Oltra: "No se puede impedir la asistencia a clase a los niños no vacunados"

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado hoy que los menores de 12 años que no sean vacunados contra el covid seguirán acudiendo a sus centros educativos con normalidad, puesto que la inmunización contra el virus no es obligatoria. La vicepresidenta de la Generalitat ha asegurado que los niños y niñas que no reciban la dosis "seguirán en clase, al igual que ya ocurre con los escolares de 12 a 17 años" que tampoco han recibido la inyección. No obstante, ha matizado que la negativa a inocularse, por decisión de las familias, ha sido "muy escasa" en la Comunidad.

Oltra ha expresado que es "obvio" que los padres, madres y tutores legales de los menores de edad son quienes tienen la última palabra sobre si reciben o no la inyección contra el covid, si bien ha admitido que, en caso de que no autoricen la inyección, no se les puede prohibir su asistencia a las aulas. Una vez más, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha hecho un llamamiento a favor de la vacunación puesto que es algo que proteger vidas y disminuye el riesgo de acabar ingresado en una UCI como consecuencia de un contagio de coronavirus. La vicepresidenta ha recordado que las inoculaciones se realizarán en los colegios para evitar desplazamientos y que, tal y como se ha hecho con el resto de la población, el protocolo se iniciará en centros de educación especial y con los menores inmunodeprimidos por ser "más vulnerables". En total son unos 300.000 niños y niñas los que están llamados a la vacunación. Durante su convocatoria semanal tras el pleno del Consell, Oltra ha sido preguntada sobre si se está valorando imponer nuevas restricciones ante el alza de contagios, una cuestión que no ha descartado, aunque ha pedido esperar con tal de ver cómo funcionan las medidas en vigor, como la exigencia de presentar el pasaporte covid en determinados espacios, principalmente vinculados a la hostelería y el ocio. En ese sentido, ha señalado este viernes que hay dar "un poco de recorrido" al pasaporte covid, ya que solo lleva una semana de vigencia. Además, ha recordado que lleva aparejado otras normas protectoras como la obligatoriedad del uso mascarilla es espacios interiores, la distancia social o un máximo de 10 personas en las mesas en interiores de locales. "Son muy recientes y hay que darles un poco de recorrido", ha apuntado. "Bienvenido sea" el certificado covid, ha valorado Oltra, si sirve reclamo para inocularse, como se ha visto con las largas colas en los puntos de vacunación durante este puente. "Si la gente no se vacuna para salvar sus vidas o las de los demás, pero sí para salir de fiesta bien está, que se la pongan, pero que sepan que hasta que no se han inoculado la segunda dosis no tendrán el certificado, que espabilen", ha dicho. Asimismo, ha señalado que con "buen criterio" y "por prudencia" el Ayuntamiento de València ha suspendido la celebración de la carrera popular San Silvestre ya que tiene también una connotación "festiva". "Todo el mundo debe tener claro que cuanto menos nos relacionamos socialmente, aunque sea triste, más coto le ponemos al virus" y que estas fiestas hay que "evitar las aglomeraciones y no ser irracional", ha agregado.