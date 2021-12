«Compromís no veta al PP, aunque es un error que ponga a los mismos que estaban hace 20 años»

Gerard Fullana asegura que lidera la oposición en la Diputación, a pesar de ser el único representante de Compromís frente a los 14 diputados socialistas. Además, afirma que fue iniciativa suya, y no de la líder de su partido, el llegar a tres acuerdos con su máximo rival político, Carlos Mazón, para sacar adelante las cuentas.

Se acaban de aprobar las cuentas de la Diputación y, por tercer año consecutivo, han llegado a un acuerdo con su presidente Carlos Mazón. Llama la atención que siendo su formación tan crítica con el PP alcancen este pacto...

Desde que estamos en la Diputación hemos tratado de romper esos techos de cristal del bipartidismo, con los privilegios y cuestiones clientelares que había. ¿Por qué no se puede ser la oposición más crítica al gobierno y, a la vez, negociar con los presupuestos? Es un techo de cristal que hemos querido romper y lo hemos conseguido. Somos útiles con la fiscalización y también cuando nos sentamos a negociar y llegamos a acuerdos.

¿A quién beneficia más ese acuerdo, a Compromís o al PP?

En clave partidista beneficia más al PP. A esa utilización de Carlos Mazón de crearse un perfil de consenso, en su propósito más electoral como líder del PPCV. Pero nosotros no hemos pensado en eso, solo en que el acuerdo beneficie a los municipios y a las personas.

Mazón y Oltra, tradicionalmente, han tenido buena sintonía. ¿Ha habido imposición desde València a la hora de alcanzar el acuerdo?

No, de ningún modo. Fue una propuesta que yo le hice a la vicepresidenta del Consell y que ella acogió bien desde el primer momento. Hemos conseguido un pacto y, encima, acompañado de una inversión de 5 millones de la Generalitat.

Pero, ¿qué parte del acuerdo es atribuible a Gerard Fullana y qué parte a Mónica Oltra en el pacto?

La propuesta de llegar a un acuerdo con los presupuestos hace dos años nació de nuestro grupo en la Diputación. Este año tiene un carácter más vinculado a la conselleria de Oltra, pero los acuerdos surgieron de mí y siempre han estado bendecidos por ella. Eso sí, el incluir en los presupuestos una inversión cofinanciada de servicios sociales fue idea de Oltra, que demuestra que sabe apartar el partidismo.

Una de su principales líneas de ataque contra Carlos Mazón es que es zaplanista y representa lo más rancio del PP. ¿Por qué pacta entonces con él?

Nosotros no queremos tener un presidente de la Diputación como Mazón, que estuvo imputado en la trama Brugal y que participó activamente de decisiones que perjudicaron económicamente a la provincia estando en otros cargos, y se ha equivocado el PP poniéndolo ahí. Ese perfil de candidato del PP es muy perjudicial para la Comunidad. Pero las normas democráticas lo han situado como presidente de la institución. Y Compromís no va a boicotear la negociación de un presupuesto simplemente porque el PP haya decidido que el pasado esté en la primera línea política. Mazón recuerda a esa soberbia del pasado.

Si tiene ese concepto del presidente de la Diputación, menos se entiende la foto pactando...

Es que nosotros no vetamos al PP, aunque pensamos que ha cometido un grave error estratégico no renovándose y poniendo a los mismos que estaban hace 20 años. Pero no es motivo para no sentarse a negociar con ellos. La única línea roja es Vox. Con el PP nunca negociaremos pactos de gobierno, pero sí políticas concretas, como en la Diputación.

En la Comisión de Hacienda votó en contra de las cuentas presentadas por el equipo de gobierno y, un día después, alcanza un acuerdo con Mazón para abstenerse. ¿Qué hay de postureo y qué hay de pacto cocinado?

Cuando se hizo la comisión aún no habíamos firmado el acuerdo y quedaban flecos. De hecho, se pactó una enmienda para incorporar. Le dije al PP que, hasta que yo no enviara por escrito la propuesta y me la aceptaran, no iba a abstenerme. Pero no fue postureo.

En la provincia de Alicante es donde su formación tuvo menos votos. ¿Este paso de llegar a un acuerdo para los presupuestos pretende darle visibilidad a Compromís o sacar rédito electoral?

Somos el tercer partido en número de concejales. La apuesta municipalista de Compromís está muy consolidada. Pero Compromís debe visibilizarse más en Alicante, debe ser más ambicioso en la provincia. Con nuestras políticas de regeneración, debemos ser el referente de la izquierda en Alicante.

La negativa de PP y Cs para adherir a la Diputación al Fondo de Cooperación del Consell fue el detonante para que el PSOE votara en contra de los presupuestos. El plan inversor lo sacó adelante también su partido, que forma parte del Botànic. ¿Por qué no era para ustedes un condicionante para apoyar las cuentas?

Nosotros, en un principio, sí lo pusimos en la propuesta, pero era algo a lo que PP y Cs se niegan y no es negociable para ellos, como me lo trasladó Carlos Mazón Por eso, decidimos sacarlo del pacto para que pudiera haber acuerdo. Había que decidir, o dejar de lado el acuerdo histórico para incorporar 12 millones en los presupuestos, o sacarlo de la negociación, y optamos por lo segundo. Íbamos a perder más que ganábamos si no retirábamos ese fondo de la negociación, que, al fin y al cabo, supone 14 millones de euros. El Fondo de Cooperación llevamos seis años discutiéndolo y no podemos bloquear negociaciones toda la vida por este tema.

¿Busca el pacto con Mazón acorralar al PSOE en el momento en el que está en el proceso de renovar el liderazgo en la provincia?

No. Hace mes y medio que me reuní con Cs y PP y les trasladé que queríamos pactar el presupuesto. Les dije en qué elementos podíamos coincidir para dejar fuera a los que se oponían, porque quería llegar a un acuerdo. Y eso fue antes de los debates para liderar el PSPV en la provincia. En la Diputación estamos liderando la oposición y los grandes acuerdos, con un solo diputado. Llevamos la iniciativa en muchas cosas. El PSOE en la Diputación ha hecho poca oposición históricamente.

Es el tercer acuerdo con los presupuestos. ¿Se han cumplido los dos anteriores?

Sí, se están cumpliendo. Es cierto que se ejecutan tarde muchos proyectos, algunos un año después del acuerdo, pero no puedo decir que se haya faltado a la palabra.