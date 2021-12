PP y Cs sacan adelante los presupuestos más altos de la historia de la Diputación con la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE

Finalmente no ha habido consenso en la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Alicante para 2022, los más altos de su historia con 272 millones de euros y una inversión extraordinaria, con remanentes, de 87 millones. El PSOE no ha reeditado el acuerdo del pasado año para abstenerse en las cuentas y ha votado en contra. PP y Cs, con la abstención de Compromís, ha sacado adelante los presupuestos que el equipo de gobierno ha calificado de "equilibrados, solidarios y reales" en palabras del portavoz popular, Eduardo Dolón. Dolón ha tratado de tender la mano a los socialistas para reeditar el consenso del pasado año, pero el partido que encabeza Toni Francés tenía muy clara su posición de voto y ha justificado su negativa a apoyar las cuentas en la no adhesión de la institución provincial en el Fondo de Cooperación del Consell, la condición que había impuesto para abstenerse. El equipo de gobierno sí ha incluido el resto de propuestas que los socialistas pidieron incorporar al presupuesto, "siete de nueve", han recordado desde las filas populares.

Francés ha lamentado que la Diputación de Alicante sea la que "da menos oportunidades a los ayuntamientos" al no adherirse al fondo autonómico que, ha explicado, "elimina la burocracia, la carga de trabajo" a los consistorios frente a la alternativa de la institución provincial que es el plan +Cerca, dotado con 30 millones de euros. "Cuando se haga balance que de lo que se ha transferido veremos que somos la Diputación que menos transfiere dinero a los ayuntamientos", ha indicado el portavoz del PSOE. En este sentido, ha puesto como ejemplo que mientras la Diputación de Castellón triplica los fondos que recibe de la Generalitat y la de València los dobla, la de Alicante ha decidido no adherirse a los mismos. Dolón ha lamentado que los socialistas no apoyen este año las cuentas y ha recordado que las diputaciones de València y Castellón tienen menos competencias impropias que la de Alicante, que ha cifrado en un gasto de 26 millones de euros, que de no tenerlas podría ampliarse el presupuesto con más partidas para los ayuntamientos. No obstante, en el turno de réplica, Francés ha asegurado que las otras dos provincias tienen más competencias impropias que Alicante.

"Lo que no queremos es que se nos imponga estar en un fondo", ha dicho Dolón en referencia a la ley aprobada por el Consell que obligará a las diputaciones a adherirse al mismo a partir de 2023, lo que recurrirá el PP al Constitucional. Y ha reprochado que el Botànic no tuviera en cuenta las enmiendas presentadas por los populares en este sentido. Además, ha asegurado que los municipios de la provincia no quieren el Fondo de Cooperación autonómico y sí la alternativa provincial que es el plan +Cerca porque este último da más dinero a los municipios más pequeños. Y ha puesto como ejemplo que Senija recibiría 17.000 euros del Fondo de Cooperación mientras que del +Cerca va a obtener 70.000.

En el mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, quien gestiona precisamente el plan +Cerca, ha puesto el foco en que Alicante tiene 141 municipios y 84 de menos de 5.000 habitantes "y esos municipios salen perjudicados con el Fondo de Cooperación. Es que somos una administración local", ha manifestado Gutiérrez dirigiéndose a Toni Francés.

El portavoz del PSOE ha defendido que el Fondo de Cooperación del Consell "es incondicional y estable" y ha reprochado al presidente de la institución provincial, el popular Carlos Mazón, que la Diputación de Alicante tenga 300 millones de euros de remanentes en las entidades bancarias. "Saquen ese dinero de los bancos y denlo a los municipios que lo necesitan", ha señalado Toni Francés.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha puesto en valor el que, por tercer año consecutivo, su partido, que está "en las antípodas ideológicas" de PP y Cs, ha dicho, haya sido capaz de llegar a un acuerdo para abstenerse en las cuentas. Todo, tras conseguir incorporar 8,3 millones, destacando la ampliación del proyecto de infraestructuras sociales de la Generalitat Valenciana (Pla Convivint) a través de un acuerdo de cofinanciación de 10 millones de euros, que implicará en 2022 una inyección de la Diputación de cinco millones de euros en el plan y la llegada de 5 millones de euros más por parte de la Generalitat Valenciana, o una nueva partida destinada a mejorar los accesos a los municipios con un montante total de 3 millones de euros. "Es un hecho insólito, y sería necesario que PP pudiera hacer lo mismo en las Cortes Valencianas", ha señalado Fullana.

El presupuesto de la Diputación de Alicante para 2022 ascenderá a 271.949.570 millones, lo que supone casi un 14% más que el del ejercicio actual. Destacan especialmente los incrementos en las partidas destinadas a medio ambiente (un 42% más que en 2021), desarrollo económico (39% más), Ciclo Hídrico (36% más) o infraestructuras (un 23% más).

Las mayores partidas se destinarán a transferencias corrientes, 86,2 millones, y a gastos de personal, con 64,6 millones de euros. En gastos corrientes en bienes y servicios se irán 40,9 millones, un 2,2% menos. Para inversiones reales hay reservados 49 millones. Así, a apoyo y asistencia a municipios se reservan un total de 129 millones de euros, un 26% más. En este sentido, destacan las partidas para planes y obras municipales con 39 millones, carreteras, 15 millones, o ciclo hídrico, 9,3 millones.

Por áreas de actuación, el 17% del presupuesto se destinará a infraestructuras, con 45,8 millones, y a emergencias, recursos humanos y reto demográfico con 44,2 millones. Además, se rebaja el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que en la provincia se queda en el 5%.

Eduardo Dolón ha resumido las cuentas para el año que viene como "mel de romer", aunque no hablo valenciano, ha añadido.