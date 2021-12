Puig reclama reforzar el Estado autonómico y aplaude la reforma de la financiación

El escenario ha cambiado, pero no el discurso. La necesidad de reformar la Constitución se ha convertido en una reivindicación habitual del jefe del Consell, Ximo Puig, cada 6 de diciembre. Lo citó en años anteriores donde el acto para conmemorar el aniversario de la Carta Magna se celebró en el Teatro Principal de Alicante, y lo deslizó este lunes en Casa Mediterráneo, que acogió, por primera vez, esta cita anual. Así, reclamó reforzar y actualizar el Estado autonómico, transitar hacia un «aggiornamento», como lo calificó Puig en su discurso, es decir, la modernización del actual modelo de las autonomías. El líder del Consell concentró en esa renovación territorial todo lo que viene pidiendo en los últimos meses, como la cogobernanza, avanzar en la descentralización del Estado y, como paso necesario hacia todo ello, la reforma de la financiación autonómica.

Ante la plana mayor de su Consell y cerca de 200 invitados, Ximo Puig reclamó el refuerzo de las comunidades autónomas en la gobernanza de España e instó a coser las «heridas territoriales abiertas», tanto las visibles, como es el secesionismo, como las invisibles, referidas al centralismo. En este sentido, propone que ambas se pueden combatir con ese refuerzo del Estado autonómico y, una vez más, señala a la fórmula del federalismo para ponerles coto, la «confianza federal» a la que invocó entendida por el presidente de la Generalitat, como lo ha dejado patente en otras ocasiones, como unir desde la diversidad. «Ni España es Madrid, ni caben los independentismos, ni la periferia es segunda división», manifestó. Así, reclamó a la España «oficial» reconectar con la real «o las distancias se ampliarán», advirtió. En esta parte del discurso subió el tono para zanjar que «O España es de todos, o España no será».

Puig es consciente de que la consecución de lo que propugna no es un camino facil, aunque su cruzada contra el centralismo y la infrafinanciación la ha intensificado en los últimos meses, hasta el punto de que desde el Palau de la Generalitat se considera un triunfo suyo el haber conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez mueva ficha en algo que, hasta no hace mucho, parecía intocable como es el cambio de modelo de financiación autonómica. El jefe del Consell no desaprovechó la oportunidad de referirse al documento elaborado por el Ministerio de Hacienda que el viernes envió a las autonomías para que propongan mejoras y que calificó de «paso decisivo» hacia delante, valorando la «determinación» del Ejecutivo central. De hecho, es un logro para el llamado frente mediterráneo, el que encabeza la Comunidad Valenciana con Ximo Puig a la cabeza y en el que están otras autonomías como las Islas Baleares; también Andalucía y la Región de Murcia, aunque estas últimas son críticas con el documento. En el mismo prima el criterio poblacional, como reclamaban estas comunidades autónomas, frente al llamado frente norte, de los territorios más despoblados, que piden que en el reparto del dinero se incluyan unos fondos de compensación.

Puig avanzó que ahora la Comunidad Valenciana propondrá mejoras en ese primer modelo propuesto con argumentos y mostrará la voluntad de llegar a acuerdos. Pero, sobre todo, incidió el jefe del Consell, orillará el frentismo, invocando a la «confianza federal», término que de nuevo introdujo en el discurso. Una nueva financiación, añadió, es «inaplazable» y exigió que los recursos se repartan con «suficiencia» y con «equidad».

De esta forma, Puig abogó por «perfeccionar» la Carta Magna aludiendo a dos artículos que para el presidente de la Generalitat no pueden quedarse sobre el papel, como son el derecho al trabajo «en condiciones dignas», con una remuneración suficiente, añadió, y la igualdad de oportunidades, criticando que la desigualdad «es el corrosivo de nuestro tiempo».

En esta misma línea, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, expuso que el texto constitucional «es más que un compendio de palabras y proclamas solemnes» que se usan como arma de confrontación. Para Oltra, la Carta Magna es un elemento de cohesión social, un instrumento para la convivencia y un símbolo de concordia. Y puso de relieve que, en situaciones como la actual, con la crisis generada por la pandemia, adquieren plena vigencia los valores constitucionales de «libertad, igualdad, justicia y dignidad». Estos valores, afirmó Oltra, interpelan directamente a quienes tienen responsabilidad de gobierno porque son quienes tienen la garantía del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. «El Estado Social es la vacuna contra el virus de la exclusión», señaló la vicepresidenta del Consell.

Oltra actuó como maestra de ceremonias y se encargó de glosar a los premiados. Como es tradición, el Consell entregó las distinciones por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales. La entidad elegida fue la Plataforma Sense Llar, que se encarga de visibilizar la realidad de las personas sin hogar y desarrollar una labor de incidencia política frente a las administraciones. La entrega del reconocimiento levantó al público de sus asientos en una elección que se ha interpretado como un rechazo del Consell a la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución que aprobó el bipartito que gobierna la ciudad de Alicante, PP y Cs, con el apoyo de la ultraderecha. El galardón lo recogió su presidenta, Ana López, junto a otros miembros de las once asociaciones que integran esta entidad, en un acto que, como es habitual, destaca por su ausencia el regidor alicantino, el popular Luis Barcala. «Nadie quiere vivir en la calle», manifestó López, en clara alusión a esa polémica ordenanza.

Además, el Consell reconoció al profesor Avelino Corma, que dirige el Instituto de Tecnología Química ITQ, a la doctora Ana Lluch, que destaca en la lucha contra el cáncer de mama y al catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, el padre de la técnica CRISPR, el desarrollo de un método para la edición del genoma para curar enfermedades genéticas. Todos ellos coincidieron en reclamar más recursos a la investigación y la ciencia. «La Constitución tiene más artículos que las convocatorias para ayudas a la ciencia», ironizó el ilicitano Francis Mojica.

El acto estuvo amenizado por la cantante Sole Giménez, y por la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan, en su 150 aniversario. En el interior de Casa Mediterráneo se cumplieron las medidas covid, incluso solicitando el pasaporte de vacunación a la entrada, un hecho que contrastó con el exterior del recinto, donde un grupo de negacionistas, sin mascarilla ni distancia, se manifestaron.