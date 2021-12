Marzà deja la puerta abierta a relevar a Ferri como síndic de Compromís

Se suele decir que, muchas veces, los silencios dicen más que las palabras, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, con respuestas evasivas, no hace más que alimentar las especulaciones sobre su futuro político. ¿Será él quien releve en el cargo al síndico de Compromís, Fran Ferri? Este miércoles, precisamente, fue el último día que Ferri intervino en las Cortes tras su renuncia al acta, que, no obstante, se formalizará el 15 de enero. Marzà (militante de Més, el antiguo Bloc) rehusó pronunciarse sobre si aceptaría el cargo de síndic en caso de que se lo propusieran y señaló que no es momento de hacer quinielas, zanjando que no entrará en ese juego. Aseveró que él, por el momento, está centrado en su trabajo en la conselleria, por lo que reiteró que, hasta que no se formalice la renuncia, no hay que entrar a la cuestión de quién tiene que sustituirle. «No estamos en ese escenario, y cuando llegue el momento ya hablaremos», finalizó Marzá, dejando pues la puerta abierta a cualquier escenario. Por el momento, la portavoz adjunta, Aitana Mas (Iniciativa), ya se ha postulado como candidata para asumir el cargo.

Mientras tanto, Ferri dedicó su alocución no a defender los presupuestos, sino que entonó un discurso de despedida en el que pidió al Botànic que siga fuerte para contribuir a mejorar la vida de los valencianos y lanzó un mensaje a todos los parlamentarios: «Seamos militantes de la democracia, plantemos cara a los enemigos de la libertad: no nos podemos permitir volver atrás».