El primer debate en la Diputación sobre el estado de la provincia se centra mucho en la gestión del Botànic y poco en las necesidades de Alicante

Había muchas expectativas puestas en que el primer debate sobre el estado de la provincia que afrontaba la Diputación pusiera de relieve las necesidades que tiene Alicante y se dieran posibles soluciones. En definitiva, que fuera un debate constructivo. Pero nada más lejos de la realidad. Todos los grupos políticos decidieron centrar sus intervenciones en la gestión de otra administración, la Generalitat. PP y Cs para criticarla y acusarla de ser la responsable de las debilidades de la provincia, y PSOE y Compromís para alabar las políticas puestas en marcha por el gobierno del Botànic y destacar que han beneficiado a este territorio. Así que finalmente, el debate sobre el estado de la provincia más bien se convirtió en el debate sobre el estado de la Comunidad y la gestión del Botànic. Pocas fueron las propuestas para Alicante.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, arrancaba este primer debate del estado de la provincia con una intervención de 15 minutos, que casi ha doblado, para hablar de las debilidades de la provincia, que ha achacado a la gestión del Consell, y de las fortalezas, como él ha dicho, basadas en su gestión al frente de la Diputación. Así, ha echado en cara la gestión del Consell en materia sanitaria durante la pandemia, en vivienda, inversiones y financiación, innovación, el trasvase y el turismo, además de acusar al Botànic de aumentar la brecha social. "Los datos son demoledores, vergonzantes para este Consell, y no solo por la práctica inexistencia de inversión, sino porque no existe el mínimo interés en revertir esta situación", ha reprochado Mazón. Por contra, ha puesto en valor las ayudas a ayuntamientos y colectivos sociales y económicos que ha dado la Diputación "para suplir, en la medida de nuestras posibilidades, las carencias que otras administraciones generan en esta provincia", ha señalado, o la reducción del impuesto del IAE, las obras en ejecución o el incremento en el 35% de las subvenciones, que ha enumerado como logros de su gestión al frente de la institución provincial. "Esa es la gestión de la Diputación en momentos de crisis: bajar impuestos y aumentar las ayudas a ayuntamientos y entidades", ha indicado.

También ha tenido palabras de reconocimiento a sus "leales" socios de gobierno, Ciudadanos, poniendo de relieve la gestión al frente de sus áreas de Infraestructuras y Cultura. También ha criticado la falta de diálogo, ha dicho, del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para encontrar un punto de encuentro con el Fondo de Cooperación, una ley que ha calificado de "imposición" y ha reafirmado que su partido la recurrirá en el Tribunal Constitucional.

Es precisamente ese último el principal punto de desencuentro con el grupo socialista en la Diputación para alcanzar un acuerdo en materia de presupuestos, como el logrado hace un año. Ni PP ni PSOE cambian posturas. El portavoz socialista, Toni Francés, Francés, ha vuelto a insistir en que la Diputación se adhiera al fondo autonómico porque "es absolutamente necesario", ha dicho, en el sentido de que "figure en los presupuestos, y que sea estable y seguro para los ayuntamientos", en contraposición con la alternativa del equipo de gobierno de la institución provincial, el plan +Cerca. Francés ha acusado a Mazón de actuar en la sesión más como líder del PPCV y "oposición al Consell" que como presidente de la institución provincial. “Mazón está más allá -en València- que aquí, y esa dimisión en diferido que anuncié hace unos meses se va confirmando”, ha apuntado el diputado del PSOE, quien ha reprochado a Carlos Mazón su discurso "pesimista, sin esperanza y sin ilusión", pese a los retos que tiene la provincia.

Francés también ha criticado que en este debate se hubiera perdido una "oportunidad formidable" para trabajar por la modernización de la Diputación y hacerla más útil para los municipios, "que es la función de la institución". No obstante, su discurso también ha estado trufado de referencias al gobierno del Botànic, en este caso para destacar las medidas de carácter económico y social puestas en marcha por el Consell y para defender su gestión sanitaria. “Imagínense esta crisis en manos del Partido Popular, si hubiera hecho el gobierno de Pedro Sánchez lo que hizo Rajoy en plena crisis, como dejar desprotegidos a los trabajadores, la subida de más de 40 impuestos del gobierno del PP, y todo esto acompañado de recortes, frente a frente a la aprobación de ERTES del gobierno de Sánchez, que ha salvado el empleo a cientos de miles de trabajadores, también en esta provincia”, ha afirmado Francés. Además, ha calificado de "histórica" la inversión de los presupuestos de la Generalitat para 2022 para la provincia.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, tras hacer una introducción alabando la labor de los sanitarios durante la pandemia, ha tachado de "ilegítimo" el debate en el sentido de acusar a Carlos Mazón de potenciar un presidencialismo en una institución que no es el gobierno de la provincia y querer escenificar su "poder provincialista". Fullana ha criticado que los populares creen guerras "impostadas", como la del agua o la lingüística. Y ha hecho una comparativa entre los distintos gobiernos del PP en la Generalitat y el actual del Botànic, como la subida en materia de impuestos que ahora, ha asegurado, el Consell ha rebajado las cargas impositivas a las familias y a las pymes. "El estado de la justicia impositiva, señor Mazón, ha mejorado mucho en Alicante con el Botànic", ha reseñado Fullana.

El portavoz de Compromís, además, ha reprochado que la institución provincial haya tardado dos años en pagar las ayudas de la DANA, o que la actual secretaria general del PPCV, María José Català, despidiera a 1.500 profesores durante su etapa al frente de la Conselleria de Educación. Frente a esto, ha señalado que con Compromís se han duplicado las ayudas a la innovación empresarial en Alicante, y se han incrementado las inversiones en los presupuestos del Consell. "El Botànic lo ha hecho, ahora le toca a la Diputación ser un recurso útil que esté al lado de nuestros pueblos y su gente", ha indicado Fullana para quien su partido está luchando por mejorar la institución provincial "hacer un auténtico reset" y hacerlo compatible con un diálogo constructivo, como el acuerdo alcanzado con Mazón para abstenerse en los presupuestos.

Desde Ciudadanos, su portavoz Javier Gutiérrez se ha destacado los logros que la formación ha liderado desde el equipo de gobierno “dando la estabilidad necesaria, tratando de dotar al funcionamiento de esta institución de la máxima eficacia, transparencia y diálogo”. Y, al igual que su socio el PP, también ha criticado la gestión del Consell. "El Botànic venía a salvar personas y no hace más que personas que salvar. Nunca la tasa de pobreza ha estado tan alta en la Comunidad Valenciana, un 29,3%", ha resaltado. Entre los objetivos cumplidos, Gutiérrez ha destacado los cambios introducidos en el reparto de ayudas y subvenciones o la limitación de las ayudas nominativas solo a los casos en los que existan razones excepcionales de interés público. Por áreas, en relación con Infraestructuras, el diputado ha mencionado que a través de Planifica y los planes + Cerca al final de legislatura se habrán distribuido desde la Diputación 20 millones de euros para gastos municipales y de 71 a 90 millones para desarrollar más de 700 proyectos de obra en los municipios de la provincia. Y ha anunciado que el plan Planifica tendrá una segunda inversión antes de que acabe el mandato. En Cultura, ha destacado el aumento de las convocatorias, de 8 a 14, y el incremento del presupuesto en un 40%, con un porcentaje de ejecución del 93% “indicativo de que se está cumpliendo el objetivo de eficiencia en la gestión”. “Imaginen que no haría Alicante en materia cultural si la Generalitat nos tratara la mitad de bien que trata a Castellón y nos llegara la mitad de la mitad con que obsequia a Valencia”, apuntilló para, de nuevo, criticar al Botànic.

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, que ha evidenciado no tener un discurso escrito, ha puesto en valor el incremento en la convocatoria de ayudas y la defensa de "nuestras señas de identidad". "Hay escolares de la Vega Baja que se están matriculando en Murcia", ha asegurado Dolón para criticar la política en materia lingüística del Consell y dirigiéndose al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, al que le ha hecho tantas referencias que el portavoz de la formación valencianista le ha reprochado que ese no era "el debate sobre el estado de Fullana".

Dolón, además, ha alabado la gestión de su equipo de gobierno en la institución provincial destacando que en 2022 será el segundo año que se congela el salario de los políticos. "Queremos que se bajen los impuestos, y lo hacemos", ha indicado.

En la última intervención, Carlos Mazón, demostrando que se encontraba a gusto en ese debate y con la confrontación con la oposición, llegó a decir que "ya sé que no soy el presidente de la provincia de Alicante, pero parece que me acerco a ser de la Generalitat" por las últimas encuestas. Y no ha dudado en referirse a su "adversario político", que ha dicho es Toni Francés, y su "antagonista", Gerard Fullana. Y ha tendido la mano a Francés para que mañana, en el pleno de los presupuestos, no vote en contra de las cuentas tras anunciar que todas las enmiendas que ha presentado el PSOE, menos lo del Fondo de Cooperación, "las hemos introducido en los presupuestos y los remanentes, independientemente de lo que vote, porque son buenas ideas", ha zanjado.