de trabajo con los grupos y los ayuntamientos de Castalla y Petrer. Lo que PP y Cs no apoyaron es la propuesta del PSOE para instar al Ministerio de Transición Ecológica a que mantenga en el Plan Hidrológico del Tajo el caudal en Aranjuez. Y ni socialistas ni Compromís estuvieron de acuerdo con la propuesta del PP para que no se reforme la Ley Mordaza.