Compromís se enreda con las mascarillas

Disparidad de opiniones en el seno de Compromís a cuenta de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores que va a implantar el Gobierno. La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, y líder de la formación valencianista, ha asegurado este jueves que de momento no percibe cambios en la normativa que publicará el Gobierno sobre el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, una decisión que ha achacado a que "en otros lugares" donde se sitúa el Gobierno central, en clara referencia a la Comunidad de Madrid, la gente no la lleva tanto. Por tanto, ha pedido "no crear problemas donde no los hay". Sin embargo, el síndic de su formación en las Cortes, Fran Ferri, horas antes se manifestó contrario a la medida en las redes sociales y la calificó de "inútil", además de señalar que la obligatoriedad de los cubrebocas en exteriores "desmoraliza a un pueblo responsable".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso este miércoles tras la Conferencia de Presidentes autonómicos la vuelta de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores como una de las medidas para controlar el incremento explosivo de nuevos casos de coronavirus, que se ha aprobado hoy. Tras el anuncio, en un mensaje de Twitter, Ferri señaló que "ante la covid hay que tomar medidas necesarias para protegernos", pero que estas "han de estar basadas en la evidencia científica".

Preguntada Oltra por la posición de Ferri respecto a las mascarillas, Oltra ha remarcado que no las había escuchado y que no tiene "demasiada sensación de reacción negativa porque todo el mundo la lleva". Sí ha rechazado las quejas de la oposición porque "no les viene bien nada".

Aunque está pendiente de publicarse en el BOE, se establecerán excepciones para el uso obligatorio de la mascarilla.

Oltra ha recordado que la Generalitat ya recomendaba llevar mascarilla en exteriores, si no se puede mantener la distancia o no se practica deporte, y ha asegurado que cuando va por la calle percibe que el 90% de la gente cumple. "Y el que no, la tiene en la barbilla y se la sube cuando se cruza con alguien", ha añadido, lo que a su juicio demuestra que los valencianos las recomendaciones "a rajatabla".

Dicho esto, ha hecho notar que la nueva medida del Gobierno "no cambia" la situación actual y será una "reformulación", por lo que ha percibido de las explicaciones anunciadas "con cautela" a falta de leer la resolución en el BOE. La diferencia, en su opinión, es que se planteará de otra manera --como "la foto y el negativo"-- para recordar que la pandemia no ha pasado y la cepa ómicron es extremadamente contagiosa.

Pero a continuación ha deslizado que mientras "la sociedad valenciana ha cumplido solidariamente las normas y recomendaciones", ella tiene "la sensación de que en otros territorios eso no es así". "Y el Gobierno se ubica donde se ubica", ha agregado, lo que cree que "puede ser que tenga que ver" porque "el entorno determina muchas veces el contenido de las decisiones".

En general, Oltra se ha remitido a la postura que trasladó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que hay que buscar el equilibrio entre no saturar los servicios sanitarios y el desgaste emocional, el cansancio y la frustración de la población. "Estamos mucho mejor que hace dos años, pero también dos años más cansados", ha constatado.

Ha recordado así que la situación no es igual que en 2020 porque el 94% de los valencianos mayores de 12 años están inmunizados. "Y eso nos protege frente a la devastación que un contagio como el actual podría producir si no hay vacunación", ha subrayado recordando que la tercera ola fue "especialmente cruel" en la Comunidad.

En cualquier caso, ha precisado que no se puede hablar de mascarilla en exteriores "indiscriminadamente" porque el Gobierno suavizó la decisión este miércoles e incluirá excepciones. "Estamos haciendo una tormenta de un vaso de agua: la gente tiene sentido común --ha insistido--. Está funcionando y la gente esta teniendo un comportamiento ejemplar. No hagamos problemas donde no los hay".

Respecto a si era necesaria la Conferencia de Presidentes, ha defendido que es positivo que el Gobierno "escuche" a las comunidades "y más en una situación como esta", ya que la evolución de la pandemia no es homogénea en España. "No siempre que se intercambian opiniones tiene que haber grandes decisiones", ha dicho.

En clave autonómica, sobre la decisión de la Generalitat de ampliar la obligación de presentar el pasaporte Covid en espacios como toda la restauración, cines, teatros y gimnasios, la vicepresidenta ha recordado que se aprobó este lunes y el TSJCV la autorizó este miércoles, por lo que de momento la ve suficiente. "Si hiciera falta, la interdepartamental se reunirá cuando haga falta y si hay que tomar más medidas se tomarán", ha recalcado.

Sobre si se incluyen las terrazas de bares, ha puntualizado que la resolución publicada este mismo jueves en el DOGV se refiere a espacios al aire libre en eventos donde se concentran grandes aglomeraciones: "No está pensada para terrazas de un bar ordinario", ha explicado, aun reconociendo que la Conselleria de Sanidad tendrá que rectificar la orden si lleva a confusión.

De hecho, Oltra ha asegurado que la Generalitat incluyó las terrazas en la petición al TSJCV para tener el aval judicial "por si hiciera falta en un momento determinado" antes de Reyes. "No se descarta nada, se contempla todo (...). En este momento no está encima de la mesa, pero puede estar", ha abundado.

Por otro lado, ante la petición de Puig de que el Gobierno vuelva a repartir un fondo COVID extraordinario, ha recordado que el presupuesto de la Generalitat para 2022 incluye una partida 'reivindicativa' de mil millones en concepto de ingresos por este fondo. Ha destacado además que el presidente lo planteó en la conferencia porque "no es solo una reivindicación de la Comunidad, también de Andalucía y otros territorios".

Y como regalo navideño, Mónica Oltra se ha limitado a pedir a Papa Noel, a los Reyes Magos o a la Mare de Deu que "desaparezca el maldito virus, este maldito bicho". "Todo lo demás ya lo enderezaremos", ha remachado.