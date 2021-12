El Plan Vega Renhace: de proyecto estrella de Puig en la provincia a punto de ataque del PP contra el PSPV

La fatídica DANA que en septiembre de 2019 arrasó media Vega Baja marcó, sin lugar a dudas, un significativo punto de inflexión, un antes y un después en las relaciones entre València y una comarca que, tradicionalmente, ha sentido más distancia emocional que geográfica con el centro de mando de la Generalitat. La mayor catástrofe en 140 años en el sur del sur de la Comunidad puso en el foco autonómico un territorio lastrado por un déficit histórico de infraestructuras que el jefe del Consell se propuso revertir. Esa fue, precisamente, la génesis del plan estrella de Ximo Puig en la provincia en la presente legislatura, el bautizado como Plan Vega Renhace. Dos años después de aquellos aciagos días en los que el cielo descargó con una furia sin precedentes, el proyecto se ha convertido en uno de los epicentros de la batalla política. Las referencias a su ejecución son constantes en casi cualquier foro y alimentan la confrontación entre el PSPV, que saca pecho de la iniciativa que trata de capitalizar su presidente en territorio comanche para la izquierda, y el PP, que enarbola el discurso de la escasa construcción real de las infraestructuras previstas, con el regidor de Orihuela, Emilio Bascuñana, liderando las voces críticas.

El jefe del Consell planteó el Vega Renhace como un proyecto estratégico ideado como una oportunidad para reducir el riesgo frente a fenómenos atmosféricos, para adaptarse al cambio climático y para permitir un desarrollo económico y social sostenible en las próximas décadas en el que ha sido un feudo tradicional de la derecha. En un momento en el que prácticamente se cumple un año de la puesta en funcionamiento en Orihuela de la oficina desde la que se coordina este programa, lo cierto es que la lluvia de millones inyectada hasta el momento ha servido mayormente para sacar al territorio del terrible bache generado por aquel nefasto episodio que para ejecutar, efectivamente, grandes obras que eviten que se repitan las trágicas consecuencias. Ese es un argumento que se ha convertido en una cuestión central del relato de Bascuñana, que aprovecha cada intervención para perseverar en que, al ritmo actual de inversiones, se tardarían, por ejemplo, 83 años en concluir el sistema urbano de drenaje sostenible en la demarcación que gobierna.

16 millones: Plan de infraestructuras de drenaje sostenible El Consell asegura que antes de que acabe el año se habrá ingresado el dinero a los ayuntamientos.

En total, su término precisa de 250 millones de euros para convertir en realidad el proyecto plasmado sobre el papel, mientras que la Generalitat ha reservado tres millones de euros hasta el momento. «Se agradece, no quiero parecer injusto, pero es insuficiente», recalca. Para el regidor, la realidad es que, dos años y casi tres meses después de la DANA, «tenemos muchos proyectos sobre la mesa pero pocas realidades», puesto que, enfatiza, no se está cumpliendo con los plazos ni con las aportaciones económicas para hacer realidad el plan Vega Renhace, y asegura que de las 28 propuestas que recogía, sólo se han cumplido «cinco o seis». De hecho, lo que viene defendiendo el PPCV que preside Carlos Mazón es que el Consell incluyó en los presupuestos de 2021 para el Renhace numerosas partidas que no tienen nada que ver con la DANA, como la construcción de colegios, hasta el punto de que aseguran que dos tercios de las inversiones previstas ya existían en otras partidas. Eso es algo que se ha venido criticando, incluso, desde la tribuna de las Cortes, un altavoz desde el que se agita el debate contra la estrategia del líder de los socialistas, que tildan de mera propaganda. La batalla política por esta cuestión se reproduce, además, de cuando en cuando en la Diputación de Alicante.

18,5 millones: Caminos rurales y reparaciones hidráulicas Inversión de la Generalitat para reparar daños tras la DANA.

Desde el Consell, por contra, defienden que ya han sido ejecutadas una decena de las 28 actuaciones previstas en el Renhace. Destacan que a finales de mes se habrán abonado 16 millones para infraestructuras de drenaje sostenible en los 27 municipios, que se han invertido 653.000 euros en la redacción de más de 40 planes en materia de prevención de emergencias e inundaciones, y que se han completado actuaciones como la permeabilización en el tramo de la CV-95 en Bigastro; la limpieza integral del cauce del Segura por parte de la CHS y la restauración del soto en Almoradí, con 1,2 millones; se ha comenzado con la inversión en la mejora de la depuración de aguas residuales, como, por ejemplo, en Orihuela Costa, donde se han invertido 6,3 millones en el inicio de las obras de la estación depuradora, o la finalización del estudio de planeamiento y viabilidad de la estación intermodal de la Vega Baja en San Isidro o la redacción del plan de movilidad para la comarca. Además de actuaciones para restaurar daños generados por la DANA en infraestructuras hidráulicas y caminos rurales, con 18,5 millones; entre muchas otras. Son esas cifras las que esgrimen desde las filas socialistas, donde alcaldes como el de Dolores, Joaquín Hernández, defienden con ahínco el plan de la Generalitat: «Jamás un presidente había sido tan municipalista».

Otra serie de proyectos, en cambio, como el ensanchamiento del río a su paso por Orihuela y Rojales, o la canalización de la Rambla de Abanilla, siguen por el momento en el aire y todo apunta que difícilmente podrán acometerse sin respaldo estatal o incluso europeo. Mientras tanto, la directora general de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat, responsable del diseño del Plan Vega Renhace, Ana Berenguer, defiende que el proyecto, más allá de contemplar infraestructuras, es un plan estratégico, es decir, de largo recorrido, en el que se da una visión de futuro de Orihuela y del resto de municipios de la comarca. Destaca, además, que la puesta en funcionamiento de la oficina sirve para acortar físicamente la distancia entre el Consell y el sur de la provincia.