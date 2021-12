El sueldo de los alcaldes: de los 109.000 de Torrevieja a los 48.800 de San Vicente

En la provincia hay 141 municipios, con sus 141 alcaldes, la figura más representativa de las localidades. Todos deben dejarse la piel en defender los intereses de sus pueblos y ciudades. Sin embargo, aunque su labor es la misma, los problemas de las grandes ciudades no son iguales a los de localidades más pequeñas. Y tampoco tienen el mismo sueldo. Cuanto mayor es el municipio, el incremento de los emolumentos que cobra su primer edil va en aumento, como es lógico. Aunque no en todos los casos. Hay regidores de localidades más pequeñas ganando más que los de otras mayores. Los que ocupan cargos en otras administraciones, como la Diputación de Alicante, son quienes más dinero reciben a final de mes; renuncian a su sueldo como alcalde, al no ser compatible, pero reciben las indemnizaciones que, en la mayoría de los casos, cobran de los consistorios por asistencias a plenos y juntas de gobierno.

Entre los regidores con dedicación exclusiva en sus ayuntamientos, hay seis alicantinos que entran en el «top 10» de la Comunidad Valenciana como los que más cobran. Son los de Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Elda y La Vila Joiosa, que comparten lista con los alcaldes de las otras dos capitales de provincia, València y Castellón, y con los de Villarreal y Paterna. Hemos analizado los emolumentos de los alcaldes de las diez mayores poblaciones de la provincia de Alicante. TORREVIEJA Sobresale, con creces, el sueldo que cobra cada año el alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón. En este caso, su principal fuente de ingresos es la Diputación de Alicante, donde ejerce el cargo de diputado de Presidencia, Economía, Régimen Interior y Deportes, además de ocupar la portavocía del grupo popular. Por este cargo percibe cada año 74.705 euros brutos al año. A esta cantidad habría que sumar lo que recibe por asistir a los plenos y las juntas de gobierno que se celebran en su ayuntamiento y que, según el Sistema de Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA) que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 2020 -último informe- ascendió a 34.731 euros. Por tanto, la suma se eleva a 109.436 euros brutos, que serían los emolumentos totales por sus cargos públicos. Si bien la cantidad que cobra como diputado no varía, sí lo hacen las asignaciones que recibe por asistencia a órganos colegiados de su consistorio, puesto que solo percibe a los que asiste presencialmente. De media, el regidor torrevejense cobra más de 2.000 euros mensuales en indemnizaciones (la asistencia a órganos colegiados se paga con 250 euros por sesión). Salvo casos muy excepcionales, las junta de gobierno -sobre todo en un equipo monocolor como el de Torrevieja- son puramente rutinarias. Los puntos del orden del día donde se decide el grueso de la gestión se plantean con expedientes ya informados por los técnicos y su aprobación es automática, aunque supervisados por los ediles. ALCOY Su compañero en la Diputación de Alicante, el portavoz socialista, Toni Francés, también percibe 74.705 euros brutos al año de la institución provincial, con la salvedad de que como alcalde de Alcoy ha renunciado a cobrar indemnizaciones por acudir a los órganos colegiados de su Ayuntamiento. Según se puede comprobar en el portal de transparencia del consistorio alcoyano, Francés ha prescindido este año de cobrar por los plenos o juntas de gobierno, retribuciones que sí tenía el pasado año. Francés gestiona un municipio de 60.000 habitantes, el sexto en población en la provincia. En la institución provincial, de la que cobran sus sueldos Dolón o Francés, por segundo año consecutivo, en 2022 se van a congelar retribuciones de los políticos y asesores. No obstante, a principios del mandato, en 2019, la Corporación provincial aprobó una subida de sueldo de los diputados que se incrementó en un 2,75% más que en el anterior con los votos a favor de PP y Cs, que gobiernan en la institución. ALICANTE El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, percibe 73.546 euros brutos al año. Solo le superan en emolumentos directos de las arcas de los consistorios los primeros ediles de València, Joan Ribó (Compromís), que recibe 86.360 euros al año; y de Castellón de la Plana, Amparo Marco (PSPV), con un sueldo anual de 78.554 euros. Son los tres alcaldes que más cobraron de la Comunidad en 2020, como se extrae de los datos de percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Una de las primeras decisiones que tomó Barcala al asumir la Alcaldía en 2019 fue la subida de su salario y el de los ediles de la corporación municipal. El alcalde alicantino propuso que su sueldo y el de los concejales de la oposición subiera un 5%, frente a un incremento del 10% para el resto de ediles del gobierno (PP y Cs) y los portavoces, lo que se aprobó en pleno con el rechazo de la oposición y la abstención del partido de ultraderecha Vox. Barcala lo justificó en recuperar las retribuciones previas a la bajada promovida por el tripartito en el mandato anterior, cuando el sueldo del alcalde pasó de 71.800 a 64.700 euros. BENIDORM Por detrás de Luis Barcala, y ya bajando la barrera de los 70.000 euros, se encuentra su compañero de partido y presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez. El alcalde de Benidorm ingresa en su cuenta bancaria un total de 67.013 euros al año. En el municipio de la Marina Baixa los cargos políticos y asesores se congelarán en 2022 el sueldo por segundo año consecutivo, renunciando así a la subida del 2% aprobada por el Gobierno de España. Eso sí, como sucedió en casi todos los municipios, una de las primeras decisiones de Pérez al llegar a la Alcaldía fue la subida de las retribuciones de sus concejales. En el caso de la capital turística, de entre un 15 y un 9%, un incremento que afectó prácticamente por igual a los ediles con dedicación exclusiva y a los que cobran por asistencia. El acuerdo salió adelante con los votos a favor del PP y del PSOE. En suma, ese incremento representó para las arcas municipales un gasto adicional de unos 173.738 euros al año con respecto al anterior mandato. ELCHE Así, el salario de casi 5.000 euros brutos al mes de Toni Pérez es ligeramente superior al del alcalde de Elche, el socialista Carlos González, a pesar de que es el segundo municipio de la provincia y el tercero de la Comunidad. Son 2.000 euros menos al año lo que cobra González respecto a Pérez, lo que sitúa su sueldo en 64.964 euros brutos al año. El regidor ilicitano percibe cada mes 4.640 euros con un total de 14 pagas. El equipo de gobierno (PSOE y Compromís) decidió congelar los salarios de los cargos públicos nada más arrancar el mandato. Así lo refleja el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Elche. ORIHUELA Más al sur, en la capital de la Vega Baja, el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, percibe unos emolumentos anuales que ascienden a 61.537 euros brutos al año. Es lo que se aprobó en un pleno extraordinario en agosto de 2019 tras alcanzar un pacto con Cs, y después de que la formación naranja tumbara esa misma propuesta semanas antes. En el anterior mandato, el sueldo que tenía Bascuñana como regidor era de 56.000 euros, por lo que la subida fue de 5.500 euros anuales. Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Orihuela, el salario de Bascuñana asciende cada mes a 4.395 euros. Ahora en diciembre casi 8.800 euros por la paga extra. Su salario, pero el de antes de ser regidor en Orihuela, es, precisamente, lo que la justicia investiga. Bascuñana está acusado de cobrar más de 200.000 euros de la Generalitat como asesor de Sanidad sin que, supuestamente, exista rastro del trabajo que realizaba. ELDA En el caso de Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ostenta el cargo en su segundo mandato, pasó de cobrar entre 2015 y 2019 en total 3.800 euros brutos mensuales, a percibir actualmente 4.270 cada mes. En 2020, según el Ministerio de Hacienda, sus retribuciones como regidor de la ciudad, de 52.000 habitantes, ascendieron a 60.989 euros brutos al año. Si bien incrementó su salario en más de un 10%, cuando el socialista llegó a la Alcaldía en 2015 se rebajó el sueldo en un 33% con respecto a lo que percibía la anterior alcaldesa, la popular Adela Pedrosa. LA VILA, DÉNIA Y SAN VICENTE Por debajo de los 60.000 euros cierran el ránking los regidores de La Vila Joiosa, Dénia y San Vicente del Raspeig. El regidor de La Vila, el socialista Andrés Verdú, percibe 59.539 euros al año. Verdú vio incrementado su salario hasta los 4.169 euros brutos al mes, pocos días después de asumir el bastón de mando, un poco por debajo de lo que marca la Ley de Haciendas Locales. Su compañero de partido, Vicent Grimalt, ingresa cada año 52.999 euros por su gestión al frente del Ayuntamiento de Dénia. Como curiosidad, Grimalt publica su nómina mensual en el Portal de Transparencia de su consistorio. Así, se puede comprobar no solo el salario líquido que percibe (2.658 euros), también los gastos de kilometraje, peajes y aparcamiento que pasa al cobro de las arcas municipales. Cierra este recorrido por los emolumentos de los alcaldes de las mayores poblaciones, el de San Vicente del Raspeig. El socialista Jesús Villar tiene un sueldo de 48.835 euros anuales por gestionar un municipio de 58.000 habitantes. Con un tope máximo en función del número de habitantes del municipio Aunque no hay una norma que especifique lo que debe cobrar un alcalde, sí que los sueldos de los primeros ediles tienen un tope máximo, que regula la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El criterio que establece es el de la población y, así, los que más pueden percibir son los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes, un máximo de 106.130 euros, lo mismo que un secretario de Estado, y va reduciéndose gradualmente. Los de localidades con más de 300.000 vecinos pueden recibir hasta 95.517 euros; los de entre 150.000 y 300.000, 84.904 euros; los de entre 20.000 y 50.000, un máximo de 58.372 euros; de 10.000 a 20.000, hasta 53.065 euros; de 5.000 habitantes a 10.000, 47.759 euros; y los de entre 1.000 y 5.000, no pueden superar los 42.452 euros. La ley establece que en los municipios con menos de 1.000 habitantes el primer edil no tiene derecho a dedicación exclusiva y, excepcionalmente, tendrá un sueldo por su ocupación a tiempo parcial. Así, muchos de los regidores de esos pueblos no cobran salario, como el de Aigües, con 980 habitantes. Otros, como el regidor de Daya Vieja (700 empadronados), percibió casi 32.000 euros en 2020 por su dedicación parcial.