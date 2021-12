Puig y Lambán se alían para reclamar la descentralización de sedes del Estado

Si para la reforma de la financiación los aliados de Ximo Puig se encuentran bañados por el Mediterráneo (especialmente al sur, Andalucía), para el siguiente punto en la agenda de la Generalitat, la desconcentración de sedes del Estado más allá de Madrid, el jefe del Consell ha encontrado la simpatía de un compañero de partido unos kilómetros más al norte.

Puig y el presidente de Aragón, Javier Lambán, están preparando junto con Funcas un congreso en Zaragoza, sin fecha aún cerrada, para reclamar la descentralización del Estado. El objetivo de esa jornada, según confirmaron a Efe desde el Ejecutivo aragonés, es abrir ese debate para un reparto más equilibrado de las instituciones del Estado.

Fuentes del Consell indicaron que hay voluntad de trabajar en la descentralización del Estado pero la convocatoria de una reunión bilateral entre Lambán y Puig no está definida todavía y no se ha concretado ni el temario. No obstante, la desconcentración de sedes es un debate en el que se viene insistiendo desde el Palau en los últimos meses y ha tenido su primer logro en que Benidorm será la sede de la nueva plataforma inteligente de destinos turísticos, según anunció Pedro Sánchez.

De hecho, ambos dirigentes ya lanzaron esta propuesta en Zaragoza en la Fiesta de la Rosa de los socialistas aragoneses previa a las elecciones autonómicas de mayo de 2019. En ese marco, Lambán defendió un segundo proceso de descentralización que lleve a queotras ciudades del país además de Madrid puedan acoger agencias u organismos.

La desconcentración de sedes o las conexiones empresariales (que ya tuvieron una reunión el mes pasado) podrían unir lo que separa la financiación autonómica. Lambán forma parte del bloque de la España despoblada que pide que es receloso al cambio de sistema y pide que este calcule el coste del servicio y no sea por población ajustada como demanda la Generalitat.