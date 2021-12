Todas las incógnitas por despejar en Compromís

El anuncio este viernes de la despedida de Fran Ferri de la primera línea política con la renuncia al escaño de diputado y síndic de Compromís en las Cortes para regresar a la actividad privada, abre tantas derivadas que, de golpe, se amontonan todas las incógnitas que Compromís tiene que resolver en el medio plazo.

El papel que pueda jugar el conseller de Educación, Vicent Marzà, en el año preelectoral que se abre en unas semanas ante la posibilidad, que coge fuerza, de que abandone la conselleria para convertirse en síndic; las decisiones aún pendientes de la lideresa, Mónica Oltra, o del alcalde de València, Joan Ribó, sobre su continuidad como carteles electorales en la primavera de 2023; el debate sobre alianzas futuras con toda la coalición pendiente, bien a favor o a la contra, del proyecto amplio que apadrina la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, son interrogantes a resolver en unos pocos meses.

Ello con el siempre pendiente debate de la propia configuración de la estructura de la coalición como partido único o federación y en un contexto de cierta desafección entre las bases como se ha visto con la salida de históricos como el fundador del Bloc y de la UPV, Pere Mayor, que ven diluido el discurso valencianista y sitúan a Compromís como un mero actor de reparto en la escena política autonómica y estatal. Y en un contexto de estabilidad electoral pero con los sondeos a la baja.

Así, la trascendencia de la salida de Ferri está sobre todo en la espita que abre. En los movimientos que pueda desencadenar en una coalición en la que, en este momento, suman más las incógnitas que las certezas.

La elección del síndic aún se demorará unas semanas. El grupo parlamentario no tiene previsto reunirse hasta la última semana del año tras la aprobación de los presupuestos y pasada la Navidad, ni Ferri registrar su renuncia hasta mediados de enero.

Pero Compromís ha entrado en ebullición y se habla mucho de lo que puede venir. No solo por el nombre del nuevo síndic, que será el primer interrogante a despejar de los muchos que tendrán que abordarse. Hay cierto runrún sobre la necesidad de que su principal referente, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que no ha vivido en 2021 el mejor año de su trayectoria política, decida su futuro político.

Ella como nadie supo ver el momento político anterior a 2015 y el cambio de era que se avecinaba. Y sin la vicepresidenta, la coalición no tendría el peso político (tercera fuerza en las Cortes tras la descomposición de Ciudadanos y con gobiernos en las principales instituciones) que hoy tiene. Por eso se ha ganado la legitimidad, señalan en la coalición, de decidir el espacio en el que quiere estar. Y, sobre todo, si quiere volver a repetir como candidata a la Generalitat. Si lo hace, nadie pondrá reparo. Pero esa decisión, como la de Ribó, no parece cercana. La del alcalde, según ha dicho, no se conocerá hasta el verano y Oltra sigue enfrascada en el día de la gestión en Igualdad.

La condena a su exmarido por abusos a una menor tutelada le ha convertido en diana diaria de los dardos de la oposición y el debate ha traspasado las fronteras valencianas. El líder del PP, Pablo Casado, lo usó el miércoles para atacar al Gobierno de Sánchez.

A Oltra le ha dado oxígeno el aún embrionario espacio amplio de Yolanda Díaz, cuyo germen estuvo en la celebración del acto hace unas semanas en el teatro Olympia de València, una válvula de escape, que, por contra, es un factor desestabilizador interno.

La secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, animó ayer a la militancia, en el Consell Nacional celebrado en Massamagrell, a no desfallecer en reclamaciones como la financiación o la transición energética y situó a Compromís como el espejo para el resto de partidos soberanistas del Estado, ahora que llega un momento clave: la recta final para encarar el proceso electoral del 2023 con elecciones nacionales, locales y generales, señaló. Mientras, el Consell Nacional de Més aprobó el presupuesto interno de 2022 que por primera vez destina una línea fija a Joves PV e incorpora a Nico Calabuig al área de municipalismo de la ejecutiva, en sustitución de Josep Moret.

Ferri se marcha con el apoyo de compañeros de partido y de muchos de sus rivales políticos

El portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, se marcha con el apoyo unánime de compañeros de coalición y del resto de formaciones del Botànic pero también de referentes de la derecha como la expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, o la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino. La exportavoz del PP incluso se refirió a Ferri como «amigo». El aún síndic, por su parte, reiteró ayer en el Consell Nacional de Massamagrell que deja la primera línea institucional pero continuará implicado en el proyecto de Més-Compromís como miembro de la ejecutiva. Aseguró que el proyecto es «más necesario que nunca si queremos seguir defendiendo los derechos de los valencianos y valencianas».

Micó sitúa a la coalición como ejemplo de los partidos soberanistas en todo el Estado

