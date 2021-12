La CEV eleva la presión contra Puig por el impuesto a las pernoctaciones

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) se ha sumado a la tormenta de críticas desatada tras el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios del Botànic para impulsar la tasa turística en la Comunidad. Lo ha hecho dirigiendo sus reproches, principalmente, hacia los socialistas, y, en concreto, contra el jefe del Consell, Ximo Puig. «A la falta de sensibilidad con el sector demostrada por Compromís y Unides Podem, se une ahora la del PSPV, que con la firma de este acuerdo desautoriza el compromiso del presidente de la Generalitat, quién afirmó no compartir la oportunidad de este impuesto y pidió apoyo y empatía con el sector turístico», sentenció ayer la patronal.

La organización empresarial cargó contra la coalición de izquierdas que sostiene al Gobierno autonómico y consideró que se olvidan de que el sector turístico desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado y de gran incertidumbre, y que «el mero anuncio de este impuesto afectará negativamente la imagen y la competitividad de esta Comunidad». Es por ello que se anunció que desde la CEV mantendrán una postura contraria a la aplicación de este gravamen que, según vaticinan, podría desestimular la que está considerada como una actividad económica estratégica con cargas impositivas innecesarias.

«La promesa, incluida en el acuerdo, de dialogar con el sector parece una burla porque las empresas turísticas ya han manifestado en muchas ocasiones cuál es su posición y sus reivindicaciones no han sido escuchadas», destacaron ayer desde la patronal, valorando además que el anuncio no puede llegar en peor momento, tras 22 meses de una crisis que ha castigado especialmente al turismo, cuando no se han recuperado las cifras de visitantes y de gasto ligadas al turismo internacional y en medio de la incertidumbre ante posibles restricciones a consecuencia de la nueva ola de contagios.

En paralelo, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, tildó la propuesta de «irresponsable, inoportuna y carente del más mínimo respeto» hacia el sector más importante de la economía de la provincia y a todos sus trabajadores.

«La medida tiene un ánimo exclusivamente recaudatorio y ningún efecto positivo en la sostenibilidad o la mejora del entorno de los destinos turísticos», señalaron desde la patronal. Palacio afirmó que «es una vergüenza que se haga mientras día a día están cerrando negocios por el rebrote de la pandemia», añadiendo que «una vez más el mercadeo político entre partidos pasa por encima de los intereses de los ciudadanos». Las críticas se unen a las de la patronal hotelera Hosbec.

El Consejo de Cámaras y Facpyme se suman a los reproches contra una medida que aseguran que resta competitividad

Por su parte, el presidente de la Federación del Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, consideró que la tasa turística «es inaceptable, tiene un afán recaudatorio y un interés puramente político, y aleja al Gobierno de la realidad que viven miles de empresarios y ciudadanos que trabajan en estos sectores y que se esfuerzan cada día por crear empleo y riqueza».

También desde el consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana se consideró que la tasa turística frenará la recuperación del sector, subrayando que perjudicará a una industria que ya está sufriendo gravemente las consecuencias de la crisis sanitaria. En esa línea, se valoró que se está en un momento de «fomentar la actividad económica y no de poner en riesgo su competitividad».

«El consejo de Cámaras se muestra contrario a incrementar la presión fiscal en un sector que es clave para la economía valenciana y que ya está muy afectado por la crisis sanitaria», según se afirmó en un documento respaldado por el consejo, que está presidido por José Vicente Morata e integrado por los presidentes de Cámara Alicante, Juan Riera; el presidente de Cámara Alcoy, Pablo de Gracia; la presidenta de Cámara Castellón, Lola Guillamón, y el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martinez.