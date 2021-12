El Gobierno se compromete a aumentar recursos en el nuevo modelo de financiación

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmó este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, que se dotarán mayores recursos destinados a las comunidades autónomas en el nuevo modelo de financiación, que estará basado en un criterio de población ajustada, según la propuesta inicial presentada. No obstante, Montero defendió que ese primer borrador «no permite hacer ningún ranking» entre regiones, por lo que emplazó a esperar a que este nuevo sistema sea completado para poder evaluar si algún territorio sale beneficiado o perjudicado.

Montero se pronunció así en el Congreso de los Diputados en respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien agradeció a la ministra que se hayan puesto en marcha los trabajos para empezar a reformar el modelo, aunque calificó como «ambiguo» el documento de Hacienda porque, según dijo, la Comunidad podría quedar peor financiada de lo que está actualmente. En ese sentido, recalcó que los valencianos no han esperado tanto para quedar de nuevo infrafinanciados. Esa es una posibilidad que contempla el laboratorio económico de referencia en temas de financiación autonómica Fedea, que, tras un primer análisis de las propuestas del Ministerio, estimó que la Comunidad podría salir, de nuevo, muy mal parada. Baldoví hizo ayer alusión a este informe y dijo que un primer análisis del borrador «no invita al optimismo de los valencianos».

Montero defendió que esta es solo una primera propuesta y que están esperando las aportaciones de las comunidades autónomas para determinar cuál es el peso que tienen que tener los servicios sociales, la sanidad, la insularidad o la dispersión, entre otros factores, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. «Sí le digo que esta propuesta contempla mucho» de lo que la Comunidad Valenciana ha planteado para reformar el modelo, y puso como ejemplo el incremento de los grupos de población respecto a la sanidad.

«La población ajustada es una de las variables del modelo, no es ni el resultado final ni la determinante para que el resto de parámetros den lugar a un resultado de financiación per cápita, de un tipo o de otro», subrayó Montero, que pidió no sacar conclusiones precipitadas. En su réplica, Baldoví le preguntó si el Gobierno tiene previsto aportar recursos adicionales al sistema de financiación, a lo que la ministra contestó que «rotundamente, sí».

«Es obvio que el sistema de financiación tendrá que nutrirse de mayores recursos para ser capaces de financiar de forma adecuada servicios que tiendan a la excelencia», finalizó la ministra.

Ximo Puig : «No aceptaremos un criterio inasumible»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al Ministerio de Hacienda a que en el esqueleto de la reforma de la financiación autonómica no haya «factores que desvíen» ni «perviertan» el criterio de población ajustada en el reparto, además de pedir tanto recursos adicionales como que el Estado asuma la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación. «Nunca aceptaremos una diferencia de la financiación per cápita que sea inasumible, como la de ahora, a 30 puntos de la comunidad autonómica del régimen común más financiada», advirtió.