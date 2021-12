Una tasa en el feudo del PP

El PSOE ganó en Alicante las cuatro últimas elecciones celebradas: las generales del 28 de abril de 2019, las autonómicas convocadas por Ximo Puig coincidiendo con éstas, las municipales de mayo de ese mismo año y de nuevo las legislativas a las que por segunda vez hubo que ir en noviembre. Entre los ayuntamientos más grandes, gobierna en cuatro de las siete cabeceras de comarca (Elche, Alcoy, Elda y Dénia) y es especialmente fuerte en las de tradición industrial. Si la de Alicante es la única de las tres diputaciones que no preside un socialista, eso no es porque el PP obtuviera más papeletas en los comicios locales, sino porque el PSOE, el partido más votado en la provincia, fue menos hábil que Carlos Mazón a la hora de fraguar acuerdos con Ciudadanos.

Esos son los datos. Y, sin embargo, es lugar común entre políticos y periodistas valencianos sostener que Alicante «es el feudo del PP». Es un error. Pero ha tenido éxito quizá porque València tiende a juzgar a Alicante por lo que ocurre en su capital y ésta está gobernada por el PP, aunque populares y socialistas sacaron el mismo número de concejales y apenas hubo entre ambos partidos dos mil votos de diferencia de entre más de 135.000 emitidos. Y quizá también porque la visión que desde València se tiene de Alicante entre políticos y periodistas ha estado en los últimos años condicionada por la mirada de Compromís, que es una mirada miope y estrecha. Para Compromís, Alicante es territorio comanche. En la provincia de Valencia, Compromís fue capaz de mantenerse como tercera fuerza política e incluso ser la opción más votada en la capital, lo que le permitió su mayor éxito hasta ahora: ocupar la Alcaldía del Cap i Casal. En Alicante, la coalición ocupa la quinta plaza en el ranking, superada por el PSOE y el PP, pero también por Ciudadanos y Vox. Todo indica que en los próximos comicios su situación irá a peor, así que es normal que para Compromís Alicante represente un talón de Aquiles que preferiría no tener que padecer. Alicante no es por definición un sitio hostil para la izquierda, sino para el nacionalismo.

El PP es tachado de partido provincialista, pero desde 1995 ha sabido «leer» mejor la Comunidad que el PSOE, que no ha encontrado relevos en Alicante que pesen en València.

Pero la verdadera clave de que Alicante aparezca como una circunscripción políticamente dominada por la derecha pese a ser el PSOE el partido más votado ha sido la inteligencia del PP para imponer su propio argumentario y trasladarlo a València como discurso «de toda la provincia», frente a la endémica incapacidad del PSOE para articularse en Alicante y para tener en València -tanto en los órganos de su partido como en los centros de poder políticos- un peso equivalente al que tiene esta provincia, al que le otorgan los afiliados con los que todavía cuenta o al que debería darle la población sobre la que gobierna. Llama la atención que el PP, tachado de partido de vocación «provincialista» (léase «provinciana», que es como con gran ceguera suele pronunciarse en València, olvidando que de momento el PP ha estado al frente del Consell más años que el PSOE), haya querido jugar siempre desde Alicante la partida de la Comunidad, ya fuera con Zaplana, que la presidió, con Ripoll, que actuó de contrapoder, con José Císcar, que condicionó las políticas de Alberto Fabra y la actuación desde la oposición de Isabel Bonig, o con Mazón, que aspira de nuevo a reinar desde el Palau. Mientras que el PSOE, tan «de País» que hasta lo lleva en las siglas, no ha sido capaz en Alicante de salir del pueblo desde que García Miralles se retiró de los ruedos y por eso, a falta de relevo, no nos queda más remedio que volver una y otra vez a él. Siendo los dos partidos de amplio espectro, el PP ha sabido desde 1995 «leer» mejor la Comunidad en su conjunto que el PSOE, que seguramente comprende muy bien València, pero no acaba de encontrar su sitio en Alicante pese a ganar aquí las elecciones con mayor diferencial que allí, donde parte de su tostada se la come Compromís.

Cada paso adelante que da Puig en coser la Comunidad es seguido por dos pasos atrás que lo malbaratan todo. A la tasa no se le daría alas si el turismo tuviera base en València.

Ese contexto es el que hace que el PSOE se equivoque una y otra vez cuando desde la Generalitat aborda asuntos de Alicante y que, a pesar de la sincera convicción del presidente Puig de la necesidad de «coser» la Comunidad, ésta siga estando tan poco vertebrada como siempre o, incluso, más descosida que nunca. Dirán que esta última afirmación es injusta, que los gobiernos del Botánico presididos por Puig y de los que Compromís es parte fundamental (y Podemos mera comparsa), están entre los que más han hecho por integrar la Comunidad y darle a Alicante la relevancia que tiene, con hitos como el Distrito Digital, la Agencia de la Innovación, el Centro de Envejecimiento, el plan Vega Renhace o la instalación en Alicante, por primera vez desde la aprobación del Estatuto, de una conselleria. Pero, parafraseando a Serrat ahora que dice que se retira y todos esperamos que nos esté engañando, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La brecha política e institucional entre Alicante y València está más abierta hoy que nunca. La lengua se ha convertido por primera vez en una barrera edificada de desconfianza hacia todo aquel que no emplea el valenciano en su contacto con la Administración o en las relaciones políticas. Y la infrarrepresentación de Alicante en los segundos escalones de la Administración, que son los que hacen que el día a día funcione y los que mayor capacidad real tienen de imponer un sesgo a las decisiones que el primer escalón toma, está alcanzando niveles de escándalo.

El PSOE ha ganado las elecciones las cuatro últimas veces en Alicante, pero da por bueno que ésta es una circunscripción hostil. Lo es para el nacionalismo, pero no para la izquierda.

Todo eso hace que haya una desconexión cada vez mayor entre lo que pasa en Alicante y lo que en València creen que pasa en Alicante; entre los problemas que aquí preocupan y la forma en que València los percibe; entre las necesidades que aquí se tienen y las que València prioriza. Por eso se malbaratan de continuo las iniciativas que el presidente Puig pone en marcha en orden a esa vertebración que persigue. Se decide que Alicante sea vanguardia de la innovación, pero sin dar tiempo a que esa semilla germine se pretende aplicar al Distrito Digital el «modelo Mercadona» y que tenga una sede en cada pueblo. Se funda aquí la Agencia Valenciana de la Innovación pero se pone en manos de un individuo al que se le permite trasladarla de facto a València y repartir allí el ochenta por ciento de su presupuesto como si fuera un convite. Se instala la primera conselleria en Alicante pero se la envía al extrarradio, se coloca al frente a una ingeniera, no a un político, que era lo que la apuesta habría requerido, y se permite un boicot encubierto por parte del funcionariado. Se aprueba que el Centro de Envejecimiento esté en esta provincia, pero acaban emplazándolo en tierra de nadie, que es lo que es el entorno de IFA. Se hace el mayor esfuerzo que se recuerda en una comarca como la Vega Baja, pero se diluye con los titubeos en la defensa del trasvase. Y así todo. Cada paso adelante precede a dos pasos atrás.

El corolario de todo esto ha sido lo ocurrido esta semana con la malhadada «tasa turística», en realidad una «multa al turismo» como acertadísimamente ha definido en este periódico Fernando Ull. Los socialistas, por boca incluso del president Puig, se habían comprometido a no permitir que se impusiese. El propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, un político que ha entendido tan bien la importancia del sector y sus necesidades que ha sido capaz incluso de hacer olvidar la promesa de Puig de recuperar la conselleria de Turismo y ubicarla en Benidorm, dijo el lunes en un acto público que la tasa era «una balada triste» que había que combatir. Menos de 24 horas después, él quedó a los pies de los caballos y la palabra de Puig empezó a desvirtuarse cuando en las Cortes los socialistas firmaron con Compromís y Podemos un acuerdo por el que, a cambio de que estos últimos dieran su respaldo definitivo a los presupuestos de la Generalitat para 2022 (¿acaso podían hacer otra cosa?), los socialistas aceptaban su exigencia de seguir adelante con la implementación de ese nuevo impuesto. Es cierto que no figura en el presupuesto del año próximo y que tampoco está en la Ley de Acompañamiento. Pero políticamente el PSOE acaba de darle carta de naturaleza y la maquinaria formal se pone en marcha: en marzo se presentará la correspondiente proposición de ley.

La tasa, habrá que repetirlo, es un sinsentido, que además llega en el peor momento para el sector desde la Segunda Guerra Mundial. El turismo es la primera industria de esta Comunidad, para la que representa el 12% del Producto Interior Bruto, y un sector esencial para Alicante, en cuyo PIB participa con el 17%. No sólo es básico por la riqueza que genera y la cantidad de puestos de trabajo que crea (117.000 directos en Alicante, según la última estadística de antes de la pandemia), sino que también es el más transversal, el mayor dinamizador del resto de sectores: hostelería, comercio, alimentación, distribución, textil o servicios, por no ser exhaustivos con una lista que es tan amplia y variada como lo es la propia economía. Pero el segmento predominante en nuestro caso es el del turismo de «sol y playa» y ese es un turismo que compite sobre todo en precio. Por eso no es buena idea incrementar éste colocándole un recargo. Es de una ignorancia supina sostener que nadie va a dejar de venir de vacaciones porque se le cobren unos cuantos euros más. Así no funciona ese mercado, donde las vacaciones de venden por grandes paquetes y el precio sigue estando en buena medida condicionado por los mayoristas. La prueba es que ninguno de los destinos competidores de la Comunidad Valenciana ha aprobado esa tasa.

Los hoteleros ofician cada día el milagro de dar un producto de calidad, responder a las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad que la sociedad demanda, reconvertirse al paso que marcan las nuevas tecnologías y contener al mismo tiempo los precios. Un Gobierno inteligente trabajaría con ellos para ir subiendo precios por la vía de aumentar la calidad de la oferta. Al del Botànic, por el contrario, lo único que se le ha ocurrido para responder a una crisis que tiene al borde de la extinción a muchas empresas hoteleras cuyos propietarios son locales, es ponerle un impuesto nuevo, echando por tierra la política del «destino amigo» fomentada por la secretaría autonómica de Turismo desde que Colomer se puso al frente y enmendando incluso el título de la ley reguladora del sector que ellos mismos aprobaron en la legislatura pasada, y que se llama Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad. Los paños calientes que el PSOE está tratando de poner ahora, alegando que la tasa será de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos, no sólo no sirven para paliar el daño que su credibilidad ha sufrido con todo esto, sino que demuestran la irracionalidad de la medida que se pretende. Si se anunció como una forma de obtener ingresos para políticas de bienestar social y ayudas a los jóvenes, ¿cómo se va a lograr eso quedando al arbitrio de cada municipio cobrarla o no?

Habría sido imposible que una medida así, en tiempos como los que corren, se hubiera adoptado si el sector a presionar tuviera su epicentro en Valencia. Todo se habría medido más. Pero el turismo tiene la doble mala suerte de tener su base en Alicante y ser un sector desagradable para una parte de la izquierda a la que cada vez parece molestarle más la gente, que cree que turismo de calidad es tener un apartamento en Xàbia y que nunca deja que la realidad le estropee un buen prejuicio. Que el PSOE de Puig esté asumiendo esa forma de ver las cosas y cediendo a la presión de Oltra y Lima únicamente da idea de la confusión que padece cuando de asuntos de Alicante se trata. O de lo poco que valora esa vertebración que el presidente de la Generalitat tanto dice anhelar, cuando sacrifica sus buenas intenciones en el altar de una estabilidad mal entendida. Si el PSOE ha tragado es porque ha considerado más conveniente para sus cálculos electorales transmitir imagen de gobierno unido que se va a casa en Navidad con los deberes hechos, aunque a cambio incendie al sector productivo más importante de uno de los territorios sobre los que gobierna, un sector con el que hasta aquí se había entendido perfectamente y que ahora le llama «traidor». No seré yo el que discuta la táctica, pero caro triunfo parece. Si algo demuestra la historia es que son victorias como esta las que te acaban llevando en volandas hasta la derrota final.