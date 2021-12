El congreso provincial del PSPV: mayoría de Francés en el comité organizador y Elda y l’Alfàs, con Soler

La carrera hacia el congreso provincial del PSPV-PSOE, el cuarto que se celebra en Alicante, comenzó de facto hace ya bastantes meses. En las últimas semanas simplemente se han intensificado los movimientos y los actos. Sin embargo, no fue hasta este jueves cuando se convocó oficialmente el cónclave y se cerró el censo. Un proceso que culminará el 5 de febrero, pero que, hoy por hoy, con dos bloques muy definidos y con dos candidatos -el diputado ilicitano Alejandro Soler y el alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés-, está abocado a las primarias, previstas para el domingo 16 de enero. Así lo aprobó a última hora de la tarde el comité provincial del PSPV-PSOE, en una reunión en la que, además de las bases y el calendario, se eligió al comité organizador del congreso, que es quien debe coordinar todo el dispositivo técnico y logístico, y, sobre todo, velar por el correcto desarrollo del proceso, para que se ajuste a las bases de la convocatoria, a los estatutos federales y al reglamento federal. Dicho de otro modo: que no haya ninguna irregularidad. Una composición -la de este comité organizador- que, por un lado, da la mayoría al grupo de Toni Francés, con seis de los diez miembros designados, y que, por otra parte, ratifica que, en estos momentos, Elda y l’Alfàs están alineados con el sector de los alejandrinos. No en vano, tanto la delegación de l’Alfàs, con su regidor, Vicente Arques, a la cabeza, y el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, ya estuvieron en la presentación de la candidatura de Soler en Elche hace dos semanas. L’Alfàs es cierto que ha venido dejando claro que está con Alejandro Soler. El eldense, por contra, de palabra, se ha venido mostrando más tibio, aunque otra cosa son los hechos. Hasta el punto de que, tras el acto en el Centro de Congresos ilicitano, se afanó en asegurar que «es un encuentro de compañeros, porque el congreso aún no está convocado».

En concreto, y además del presidente de la comisión provincial de ética y garantías, Federico Buyolo; de la administradora provincial del partido, Mari Carmen Sanjuán; el secretario de Organización, Francis Rubio; y el secretario general, José Chulvi, se debía designar a seis personas más en el comité organizador. Tres son a propuesta de Rubio -la persona fuerte de Alejandro Soler-, y, en teoría, afines a su grupo, entre las que se cuentan el concejal eldense José Antonio Amat -mano derecha, para muchos, de Alfaro-; el alfasino Alejandro Luengo, y la ilicitana Patricia Macià. Mientras, los nombres de Chulvi son Pablo Celdrán, de Sant Joan; Pilar Gay, de Guardamar; y Vicente Ronda, de Alicante. La propuesta salió por unanimidad, como era de esperar. Dos candidaturas y un proceso que ya se las empieza a prometer muy tenso. El aún secretario general, de hecho, en un comunicado posterior al comité provincial, pidió al partido «el máximo de responsabilidad ante un proceso del que tenemos que salir más fuertes, y siendo conscientes de que el conjunto de la sociedad alicantina estará atenta a nuestras propuestas e iniciativas». De momento, este sábado, a las once de la mañana, Toni Francés presenta oficialmente su candidatura en la plaza de Europa de la Universidad de Alicante. Ese mismo día, justo una hora después, a las doce, Alejandro Soler ha contraprogramado un encuentro comarcal en el Alto y Medio Vinalopó. Las casualidades rara vez se dan en política, y el lugar escogido, precisamente, es Elda.