El PP aprieta en el Congreso y en el Senado para exigir a Sánchez acabar con el "caos" en los trenes de cercanías

Los parlamentarios del Partido Popular en el Senado y el Congreso han presentado iniciativas en ambas cámaras instando al gobierno de Pedro Sánchez a la puesta en marcha de soluciones definitivas al "caos" de las líneas de trenes de cercanías en la Comunidad Valenciana.

La senadora valenciana y secretaria general del PP en el senado, Salomé Paradas, ha anunciado hoy que “hemos presentado una solicitud de comparecencia para que la ministra de Transporte comparezca de inmediato en la Comisión de Transporte del Senado para que explique lo que piensa hacer su departamento para solucionar los problemas de las cercanías en la Comunidad Valenciana”

Así, Salomé Pradas ha asegurado que a esta petición de comparecencia se une a una batería de preguntas al Gobierno sobre las acciones más inmediatas que se van a poner en marcha para "dar solución a este grave problema que ya está alargando mucho en el tiempo”.

Por su parte, la diputada popular Macarena Montesinos ha explicado que “hemos presentado una Proposición No de Ley en el Congreso instando al Gobierno de España a que se restituya el 100% de los trenes suprimidos y se complete la plantilla según el Plan de Empleo de 2016”.

Salomé Pradas ha manifestado que “las supuestas buenas palabras e intenciones ya no son suficientes. Estamos cansados de que Puig y Sánchez nos engañen. Llevan meses diciendo que lo van a solucionar y cada día la situación de las cercanías valencianas es peor”.

“Ni una actuación, ni inversiones en todos estos años de gobierno de Sánchez. No han sido ni capaces de seguir con las actuaciones que ya estaban previstas en el Plan de Cercanías que dejo en marcha el PP cuando gobernaba y por eso hemos instado al Gobierno a que dé cumplimiento de todas las actuaciones previstas en el Plan”, ha asegurado Macarena Montesinos.

Pradas ha lamentado “la falta de implicación de Sánchez con los problemas que afectan a los valencianos. Ni inversiones, ni más financiación, ni agua, ni defensa de nuestra agricultura. Pero lo peor es que Puig todo se lo consiente. Es sumiso. No alza la voz. No defiende, como lo tiene que hacer un president, los intereses de los valencianos”.

“Para Puig y Sánchez el bienestar de los ciudadanos no está entre sus prioridades. Les da igual que cada día sea más difícil que los valencianos puedan llegar a la universidad o a sus puestos de trabajo porque se cancelan trenes de cercanías”, ha asegurado.

En este sentido, la senadora Pradas ha afirmado que “no queremos más reuniones, de las que no sale nada claro. No queremos más promesas para la semana que viene. No es un problema de ahora. Es una cuestión que lleva mucho tiempo siendo un desastre y se han hecho muchas promesas pero sin acciones concretas”.

“Desde el PPCV no vamos a parar de exigir y reivindicar. Vamos a seguir reclamando lo que es bueno para los valencianos. No queremos seguir siendo invisibles para Sánchez. Necesitamos unas cercanías que den servicio de calidad”, ha puntualizado Montesinos.