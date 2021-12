Toni Pérez y Carlos Mazón arropan a Bernabé Cano en plena investigación por su vacunación irregular

Alas puertas de la posible apertura de juicio oral por haberse vacunado mucho antes de que le tocara y en plena sexta ola de contagios de covid-19, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, se dio un baño de masas en su proclamación como presidente local del Partido Popular, un acto que tuvo lugar la noche del miércoles en el Auditori de la Mediterrània y al que, según fuentes de la agrupación, asistieron 600 personas. Entre ellas, los presidentes provincial y regional del PP, Toni Pérez y Carlos Mazón, que no dudaron en arropar al primer edil nuciero pese a su delicada situación judicial.

Según el comunicado enviado por el PP de La Nucía a los medios, se quedaron fuera del auditorio más de 400 personas, que aplaudieron la llegada de las autoridades, «demostrando su apoyo a Cano». Bernabé Cano revalidó, por séptima vez, su poder absoluto al frente del PP local. Los populares nucieros hicieron gala del baño de multitudes y del apoyo explícito de Mazón, «quién destacó la gran trayectoria de Cano al frente del PP local y del Ayuntamiento». «Ha transformado La Nucía, mejorando todos los servicios públicos y convirtiéndole en un referente deportivo a nivel nacional e internacional», sigue el comunicado.

Además de los dos máximos dirigentes de los populares en la provincia y la Comunidad, también mostraron su apoyo al regidor nuciero y diputado provincial el vicesecretario de Organización del PPCV, Juanfran Pérez, así como diversos concejales y alcaldes populares de la Marina Baixa y diputados provinciales.

Como publicó este diario, la juez que investiga la vacunación de Bernabé Cano contra el covid-19 firmó la pasada semana un auto en el que se ratifica en su posición inicial y que acerca al edil nuciero al banquillo. La magistrada Consuelo Martínez se reafirma en la idea de que Cano debe ser juzgado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. A su juicio, de la instrucción queda claramente acreditado que se vacunó en enero, cuando no le tocaba, en una residencia de mayores de la localidad vinculada al Ayuntamiento, a la que accedió cuando no podía hacerlo, y todo ello gracias a su condición de representante público. La defensa del regidor ya ha anunciado que recurrirá esta decisión en la Audiencia. Por estos hechos, el también presidente de la Diputación, Carlos Mazón, retiró en su día a Cano las competencias provinciales que tenía delegadas, debido a la presión del resto de grupos por la polémica que generó su vacunación irregular. Esto, sin embargo, no impidió que el máximo mandatario del PPCV haya seguido exhibiendo públicamente su apoyo al edil nuciero.

Con esta reelección, Bernabé Cano suma ya 28 años al frente de la agrupación política local, desde 1993, de forma ininterrumpida encadenado cinco mayorías absolutas consecutivas como alcalde de La Nucía: 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019.