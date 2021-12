Mazón responde a Puig: "Se ha olvidado de quienes no pueden pagar la luz"

El líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no ha tardado en reaccionar al discurso de fin de año pronunciado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, este viernes. Mazón considera que “todo lo que ha dicho hoy Puig está muy bien" pero que "lo más importante es de lo que se ha olvidado" y es que el líder popular considera que "hay muchos valencianos que no pueden pagar el recibo de la luz" y que la brecha social es "cada vez es mayor en la Comunidad Valenciana”.

El también presidente de la Diputación de Alicante se ha acordado del “colapso en la atención de los servicios sociales y de la gente que lo está sufriendo" y ha destacado "la fortaleza y alta dosis de responsabilidad" de la ciudadanía. Para Mazón, al discurso de Puig le ha faltado "autocrítica" ya que, a su juicio, “en la Comunidad Valenciana tenemos una realidad bien distinta de lo que ha relatado Puig”.

En este sentido, Mazón ha asegurado que "todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo, muchos jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral y parámetros de pobreza alarmantes" y ha lamentado que el Consell no haya dado "respuestas efectivas a las empresas, al turismo, a los sanitario y a los sectores productivos que van a tardar mucho tiempo en recuperarse por la falta de ayudas, el incremento de los costes y el infierno fiscal al que están sometidos”.

Por último, el líder de los populares ha deseado a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "un nuevo año lleno de felicidad pero sin bajar la guardia y con mucha responsabilidad”.