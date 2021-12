PP y Cs ven viable un pacto en las cuentas de la Diputación y la oposición lo fía todo a estrechar lazos con el Consell

Lo que la pandemia ha unido que no lo separen las discrepancias. Esa parece ser la máxima que se ha propuesto el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, dispuesto a reeditar el histórico acuerdo del pasado año cuando toda la oposición, PSOE y Compromís, se abstuvo en el pleno de las cuentas y, por primera vez desde 2014, se aprobaron sin votos en contra. Mazón lo puso de manifiesto durante la presentación de los presupuestos este miércoles, cuando hasta en cinco ocasiones citó la palabra «acuerdo» y se mostró bastante optimista en su materialización. También lo ve factible su socio, Cs. No obstante, Mazón es consciente de que el escenario actual es diferente al de hace un año, cuando la pandemia sacudía con virulencia y el espíritu «pandémico» llevaba a los grupos con representación en los ayuntamientos y diputaciones a que en los más de los casos no pusieran palos en las ruedas en lo relativo a aprobar las cuentas. A eso se suma que ahora Carlos Mazón es el líder del PPCV, y, por tanto, el jefe del principal partido de la oposición al Botànic. Y esto es algo que la izquierda no está dejando pasar de largo y, por ello, tanto Compromís como el PSOE están presionando con una serie de propuestas que dan donde más le duele a Mazón: una mayor colaboración de la Diputación con el Consell.

Los socialistas quieren condicionar su abstención o apoyo a las cuentas de 2022 a que la Diputación se sume al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, uno de los principales caballos de batalla de PP y Cs, que gobiernan en la institución provincial, y al que se niegan en rotundo a adherirse, mientras que Compromís quiere un acuerdo a tres bandas en el que estén también algunas consellerias para cofinanciar una serie de proyectos que la formación valencianista prefiere no desvelar por el momento. En definitiva, obligar a Mazón a llegar a acuerdos con el Consell, pese a las críticas recurrentes del alicantino hacia el Ejecutivo autonómico. No obstante, y pese a las condiciones que pone, el único diputado de la formación valencianista, Gerard Fullana, muestra, por tercer año consecutivo, su disposición a pactar las cuentas y pide al PP la misma actitud colaborativa en las Cortes. De momento, PP y Cs han conseguido un acuerdo de mínimos con Compromís al incluir peticiones como más ayudas sociales. Los valencianistas reconocen que un acuerdo con PP y Cs no les da rédito electoral, beneficia más a Carlos Mazón, que quiere mantener una imagen que ponga en valor su talante conciliador y de consenso, capaz de llegar a acuerdos con quien está en las antípodas ideológicas del PP. Se marcó un tanto hace dos años con un acuerdo histórico para que Compromís se abstuviera en los presupuestos, los primeros con Mazón al frente de la Diputación, al que no se unió el PSOE -que votó en contra- y logró que los socialistas sí se sumaran a un pacto en las últimas cuentas, las de 2021, para abstenerse junto a la formación de Fullana. El jefe del PP es consciente de que su futuro electoral pasa por llegar a acuerdos con otras formaciones si quiere llegar a sentarse en el sillón presidencial del Palau, por lo que no quiere despegarse de esa imagen de hombre de consenso. Sin embargo, convencer al grupo que lidera Toni Francés para que, por segundo año, no vote en contra de los presupuestos se le está complicando. Mazón no quiere traspasar la línea de adherirse al Fondo de Cooperación Municipal que le exigen los socialistas, pese a la ley de la Generalitat que obligará a las diputaciones a cofinanciarlo a partir de 2023. El PSOE ya ha recibido la primera negativa a esta propuesta por parte del PP y Cs que, no obstante, sí han decidido incluir en las cuentas, o a través de remanentes de tesorería, otras propuestas que hasta el momento les han trasladado los socialistas. Por su parte, desde Cs, en la línea su socio, el PP, son optimistas respecto a las posibilidades de reeditar el pacto en las cuentas de 2021. Para la formación naranja, la mayoría de las propuestas que les han puesto sobre la mesa Compromís y PSOE son «lógicas» y «negociables». Dos semanas para negociar antes del pleno del 15 de diciembre Los grupos con representación en la Diputación tienen dos semanas para negociar. De hecho, la próxima semana PSOE y Compromís se sentarán con PP y Cs a negociar, por separado, la inclusión de sus propuestas en las cuentas. El pleno está previsto para el 15 de diciembre, y ahí es cuando se sabrá qué deciden.