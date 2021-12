El debate del estado de la provincia: con el foco en la Comunidad más que en Alicante

Había muchas expectativas puestas en que el primer debate sobre el estado de la provincia que afrontaba la Diputación pusiera de relieve las necesidades que tiene Alicante y se dieran soluciones. En definitiva, que fuera un debate constructivo. Pero nada más lejos de la realidad. Todos los grupos políticos decidieron centrar sus intervenciones en la gestión de otra administración: la Generalitat. PP y Cs para criticarla y acusar al Botànic de ser el responsable de las debilidades de la provincia, sobre todo en materia de inversión y sanitaria, y el PSOE y Compromís para alabar las políticas puestas en marcha por el tripartito que gobierna en el Palau. Así, el debate sobre el estado de la provincia más bien fue el del estado de la Comunidad. No obstante, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, sí incidió en la defensa del trasvase Tajo-Segura, en el maltrato sistemático a esta provincia y, por ejemplo, en el ninguneo en el reparto de ayudas por parte de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) dependiente del Consell.

Mazón inició este primer debate del estado de la provincia con una intervención de 15 minutos desde la tribuna, que casi dobló. No ahorró críticas a la gestión autonómica en materias como la sanidad, lamentando la reversión del Hospital de Torrevieja o el colapso en Alcoy, la amenaza de que se imponga la tasa turística, la falta de vivienda social o al reforma de la financiación, tachando de «tocomocho» el documento de la ministra María Jesús Montero. «Los datos son demoledores, vergonzantes para este Consell, y no existe el mínimo interés en revertir esta situación», denunció, al tiempo que manifestó su deseo de ser el próximo presidente de la Generalitat, «a lo que me acerco», aseguró, refiriéndose a las últimas encuestas.

Mazón hizo hincapié en dos asuntos clave en la provincia, como son el Tajo-Segura y las subvenciones que da la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). Tras hacer una defensa férrea del trasvase y reprochar a Ximo Puig su escasa presión al Gobierno en contra su recorte, se centró en la «discriminación», manifestó, a la provincia, y puso el acento en las ayudas a las universidades, investigadores y empresas alicantinas por parte de la AVI. Así, subrayó que, de los 52,3 millones repartidos este año, a la provincia solo se destinaron 8,8. «Puig sabrá qué le debe a García Reche -vicepresidente ejecutivo de la AVI- para mantenerle en su puesto», resaltó el presidente de la Diputación.

No tardaría la oposición en reprocharle que hablara más como líder del PPCV que como presidente de la institución provincial y, como «oposición al Consell» , recriminó el portavoz del PSOE, Toni Francés, que criticó que estuviera «más allá, en València», que aquí. Mientras que el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, tachó de «ilegítimo» el debate en el sentido de acusar a Carlos Mazón de potenciar un presidencialismo en una institución que no es el gobierno de la provincia y querer escenificar su «poder provincialista».

Sin embargo, lejos de centrar el debate en la provincia, la oposición también puso el acento en el gobierno del Botànic, en su caso para sacar pecho de sus políticas frente a las de pasados gobiernos populares. Francés destacó las medidas de carácter económico y social puestas en marcha por el Consell y defendió su gestión sanitaria. «Imagínense esta crisis en manos del PP», señaló. Fullana, por su parte, recordó la rebaja de las cargas impositivas a las familias y a las pymes por parte del Botànic. «El estado de la justicia impositiva ha mejorado mucho en Alicante», aseguró. Mientras que el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, destacó que la entrada en el gobierno de la Diputación ha dado «la estabilidad necesaria» a la institución y, como su socio el PP, también criticó la gestión de Puig, en este caso, por la alta tasa de pobreza en la autonomía, que cifró en un 29,3%.

Carlos Mazón se guardó un anuncio para el final de su intervención. La Diputación destinará en 2022 más de 87 millones de euros a inversiones extraordinarias gracias a los remanentes de tesorería, casi 30 más que lo anunciado hace unos días. Así, una vez se incorporen al presupuesto, se movilizarán en el próximo ejercicio cerca de 360 millones de euros, la cifra más alta en la historia de la institución provincial. Entre las principales actuaciones y proyectos que se acometerán a través del que se ha denominado Plan Especial de Inversiones y Ayudas, se reeditará el Plan +Cerca con 30 millones, al tiempo que los planes +Deporte y +Agua contarán con 5 millones cada un. Por otro lado, habrá, 9,7 en la lucha contra el covid, 4,9 millones para el Plan de Infraestructuras Sociales, y 9 para reactivar la economía de la provincia. El Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos aportará también 2,5 millones de remanentes al Plan de Cooperación a los Municipios Turísticos.

Los portavoces de los distintos grupos de la Diputación brindaron este martes con los periodistas que habitualmente cubren la información de la institución provincial. Todos coincidieron en desear la vuelta a la «normalidad» tras estos casi dos años de pandemia. E hicieron una promesa: «Los políticos nos portaremos mejor en 2022».