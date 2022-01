Los diputados de Alicante: 10.800 iniciativas con el foco en el turismo, el trasvase y los presupuestos

La actividad parlamentaria del segundo ejercicio de la XIV Legislatura en el Congreso de los Diputados y el Senado ha seguido condicionada, tal y como ocurrió el año anterior, por la pandemia de covid. El tremendo impacto generado en el ámbito sanitario, social y económico sigue dejando una profunda huella en una provincia, la de Alicante, mermada por las consecuencias de una crisis que sigue golpeando sin precedentes a su principal motor económico, el turismo. La amenaza de la reducción de aportes del trasvase Tajo-Segura, esencial para garantizar la actividad productiva, y el revés del Gobierno central al relegar al sur de la Comunidad Valenciana al vagón de cola de todo el país en gasto por habitante son algunas de las cuestiones que los políticos alicantinos han abordado a través de las cerca de 10.800 iniciativas y un millar de intervenciones impulsadas desde la Cámara Baja y la Cámara Alta durante 2021, el año en el que, por fin, se ha abierto el melón de la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo desenlace es todavía incierto.

Polarización. Esa es, probablemente, una de las claves más repetidas por los analistas políticos a la hora de explicar un hecho creciente en el arco parlamentario, donde la crispación no hace más que ir en aumento entre dos bloques, la izquierda y la derecha, sumergidos en una incesante carrera por marcar perfil propio. Son, a grandes rasgos, dos bancadas antagonistas que, habitualmente, arman su discurso con fidelidad a unas siglas que pesan más que la defensa efectiva de los intereses de los territorios a los que representan. No se explica de otra manera que no haya existido un frente común desde Alicante en contra de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que han supuesto una sonora bofetada a la provincia que, como es lógico, ha servido de munición al principal grupo de la oposición.

El parlamentario benidormí Agustín Almodóbar, del Partido Popular (PP), volvió a ser un año más el más activo de la provincia en la sede ubicada en la Carrera de San Jerónimo, con 2.362 iniciativas presentadas en los últimos 12 meses, según la estadística publicada por el propio Congreso, mientras que el único parlamentario de Unidas Podemos por Alicante, Txema Guijarro, lidera el número de intervenciones, con 265, seguido, muy de cerca, por la nueva incorporación durante este año que acaba de terminar. Fue en abril cuando el oriolano Juan Ignacio López-Bas accedió al acta de diputado por Ciudadanos para sustituir a Marta Martín, que renunció al escaño obtenido por la formación naranja y, desde entonces, acumula 207 intervenciones. La de Martín no ha sido la única baja en 2021. También el senador Emilio Argüeso, al que se le identifica con Elche, salió de las filas de la formación de Inés Arrimadas tras anunciar el partido un expediente de expulsión por maniobrar para conseguir, supuestamente, que cargos de los naranja renunciaran al carné con tal de favorecer al PP. No obstante, en su caso, no abandonó al acta y mantiene su sillón, ahora en el grupo mixto.

Seis iniciativas presentadas cada día. Esa es la media que obtiene el popular Almodóbar en el ejercicio que acaba de terminar. Una amplia mayoría están relacionadas con la portavocía de su grupo en materia de Turismo. En total, cerca de 30 proposiciones no de ley con 300 medidas concretas para ayudar a mantener a flote a un sector fundamental en todo el país y, en especial, en la provincia. «¿De verdad no ha habido ninguna que pueda ser buena para el Gobierno?», se pregunta el diputado tras ver como han sido tumbadas una tras otra. Y lo mismo ha ocurrido, según prosigue, con las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, donde la ruptura entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el principal grupo de la oposición ha sido absoluta.

En total, los tres diputados alicantinos del PP han registrado 4.174 iniciativas e intervenciones en 2021, una cifra que les posiciona como el segundo grupo puesto que Vox sumó un total de 5.128. No obstante, son rankings en los que hay que tener en cuenta que, con frecuencia, una misma iniciativa viene rubricada por numerosos parlamentarios del mismo grupo por lo que, a efectos contables, todos se apuntan el tanto.

En las filas de Vox, el diputado Eduardo Luis Ruiz repite igualmente como el más activo, con 2.310 iniciativas e intervenciones en el último año, más de la mitad de las presentadas por los tres parlamentarios alicantinos de su grupo. Ruiz pone el acento en el programa que ha desplegado su grupo en defensa de los intereses de la provincia, exigiendo «una verdadera política de solidaridad hídrica» que pasa por la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional. En el último año ha puesto, además, el foco en la necesidad de acometer procesos de reindustrialización, proteger a las pymes y en la defensa del castellano como lengua propia y vehicular en la enseñanza y en la Administración de todos los alicantinos, valencianos y castellonenses.

Ritmo frenético

La estadística que recoge la web del Congreso proyecta datos tan curiosos como que el único representante alicantino de Cs, en poco más de ocho meses en el escaño, ha protagonizado más intervenciones que los cuatro diputados socialistas en su conjunto durante todo el 2021. López Bas, con 207 intervenciones y 121 iniciativas en su haber, admite que formar parte de un grupo parlamentario pequeño, pero que mantiene vocación estatal, obliga a multiplicar el trabajo, a ir «corriendo» de una comisión a otra, a moverse por los pasillos del entorno del hemiciclo a un ritmo frenético. También él ha criticado desde la tribuna la falta de inversiones para la provincia. Si se tiene que quedar con una en el recuerdo, elige la modificación legislativa que permitió calificar al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario, siendo uno de esos acuerdos que sí recaba el voto verde de las diferentes opciones políticas ante un clima de crispación que, según valora, se proyecta más desde el estrado que fuera de la Cámara, en los cafés del día a día.

Los socialistas, que ostentan la representación alicantina más numerosa, con cuatro parlamentarios, aglutinaron 279 iniciativas e intervenciones en 2021, siendo Alejandro Soler el impulsor de más de la mitad. El ilicitano asevera que el trabajo de los diputados «no se mide al peso», con relación a las cifras que arroja la estadística del Congreso, donde asegura que la oposición puede llegar a acumular grandes números, pero, en resumidas cuentas, su resultado es nulo, porque «no tienen sentido» y, al final, se acaban tumbado, mientras son los parlamentarios ligados al Gobierno los que realizan un trabajo constante de reuniones con todo tipo de sectores. Reforma laboral, llegada del AVE a Elche y Orihuela, ubicación de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos en Benidorm, recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia, subida del salario mínimo o Ley de Eutanasia son las políticas que, dice Soler, respaldan las acción del Gobierno y justifican el trabajo de los grupos parlamentarios que lo sustentan.

Soler admite que en cuestión de presupuestos se debe seguir exigiendo que la provincia concentre mayores inversiones, si bien apunta a que, vía enmiendas, se ha mejorado la propuesta inicial, con 26 millones adicionales para la Comunidad, además de los 300 millones de euros complementarios que el Ejecutivo ingresará a la Generalitat y que, tal y como se comprometió Ximo Puig, tendrán una especial trascendencia para la provincia.

En el Senado, las iniciativas del PP suman 1.533, con Adela Pedrosa al frente. La web de la Cámara alta no recoge ninguna iniciativa entre los tres socialistas alicantinos registrada en 2021.