Pilar Lima: «Hay posibilidades de retirar la enmienda sobre la tasa turística si el PSPV se compromete a aprobarla el próximo año»

La portavoz de los morados en las Cortes, Pilar Lima, está convencida de que el Botànic, como siempre, en tiempo de descuento, rubricará un acuerdo para no llegar divididos al pleno de presupuestos con relación al impuesto a las pernoctaciones hoteleras.

El Botànic encara la recta final para la aprobación de los presupuestos y sigue sin acuerdo sobre la tasa turística. ¿Siguen negociando con el PSPV?

Estamos pendientes de llegar a un acuerdo. Sobre todo hay que escuchar al sector turístico, no solo patronal hotelera y las empresas, también a los trabajadores, a las camareras de piso. La tasa turística no es un impuesto por el que vaya a dejar de venir la gente. Creo que compensa el impacto medioambiental que nos deja el turismo y nos da la oportunidad de tener una recaudación que se puede reinvertir en políticas de vivienda para personas jóvenes, por ejemplo.

El PSPV lanzó un órdago a Unides Podem y Compromís. Aseveró que, si siguen adelante con su enmienda sobre la tasa, la tumbarán y cerrarán la puerta a esta cuestión. ¿Darán marcha atrás?

Tenemos perfil propio y no tenemos líneas rojas. Esperamos lo mismo de nuestros socios. Hay posibilidades de retirar la enmienda, pero con un compromiso firme y por escrito de que más adelante, a partir de enero, se comenzará a trabajar en una proposición de ley o en la forma legislativa que convenga para llevarlo a cabo. Sería un acuerdo satisfactorio siempre que se cumpla. Que como máximo que al año que viene se firme la tasa turística. Nuestra enmienda está formulada como pedía el PSPV, una tasa municipal y voluntaria.

¿Qué opina del modelo turístico de Benidorm? ¿Hay algo que mejorar?

Hay que mejorar las condiciones laborales de las kellys. Es un modelo turístico que tenemos que repensar, de turismo masivo, que deja un impacto medioambiental que no es el idóneo. No es el ideal para la Comunidad. No queremos que las personas no tengan que salir de sus ciudades por culpa del turismo masivo, como ocurre por ejemplo en València. La pandemia nos ha enseñado que no podemos depender del turismo, nos ha hecho muy vulnerables económicamente. No me alegra que vengan aviones de otros países con material para combatir la pandemia de covid, como mascarillas. Ojalá hubiéramos tenido la capacidad de producir ese material. Tenemos a las aparadoras de Elche a las que tampoco estamos cuidando, que están en situaciones precarias. La pandemia nos deja la lección de la importancia de la economía local.

Las Cortes aprobaron el jueves una iniciativa de Unides Podem para reforzar los mecanismos de prevención del suicidio. ¿En qué se traducirá esta medida?

Se trata de facilitar a las personas vulnerables, como las sordociegas, el tener prevención en suicidio, hacer accesible el teléfono y otros mecanismos de ayuda. Es una apuesta para el próximo año blindar la salud mental por ley. Ha tenido que venir esta pandemia para darnos cuenta de la importancia de la salud mental. Ha subido un 30% el suicidio entre los jóvenes. Tiene que dejar de ser un tabú. Las condiciones económicas y sociales influyen. Me gustaría que nadie deje de ir al psicólogo porque no puedan pagar 50 euros por sesión.

¿Cómo valora el trabajo de Héctor Illueca?

Se ha notado que viene a dar un impulso. Dalmau construyó una conselleria de cero, puso los cimientos, y es un logro increíble, pero Illueca ha venido para que sea una vicepresidencia más política, dar ese impulso, que se note nuestra voz dentro de los grandes temas valencianos: la infrafinanciación, la transición ecológica, el ecofemenismo...

¿Ve la misma movilización de las bases de Podem, la misma ilusión que antes?

Por eso estamos haciendo la ruta de encuentros con la militancia, como la de este viernes en Alicante. Queremos acabar con una gran quedada el año que viene. Comenzamos implantando la estructura territorial de la organización y ahora estamos en la fase de impulso de las políticas. Tenemos que dar motivos de por qué vale la pena tanto votar a Podemos, qué es lo que se está haciendo para que merezcamos el voto. Las bases están movilizadas, lo estamos trabajando.

Se habla mucho de sellar una alianza estatal con partidos a la izquierda del PSOE y liderado por mujeres como Yolanda Díaz o Mónica Oltra. ¿Echa de menos que Ione Belarra o Irene Montero formen parte?

Nuestro proyecto político dice que estamos a disposición para construir ese frente amplio liderado por Yolanda Díaz. No estamos en momento electoral, sino de escucha. Es un proyecto político que está en construcción. Nos jugamos el futuro, la involución o el progreso democrático. En Alicante, por ejemplo, ha habido una involución, porque gobierna la derecha y lo tenemos como ejemplo del país que nos puede venir. La provincia de Alicante va a tener un papel muy importante en las próximas elecciones.

¿Esa posible alianza estatal se puede replicar en la Comunidad?

Estamos a disposición de hablar con EUPV, con Compromís y con quien haga falta. Lo que ocurra a nivel estatal influirá en el plano autonómico y estatal. Estoy dispuesta a hablar de proyecto político. Cuando sea momento electoral, ya veremos lo que ocurre. Podem es una herramienta que ayuda a impulsar las medidas políticas que creemos que merece la gente y que necesita.