Montero asegura que aumentará los recursos de las comunidades en el nuevo modelo de financiación

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno central, que se dotarán mayores recursos destinados a las comunidades autónomas en el nuevo modelo de financiación, un sistema que estará basado en el criterio de población ajustada y cuya propuesta inicial ha sido recientemente presentada por el Ministerio. No obstante, Montero ha defendido que ese primer borrador "no permite hacer ningún ranking" entre comunidades autónomas, y ha emplazado a esperar a que este nuevo sistema esté completado para decir si alguna región sale beneficiada o perjudicada.

Montero se ha expresado así en el Congreso de los Diputados en respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien ha agradecido a la ministra que se pusieran ya en marcha los trabajos para empezar a reformar el modelo, mientras ha calificado como "ambiguo" el documento de Hacienda porque, según ha dicho, la Comunidad Valenciana podría quedar peor financiada de lo que está actualmente. En ese sentido, ha añadido que los valencianos no han esperado tanto para quedarse "infrafinanciados otra vez".

Esa es una posibilidad que contempla el laboratorio económico de referencia en temas de financiación autonómica Fedea, que tras un primer análisis de las propuestas del Ministerio de Hacienda para modificar la actual metodología de cálculo de la población ajustada estima que la Comunidad podría salir, de nuevo, mal parada, a pesar de ser la región más infrafinanciada con el sistema en vigor.

Baldoví ha dicho a la ministra que un primer análisis del borrador "no invita al optimismo de los valencianos", haciendo referencia al informe de Fedea, y ha expuesto que, precisamente por la infrafinanciación, la Comunidad Valenciana se posiciona como la segunda con mayor deuda del país, que alcanza ya los 52.300 millones. "No es un problema de gasto, es un problema de ingresos", ha recalcado el diputado valencianista, que ha preguntado a la ministra si se tendrán en cuenta las alegaciones de la Comunidad Valenciana.

Montero ha defendido que esta es solo una primera propuesta y que están esperando las aportaciones de las comunidades autónomas para determinar cuál es el peso que tienen que tener los servicios sociales, la sanidad, la insularidad o la dispersión, entre otros factores, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. "Sí le digo que esta propuesta contempla mucho" de lo que la Comunidad Valenciana ha planteado para reformar el modelo, y ha puesto como ejemplo el incremento de los grupos de población respecto a la sanidad.

"La población ajustada es una de las variables del modelo, no es ni el resultado final ni la determinante para que el resto de parámetros den lugar a un resultado de financiación per cápita, de un tipo o de otro", ha subrayado Montero, que ha pedido a renglón seguido que hasta que no esté completado el modelo no se hable de qué comunidades pueden salir beneficiadas o perjudicadas. En su réplica, Baldoví le ha preguntado si el Gobierno tiene previsto aportar recursos adicionales al sistema de financiación, a lo que la ministra ha contestado que "rotundamente, sí".

"Es obvio que el sistema de financiación tendrá que nutrirse de mayores recursos para ser capaces de financiar de forma adecuada servicios que tiendan a la excelencia", ha finalizado la ministra.

Tras la sesión parlamentaria, Baldoví, ha valorado positivamente la respuesta de la ministra de Hacienda. “Es importante que el ministerio escuche las peticiones de las comunidades autónomas y que haya confirmado que el nuevo sistema dispondrá de más recursos públicos, tal y como acordamos Compromís y PSOE en la negociación de Presupuestos".

Para Baldoví con esto la ministra ha querido “tranquilizar a los valencianos y valencianas que no entendieron la ambigüedad de la propuesta y que temen que con estos criterios de población ajustada podemos volver a no salir bien parados”.

Desde Compromís, “seguiremos analizando toda la información que el ministerio ofrezca para proponer las mejoras necesarias que garanticen una financiación justa para las valencianas y valencianos, incluso presentando alegaciones al modelo del Ministerio de Hacienda”, ha añadido.