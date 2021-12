La Diputación afronta el debate de la provincia con el pacto de las cuentas en el foco

La Diputación afronta este martes su primer debate sobre el estado de la provincia alentado por el cambio del reglamento orgánico que entró en vigor este año en la institución provincial. La cita estará marcada por los presupuestos de 2022, que se aprobarán solo un día después, el miércoles. En este sentido, se espera un debate menos tenso de lo esperado una vez que el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, cerró el pasado fin de semana un acuerdo con Compromís para que su portavoz, Gerard Fullana, se abstenga en las cuentas a cambio de haberse incluido en las mismas algunas de las exigencias de la formación valencianista, como son una inversión conjunta con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 10 millones y un plan provincial de promoción de las comunidades energéticas públicas en pequeños municipios.

Mazón, sin embargo, aún no ha logrado cerrar un pacto con el PSPV-PSOE, como el del pasado año, y no está previsto que los socialistas desvelen hasta el último momento si finalmente se abstienen o votan en contra. Tampoco el debate de este martes servirá para influir en su decisión. El grupo dirigido por Toni Francés insiste en poner como condición para evitar el voto negativo a los presupuestos que la Diputación se adhiera al Fondo de Cooperación del Consell o, al menos, que Mazón se abstenga de judicializarlo, algo que para el también líder del PPCV es una línea roja que no está dispuesto a traspasar. Pese a que el escenario es similar al de 2020, cuando Francés condicionó el acuerdo a que la institución entrara en el fondo autonómico, lo que no sucedió, y, aún así, se abstuvo en la votación de las cuentas, fuentes socialistas señalan que el pacto este año se antoja difícil. Los socialistas, no obstante, introducirán este asunto en la sesión para tratar de presionar el cambio de postura de los populares.

Aunque en un principio el objetivo del debate del estado de la provincia es fijar las necesidades y perspectivas de Alicante, siempre en el marco de las competencias de la Diputación, todo hace indicar que se convertirá en un tira y afloja entre los grupos de la oposición, PSOE y Compromís, y los que ostentan el equipo de gobierno, PP y Cs. Los últimos venderán gestión, mientras que los primeros aprovecharán la ocasión para elevar las críticas contra populares y naranja, sobre todo con la mirada puesta en las actuaciones pendientes de ejecución.

Una cosa está clara. No es un pleno y, en este sentido, no se podrán adoptar acuerdos, pero la sesión puede servir para comprobar las necesidades que tiene la provincia, siempre que los grupos dejen a un lado sus diferencias políticas y realmente sea un debate constructivo. Mazón, como presidente de la Diputación, dispondrá de los primeros 15 minutos de la sesión para hacer una exposición que, según las fuentes consultadas, centrará en hacer balance de la gestión de su equipo de gobierno en este año y en donde hablará, precisamente, de los presupuestos que se aprobarán un día después, vendiéndolos como un logro al aumentar la cuantía y al haber conseguido un acuerdo, por tercer año consecutivo, con Compromís, el partido que más eleva el tono contra el PP. Después, los portavoces de cada grupo tendrán cinco minutos en su turno de palabra. Mientras que Cs se centrará en la infrafinanciación, el PSOE reprochará las obras sin ejecutar y Compromís pondrá el foco en la financiación de los grupos.

Aunque todos los partidos aplauden que haya un debate anual donde intercambiar impresiones sobre el estado de la provincia, PSOE y Compromís acusan a Mazón de potenciar un «presidencialismo» en una institución que no es el gobierno de la provincia, mientras que PP y Cs ponen de relieve su compromiso con fomentar la participación. Todos los alcaldes de la provincia han sido invitados a seguir la sesión vía telemática, por las restricciones del covid. Los regidores serán protagonistas, eso sí, en el foro de alcaldes que la Diputación tiene que convocar una vez pasado este debate.