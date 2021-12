El Síndic de Comptes eleva a 21,5 millones las pérdidas de Proyectos Temáticos

Aprobado, pero con objeciones. La Sindicatura de Comptes ha dado su visto bueno a las cuentas de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), aunque no sin antes cuestionar la clasificación de algunos de los activos de la compañía, la falta de más información de contratos como el de la Ocean Race o la gestión que realiza de algunas contrataciones. Unas salvedades que, según el organismo que dirige Vicent Cucarella, deberían elevar las pérdidas reconocidas por la empresa pública desde los 19,8 millones que recogen los balances oficiales hasta los 21,5 millones y, por contra, reducir el fondo de maniobra negativo desde 11,9 millones a 558.656 euros.

Así lo recoge el Informe de Fiscalización de SPTCV que la Sindicatura hizo público este jueves, en el que también se afea la utilización que hizo la Generalitat de esta sociedad para adelantar hasta dos millones de euros con los que se financió la llegada de los primeros aviones con material sanitario desde China, al inicio de la pandemia. Una actividad que, según recuerda el informe, no encaja con el objeto social de la compañía, que es la responsable de gestionar proyectos como Distrito Digital. Aunque la propia mercantil que recibió las transferencias reembolsó el dinero posteriormente, tras recibir el pago definitivo desde la Conselleria de Sanidad, desde la Sindicatura se cuestionan los movimientos.

«No se nos ha aportado documento alguno en el que conste la justificación, motivación y autorización de estas transferencias por los órganos competentes de SPTCV ni de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública», apunta el informe, que señala, igualmente, que tampoco se le ha razonado por qué los pagos no se hicieron directamente desde el departamento que dirige Ana Barceló. Pero, sobre todo, se reprocha que «la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020 no contiene información de estas importantes transacciones», lo que se considera «una omisión significativa».

No es la única actividad relacionada con la lucha contra la pandemia que la Sindicatura cuestiona, ya que también considera que se debió licitar un nuevo contrato para los trabajos de adecuación del conservatorio del Auditorio de Torrevieja, que fue habilitado para dar clases a alumnos de instituto, con el objetivo de que se pudiera mantener la distancia de seguridad. Unos trabajos que se cargaron dentro del contrato de mantenimiento en vigor.

Desde SPTCV recordaron este jueves la situación absolutamente excepcional que se vivió al inicio de la pandemia, con miles de sanitarios trabajando sin la protección adecuada, y la competencia que había en el mercado mundial para conseguir suministros. Una situación que exigía actuar con rapidez, por lo que se decidió utilizar la agilidad de pago que tiene una empresa -aunque sea pública- frente a los trámites más lentos que implica la Administración para no perder la oportunidad de conseguir mascarillas y otro material sanitario. Una decisión que, aunque reconocen que no coincide con su objeto social, aseguran que no incumplió ninguna norma. Por otro lado, rechazaron la opinión de la Sindicatura sobre los trabajos de adecuación del conservatorio, que sí consideran que se podían realizar dentro del mismo contrato.

Más allá de las cuestiones relacionadas con la pandemia, el informe considera que las cuentas de SPTCV no ofrecen suficiente información del contrato para las ediciones 14 y 15 de la Volvo Ocean Race, por el que se pagó 13,5 millones, además de la constitución de una garantía de 7 millones, y que, además, no está correctamente contabilizado.

También pone objeciones a la contabilización de los inmuebles que forman parte del Complejo Cinematográfico de Ciudad de la Luz, que se valoran en las cuentas de SPTCV en 71 millones, y se considera que no se explica suficientemente las condiciones impuestas por la Comisión Europea tras obligar al cierre de los estudios, al considerar que habían recibido ayudas ilegales.

Algo similar ocurre con los inmuebles y terrenos afectados por el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras de Ciudad de la Luz, que la Sociedad Pública Valora en 50,8 millones. En esta caso, la Sindicatura de Comptes cree que no se recogen bien los efectos de la sentencia que obliga a indemnizar a varios propietarios de la zona que fueron expropiados. Unas indemnizaciones que, con los intereses, rondan los 23,5 millones y que, según el organismo fiscalizador, deberían haber dado lugar a constituir una provisión para estos pagos, aunque el fallo esté recurrido.

Por otra parte, también considera que no se está controlando debidamente que el contratista que debe retirar los lixiviados del antiguo vertedero que existe en el entorno de Terra Mítica -una zona que la Generalitat expropió para la construcción del parque- esté cumpliendo su labor.

Desde SPTCV, insistieron en que la opinión general de la Sindicatura de Comptes es favorable -aunque «con salvedades»- y que reconoce los esfuerzos de la sociedad por adaptarse a las recomendaciones de años anteriores. En cualquier caso, apuntan que muchas de las observaciones que realiza se trata de diferencias en la aplicación de criterios contables y que, en este caso, la sociedad ha seguido los consejos de la firma que audita sus cuentas. Aún así, señalan su intención de tratar de incorporar estas recomendaciones.