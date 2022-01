El antecedente del PP mete presión a Compromís en el relevo de su portavoz

Las diputadas y diputados de Compromís están convocados las próxima semana, en concreto el martes, a una reunión para cerrar el debate interno sobre la sustitución de Fran Ferri al frente de la portavocía del grupo parlamentario. Una decisión que en buena medida depende de si finalmente el conseller de Educación, Vicent Marzà, decide dar el paso de dejar el Consell para proyectar su liderazgo desde las Corts y situarse como posible cartel electoral en las próximas elecciones a la Generalitat.

No está claro, sin embargo, si esa reunión acabará con fumata blanca, pero en todo caso el margen de Compromís se estrecha conforme pasan los días. Además, la historia reciente de los relevos de síndicos en el parlamento valenciano es un elemento más que mete presión a la coalición valencianista y que de alguna manera les obliga a no demorar mucho tiempo un relevo que, técnicamente, deberá hacerse a partir del día 14, fecha anunciada por Ferri para dejar el escaño.

Y el antecedente del relevo en la portavocía del grupo popular fuerza a Compromís a no prolongar más de la cuenta la vacante en la plaza. La dimisión de Isabel Bonig como síndica del grupo, tras ser empujada por su partido a no pelear por su continuidad como presidenta, dejó la portavocía sin titular, pero sus funciones fueron asumidas de forma provisional por la portavoz adjunta Eva Ortiz, entonces mano derecha de Bonig. Los populares que se encontraban en medio del proceso de renovación de su liderazgo pretendían prolongar esta interinidad hasta que Carlos Mazón fuera nombrado nuevo presidente, pero el tripartito y, en especial, Compromís forzó al PPCV a sustanciar el relevo al aducir que el reglamento de las Corts no permitía la interinidad en este puesto. Formular la pregunta al presidente de la Generalitat en la sesión de control devino en un problema, por lo que Mazón optó por ascender a Ortiz a la portavocía a sabiendas de que ese puesto estaba reservado para María José Catalá.

A Compromís le toca ahora mover ficha. Si Marzà da el paso, el grupo tiene asumido que el conseller será su próximo síndic, pero si finalmente el titular de Educación opta por no moverse, las turbulencias dentro de la coalición son inevitables. De hecho, ya las hay. Més Compromís, el antiguo Bloc, reclama para sí este puesto, pero Iniciativa del Poble Valencià, el partido aglutinado en torno a la figura de la vicepresidenta Mónica Oltra, apuesta por el relevo natural y el ascenso de la diputada Aitana Mas, quién, además, ganó su puesto en la lista tras unas primarias.