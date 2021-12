Cierre de filas de Mazón y López Miras contra Puig con agua, financiación e impuestos como agenda prioritaria

Los líderes del PP en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, respectivamente, escenificaron este jueves, una vez más, la agenda compartida de reivindicaciones con relación a tres cuestiones con la que pretenden dar batalla política contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, en la misma línea, apretar contra el Ejecutivo autonómico que encabeza Ximo Puig. A la vieja reivindicación del agua para todos, con el trasvase Tajo-Segura siempre en el punto de mira, se une ahora un nuevo frente, vinculado al nuevo modelo de financiación. La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda, según los populares, perpetúa la asfixia a las dos regiones peor financiadas con la complicidad, sostienen, de un jefe del Consell que no alza la voz frente a Sánchez, quien, por otro lado, además, somete a los valencianos a un «infierno fiscal». ¿Por qué? Porque se niega a aplicar el plan de Mazón para acometer una bajada generalizada de impuestos. De hecho, el mandatario murciano no escatimó en elogios hacia el proyecto estrella del líder del PPCV, convencido de que está llamado a convertirse en una «revolución a nivel nacional» y que, incluso, estudiará poner en marcha algunas de sus iniciativas.

La apertura del melón para la reforma del sistema de financiación entre las comunidades autónomas ha disparado los movimientos de los dirigentes territoriales. La búsqueda de alianzas, muchas veces por encima de la siglas políticas, con tal de defender la singularidad de cada una de las comunidades, ha multiplicado los encuentros multilaterales que buscan sumar apoyos para negociar desde una posición de mayor fortaleza. Es una estrategia en la que el presidente de la Generalitat tomó la delantera en la escena nacional, con reuniones en Cataluña, Baleares o Andalucía, una carrera en la que, probablemente, Mazón no tiene tanto hueco porque, mayormente, está reservada a presidentes autonómicos. No obstante, el jefe del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante encuentra en Murcia el aliado perfecto para impulsar un frente común ante la izquierda, al calor del respaldo del secretario general de su partido, Teodoro García Egea, quien controla la sala de máquinas del PP murciano y, además, mantiene estrechos vínculos con Mazón. De hecho, todos juntos inauguraron el actual curso político con un almuerzo multitudinario en Torrevieja, una vieja tradición que se remonta a tiempos de Eduardo Zaplana y Ramón Luis Valcárcel.

El número uno de los populares valencianos alardeó de que el Ejecutivo murciano cumple obligaciones básicas con las que, a su juicio, Puig no da la talla, como es reivindicar la financiación que se necesita frente a un modelo, aseveró, que no supone mejora para las comunidades infrafinanciadas y que, además, no tiene en cuenta la deuda histórica generada por la falta de recursos. Mazón subrayó que lleva dos meses intentando cerrar una reunión con Puig -que finalmente se producirá el 27 de diciembre-, lo que impedirá consensuar enmiendas para los Presupuestos del Estado, aunque sí se podrá hablar de financiación. En definitiva, abordar un asunto sobre el que crece el debate en todo el país y sobre el que López Miras resaltó que también él solicitó un encuentro con Puig, sin éxito hasta el momento, aunque sí lo han hecho los responsables de Hacienda de ambas regiones. De esa forma, defendió que el presidente del PPCV y de la Diputación sí es un aliado para defender los intereses compartidos entre ambos territorios. Con todo, instaron a Puig a ser menos conformista y, en conclusión, a sumarse al bando de los críticos con la propuesta de la ministra María Jesús Montero. Mazón destacó, además, que Murcia sí reclama el agua que se necesita, al igual que hace el PP en todo el conjunto nacional, «incluso en Castilla-La Mancha», a diferencia de los socialistas. Mazón puso el acento en que la Diputación y la Región murciana coordinarán estrategias jurídicas conjuntas para poner freno a las intenciones del Gobierno «de acabar» con el aporte entre cuencas.

El PPCV, vigilante frente a quienes demonizan la hostelería

El líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, enfatizó desde Murcia el discurso en defensa de mantener la actividad de la hostelería, al más puro estilo de Isabel Díaz Ayuso, y advirtió que su formación permanecerá «vigilante» ante posibles nuevas restricciones decretadas por la Generalitat. Mazón valoró que el sector ha estado «demonizado» y ha sido tratado de forma injusta por el Consell, al contrario de lo ocurrido en la comunidad vecina, donde se ha mantenido una «extremada sensibilidad» para que los negocios puedan salvar la crisis.