Baldoví asegura que el Gobierno publicará de manera "inminente" el documento de reforma de la financiación autonómica tras incumplir el plazo

El Gobierno publicará el documento sobre la reforma de la financiación autonómica de manera "inminente". Así se lo han trasladado desde el Ministerio de Hacienda al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, tras preguntar por el documento, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió publicar antes de que se acabara el mes de noviembre, lo que ha incumplido. Baldoví ha lamentado este retraso pero ha asegurado que ayer mismo le trasladaron desde el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero que saldrá "esta semana o la próxima". "El ministerio no ha cumplido con la fecha, pero sin Compromís no tendría la presión de sacar ese documento este año”, ha señalado el diputado de la formación valencianista, que ha lamentado que la ministra haya incumplido su compromiso respecto a las fechas.

Baldoví ha señalado en Alicante que ese documento permitirá mejorar los presupuestos y que incluirá criterios de población ajustada que permitirán resolver los problemas de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, ya que el Gobierno ampliará la partida de la financiación autonómica. "Lo importante es que mejorará la financiación valenciana y habrá más dinero para el sistema de financiación que es la única manera posible de que haya un acuerdo", ha indicado Baldoví.

El diputado de Compromís ha sido quien ha estado presionando al Gobierno para que presente el documento sobre la reforma de la financiación en el que se incluye más dinero para el conjunto de las autonomías y del que la Comunidad Valenciana, actualmente la peor financiada, saldría beneficiada. Baldoví ha venido insistiendo en que es un compromiso del Ejecutivo central desde la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. Asegura que la financiación valenciana saldrá notablemente mejorada porque se asume una de las posiciones que han defendido los expertos y es la aportación de más dinero al sistema de financiación para evitar luchas entre autonomías y que nadie pierda.

Además, el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha anunciado que los Presupuestos Generales del Estado incluirán enmiendas de los valencianistas por valor de 12.200.000 euros en inversión ferroviaria directa en infraestructuras de las comarcas alicantinas. “La inversión estatal en Cercanías no solo es necesaria, sino una obligación", ha señalado. En el caso de Alicante, las enmiendas presentadas por Compromís, y que se incluirán en las cuentas estatales, son 11,5 millones para la mejora de los Cercanías, medio millón de euros para la conexión con el aeropuerto y 200.000 para el proyecto del tren de la Costa. "Estos presupuestos es difícil no votarlos ya que, aunque todo el porcentaje en Alicante no es el que nos debería de tocar -por población- sí es verdad que ahora hay más inversión", ha indicado Baldoví. El diputado, acompañado por la portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, y por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha considerado que no son los presupuestos que se merecen alicantinos y alicantinas, pero ha aseverado que si no fuera por Compromís, estas cifras ni siquiera constarían en las cuentas del Estado.

Cuestionado sobre la situación de que la provincia se quede a la cola en inversión por habitante en los Presupuestos Generales, Baldoví ha señalado que "soy un único diputado" en cuestión de presionar para mejorar las cuentas, pero, ha añadido, "estoy seguro que si los diputados y diputadas de otros partidos hubieran trabajado en nombre de la circunscripción que los eligió como representantes, la injusticia con Alicante sería menor". "Ahora nos toca a toda la sociedad civil vigilar que estas inversiones se realizan como toca”, ha considerado el diputado sobre la histórica infrafinanciación que sufre la población alicantina.

Además, Baldoví ha explicado que los Presupuestos Generales contemplan partidas transversales que aportan 500.000 euros para sanidad vegetal y 60 millones para dependencia que se suman a los otros 60 millones que contemplaban los presupuestos de este año: “Es importante decirlo en Alicante, no tan solo porque estemos consiguiendo que el Estado aporte el 50% del presupuesto para Dependencia como pide la ley, sino porque de las tres provincias, la de Alicante es la que más lo necesita según las cifras de personas que reciben la Dependencia”.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha manifestado que la actividad política de los valencianistas, tanto la acción reivindicativa donde se hace oposición como la tarea hecha en las administraciones donde gobierna la coalición valencianista, ha consistido al dar visibilidad a los intereses y reivindicaciones alicantinas. “A Madrid le reclamamos una financiación justa de acuerdo al peso poblacional; y así es como se hacen los presupuestos autonómicos, que han tenido en cuenta ese peso poblacional del sur”, ha indicado.

Sobre los presupuestos autonómicos, la portavoz adjunta a las Cortes, Aitana Mas, ha defendido no solo el hecho de que el Consejo abordó las cuentas desde una perspectiva como es la del peso poblacional, sino también desde la seguridad que necesita la sociedad para continuar avanzando. “La pandemia no ha acabado, no podemos olvidarlo. Por eso son importantes los 1.000 millones extra para mantener los refuerzos de los servicios sanitarios y centros educativos para garantizar que pueda hacer frente a los repuntes de los contagios. Hemos visto también como los centros escolares han sido los espacios más seguros para nuestros niños, y esto lo tenemos que reivindicar y presupuestar”.

Mas ha destacado que la ciudad de Alicante tendrá una importante inversión, que afectará, entre otros, a espacios como el Centro 14, la ciudad de la Justicia, el Plan Edificante, los centros de salud y el antiguo Cine Ideal. Este último espacio, ha destacado la diputada, "es importante resaltar que está en las cuentas autonómicas debut en los presupuestos participativos".