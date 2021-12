Puig pone fecha a la cita con Mazón: en plenas Navidades y con los presupuestos ya aprobados

El próximo 27 de diciembre, a las 13 horas. Ese es el día y la hora fijado en las agendas del jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y en la del máximo representante de la Diputación de Alicante y presidente del PPCV, Carlos Mazón, para mantener un encuentro en el Palau de la Generalitat, en plenas Navidades y con los presupuestos ya aprobados. Será la primera reunión oficial entre ambos mandatarios desde que el segundo se puso al frente de la sala de mandos de los populares valencianos, en julio. Desde entonces, han transcurrido casi medio año de absoluta frialdad entre quienes son los líderes de las dos principales formaciones del espectro político regional, esos que, salvo sorpresas, están llamados a medirse en las urnas en las próximas elecciones, previstas en principio en 2023. Con todo, Mazón, sumergido de lleno en una estudiada estrategia para ganar visibilidad en la escena autonómica, venía insistiendo desde tiempo atrás en la importancia de que se produjera un deshielo y, con ello, la ansiada foto conjunta con carácter oficial; una instantánea que, finalmente, se formalizará, a propuesta de Puig, en plena resaca navideña.

A nadie se le escapa que en política tan importante es la puesta en escena como marcar los tiempos que la acompañan y, en este caso, es el presidente de la Generalitat el que tiene la sartén por el mango. Por tanto, el que ha decidido cuándo y cómo se celebra el encuentro. Está previsto el lunes posterior al fin de semana de Navidad, coincidiendo con unos días que para no pocos forman parte del calendario vacacional. Aunque Puig es el que convoca, será Mazón quien, aparentemente, marcará el orden del día de los asuntos a abordar. Eso es, al menos, lo que señalan desde el entorno del jefe del Consell, puesto que, según explican, es el líder del PPCV quien ha solicitado audiencia al presidente de la Generalitat. De hecho, en el entorno de Puig revisten de completa normalidad la reunión entre líderes políticos. Nada extraordinario, insisten. De esa forma, se interpreta que pretenden trasladar el mensaje de que no supone nada especial, es decir, que es, ni más ni menos, algo similar a las que se organizaban en su día con su antecesora en el cargo, Isabel Bonig. El jefe del Gobierno valenciano, indican las mismas fuentes, escuchará al dirigente del PP como hace con el resto. Y punto.

Resulta obvio que para Mazón, en cambio, no será un encuentro más, como puede que, realmente, tampoco lo sea para el presidente autonómico. Se trata de la primera vez que ambos podrán hablar, uno y otro consolidados en la cúspide del organigrama de sus respectivas organizaciones políticas, aunque el encuentro se desarrolle a fin de cuentas en un marco institucional, en el cuartel general del presidente de la Generalitat. Aún así, se trata de un escenario importante para el popular, que carece de escaño en las Cortes y, por tanto, tiene limitadas las oportunidades tanto de confrontar como de proyectar acercamiento con el socialista.

Poner fecha a la esperada reunión entre los líderes de la izquierda y la derecha en la Comunidad no ha resultado precisamente sencillo. Desde hace un mes y medio, Mazón ha venido reclamando a Puig una reunión mediante el envío de varias cartas a su gabinete. Misivas que han estado aderezadas con declaraciones públicas en los medios de comunicación, animando a Puig a sentarse en torno a la misma mesa. La propuesta de fecha para el encuentro se produce días después de que Mazón elevara el tono crítico contra el presidente al asegurar que lleva esperando todo ese tiempo para hablar de tú a tú. De hecho, aireó que el jefe del Consell solo aceptó reunirse con él el 3 de noviembre, cuando «casualmente» tenía un pleno de la Diputación. No obstante, fuentes de Presidencia siempre han mantenido que no se ha podido escenificar antes ese acercamiento con un encuentro oficial debido a la intensa agenda del presidente de la Generalitat.

Entre otras cuestiones, el popular proponía abordar la oportunidad de sellar una alianza para presentar posibles alegaciones a los Presupuestos del Estado con tal de conseguir mejoras para la Comunidad e, incluso, tratar de buscar consensos en torno a las cuentas de la Generalitat. No obstante, y a tener de la fecha propuesta por Puig, será imposible llegar a tiempo para acercar posturas en esos puntos, pero, quién sabe, quizá sí sea viable construir cauces de entendimiento en otros asuntos de interés para la región, que es lo que pretenden en el PPCV. Más todavía en un momento en el que se ha abierto el melón estatal de la reforma del sistema de financiación. De esa forma, desde el PP regional esperan que la reunión sirva para cambiar las actuales inercias y que la comunicación sea desde ahora más fluida.

Aunque Mazón trata de posicionarse como un líder de consenso en el plano institucional y, de hecho, puede presumir de haber sido capaz de haber pactado por tercer año consecutivo las cuentas de la Diputación con Compromís, no es menos cierto que la Diputación le ha servido asimismo como altavoz desde el que actuar como ariete contra las políticas del Gobierno del Botànic. Sin ir más lejos, el Fondo de Cooperación de la Generalitat, blindado ahora por una ley autonómica, ha sido uno de los asuntos que más tensiones han generado y todo apunta a que seguirá generando, pues el PP está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que considerar que se atenta contra la independencia de las diputaciones. Mientras, el líder socialista defiende la importancia de esta normativa.

Entre los saludos de rigor y el breve intercambio de palabras

El jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, coincidieron por última vez en un acto institucional el 6 de diciembre, día de la Constitución, en Alicante. Como viene siendo habitual, intercambiaron unas palabras durante el saludo de rigor. Eso fue todo, como en tantos otros actos en los que dejan claro que las posturas están del todo alejadas.