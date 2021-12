Ferri renuncia a su escaño en las Cortes y deja vía libre a la renovación de liderazgos en Compromís

El síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, anunció este viernes, por sorpresa, su renuncia al acta como diputado. El que está considerado como uno de los rostros más reconocidos de la coalición valencianista abandona el escaño para retomar su carrera profesional en la empresa privada. Se marcha tras una década ejerciendo la actividad parlamentaria y deja vacante uno de los cargos más relevantes, y puede que también codiciados, de la escena política autonómica, como es la portavocía del tercer grupo con más peso en el Parlamento regional. Su inesperada decisión deja vía libre a la renovación de liderazgos en sus filas, un escenario que nadie descarta que incluya movimientos de calado que podrían culminar, incluso, con una remodelación del Consell del Botànic.

El adiós que Ferri anunció ayer, informando primero a su grupo parlamentario y a los principales referentes de la coalición, para hacerlo público instantes después a través de redes sociales, agitó, como no podía ser de otra forma, a las tropas de Compromís. Especialmente, a las que cuentan con carné de Més, el antiguo Bloc, que es la formación en la que milita, la mayoritaria dentro de la coalición. Aunque no está formalmente rubricado en ningún documento, es ese grupo el que está llamado a mantener la sindicatura en las Cortes, el principal puesto reservado en el plano legislativo. Es algo que forma parte del complicado engranaje de equilibrios con el que Compromís, integrado por tres formaciones, capilariza la integración de sus distintas sensibilidades en las instituciones que gobierna. Una norma no escrita que, por tanto, limitaría las opciones para encontrar sustituto a Ferri, un proceso que no se ha iniciado formalmente, pero que, se da por hecho, ya ha desencadenado los primeros movimientos y, con ello, las posibles quinielas para resolver la encrucijada.

No es la primera vez que se baraja con la posibilidad de que el actual conseller de Educación, Vicent Marzà, acabe cogiendo el testigo como síndic, formalizando así su paso del ejecutivo al legislativo. El castellonense, uno de los mayores exponentes de Més, se encuentra ahora con el camino más despejado para poder marcar perfil político más allá del ámbito educativo, una posibilidad que, en cualquier caso, podría servirle de plataforma para aspirar, más pronto que tarde, a liderar Compromís de cara a las próximas citas con las urnas, una operación con la vista puesta la sucesión de Mónica Oltra. Pero, en cualquier caso, esa es una maniobra que generaría importantes derivadas puesto que daría lugar, de hecho, a una crisis de gobierno en la que sería necesario buscarle un sustituto. No obstante, eso es algo que no se puede descartar dado que, por otro lado, podría poner en bandeja al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, la oportunidad de ejecutar, de igual modo, movimientos en las consellerias que encabezan los suyos.

Por lo pronto, lo que Fran Ferri aseveró ayer es que su renuncia al escaño no está previsto que se formalice hasta dentro de unas semanas. Fuentes de su formación matizaban que la fecha prevista se acercaría a mitad del mes de enero. Con todo, será él quien siga al frente del grupo parlamentario la próxima semana, cuando se celebrará el que será el pleno más importante del año, que no es otro que el que culminará con la aprobación de los séptimos presupuestos del Botànic desde que en 2015 cogió las riendas de la Generalitat. Fue, precisamente, ese año, cuando Ferri asumió la portavocía de las Cortes. Era su segundo mandato. El anterior fue el de su estreno con tan solo 25 años como parlamentario de la oposición. Fueron años en los que fue labrando su popularidad a golpe de denunciar los casos de corrupción que enfangaban al todavía todopoderoso PP, el mismo tiempo en el que empezó a despuntar como activista LGTBI dentro y fuera del Parlamento valenciano.

Ferri aseguró ayer que abandona la primera línea de la política, sus cargos institucionales, aunque seguirá en la ejecutiva de Mes. Su decisión, dijo, está motivada exclusivamente por su voluntad de retomar su carrera profesional como ingeniero industrial para reingresar en una empresa vinculada al sector automovilístico. Su intención, subrayó, era acabar la legislatura, pero justificó que no ha querido decir que no a una interesante oferta laboral, de ahí el giro de guion que precipitó los acontecimientos, que culminaron ayer con una comparecencia convocada a primera hora de la tarde en la sede de Compromís.

Fue allí donde explicó los motivos de su despedida, entre aplausos y lágrimas de decenas de compañeros, entre ellos, la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó, y Vicent Marzà. En ese contesto, Ferri fue cuestionado por los periodistas, sin medias tintas, sobre si le sucederá el actual titular de Educación. Señaló entre risas y mirando al conseller que, «si se ha postulado, no me lo ha dicho». Marzà, que mantiene una estrecha relación de amistad con Ferri, se había referido a él horas antes, y a través de Twitter, como un «amigo y referente insustituible». «Nunca te agradeceremos lo suficiente el trabajo que has hecho y los derechos que has conseguido cumplir».

En cualquier caso, según fuentes de Més Compromís, el relevo de Ferri será decidido por el grupo parlamentario de las Cortes. Un grupo que cuenta con tres portavoces adjuntos, que son la castellonense Mónica Álvaro, por la cuota de Més; la alicantina Aitana Más, por Iniciativa, que asume un papel cada ves más relevante en las Cortes, así como Juan Ignacio Ponce, de Valencia, por Verds-Equo. Las dos primeras son, junto a Marzà, otras de las opciones que más suenan para la posible sucesión. Paco García, de Iniciativa, ocupará el escaño de Ferri una vez de formalice la renuncia.

Aún así, Més Compromís seguirá siendo el grupo mayoritario dentro de una coalición que se sumerge en plenas Navidades en un proceso con final incierto, pero en el que, en todo caso, se buscará rearmar el proyecto.

Adiós con loas de Isabel Bonig, Manolo Mata, Pilar Lima y Ruth Merino

Las reacciones a la decisión del hasta ahora portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, de abandonar este cargo y su acta en el Parlamento autonómico no tardaron en sucederse. Representantes de diferentes partidos políticos de la Comunidad Valenciana se despidieron de Ferri a través de las redes sociales y destacaron su labor «conciliadora» y de «buen parlamentario» y que se va «dando ejemplo». Desde la oposición, la síndica de Cs, Ruth Merino, deseó «mucha suerte» a Ferri, a quien «echaré en falta al otro lado del pasillo». El diputado del PPCV Alfredo Castelló destacó su «voluntad de diálogo». «Oye, y no eres mal tipo», añadió en Twitter. También la expresidenta del PPCV Isabel Bonig quiso tener buenas palabras con el político de Compromís, a quien deseó que fuera «feliz». «Nos encontramos en Les Corts y nos reencontraremos fuera de ellas. Seguro», escribió la exsíndica del PPCV. Desde las dos formaciones que conforman, junto a Compromís, el gobierno del Botànic, PSPV y Unides Podem, destacaron la labor de Ferri en las Cortes Valencianas en los últimos años. Por parte de los socialistas, el síndic del PSPV, Manolo Mata, no escatimó en loas: «Amable, inteligente, conciliador, optimista, alegre y, sobre todo, una excelente persona», dijo. «Me alegro por él, pero lo lamento por el Botànic», añadió Mata. Desde Unides Podem, la síndica, Pilar Lima, le envió «un abrazo». Y la ilicitana Toñi Serna,secretaria autonómica de Calidad Democrática, indicó que «nos seguimos viendo, amigo». Desde su partido político, Compromís, fueron muchos los que quisieron despedirle. El presidente de las Cortes, Enric Morera, agradeció a Ferri su «dedicación y trabajo», mientras que la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, le deseó «suerte y felicidad» en su nueva etapa. El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, destacó su dedicación en defender el «valencianismo político» y el edil de la formación valencianista en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, le agradeció su lucha por una sociedad «diversa e inclusiva».