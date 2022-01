Mazón presiona con los casos de abusos a menores tutelados y exige la dimisión de Oltra

Si un asunto está marcando el inicio del curso político autonómico es el delicado tema de los presuntos abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat. El PPCV está redoblado su presión contra el Botànic y está claro que su estrategia de oposición se va a centrar en este espinoso asunto. El líder del PPCV, Carlos Mazón, que ha reunido este viernes al comité de dirección de su partido, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. "Todas las actuaciones justifican sobradamente la desaparición de Mónica Oltra en la Generalitat", ha señalado Mazón, quien ha insistido en que "no puede seguir ni un minuto más, tampoco el silencio cómplice de Puig", ha abundado, para asegurar que "es un asunto transversal en la Generalitat que afecta directamente a Ximo Puig". En este sentido, Mazón ha reprochado al presidente de la Generalitat su "silencio" respecto a los casos de abusos a menores tutelados en la Comunidad.

El comité de dirección del PPCV ha acordado llevar a las Cortes la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados. Es la tercera vez que los populares piden esta comisión, tras intentarlo sin éxito en 2020 y 2021. Todo, a tenor de los datos del informe del Síndic de Greuges trascendido esta semana de que entre el 20 de junio de 2020 y el 20 de junio de 2021 hubo 175 menores del sistema de protección de la Generalitat que sufrieron abusos. "Si ya era sonrojante, bochornoso e indignante en los últimos meses, hemos llegado a un punto de no retorno", ha avisado. El expediente, no obstante, señala que el 90% de las agresiones se han producido en el ámbito familiar de los menores y fuera de los centros de acogida, por personas del entorno de la víctima. El informe detalla que todos los casos han sido trasladados a la Fiscalía. El uso de los datos descontextualizados por parte de los populares ha sido criticado por el gobierno del Botànic, sobre todo por Compromís, que acusa al PP de manipularlos. "No hay manipulación", ha subrayado Carlos Mazón después de que Puig censurara hace unos días la "utilización partidista" de la oposición de los casos de menores tutelados que han sufrido abusos. Tras reiterar que "todo el mundo quiere saber qué ha sucedido con Maite, la niña abusada por el exmarido de la vicepresidenta" y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, "menos Ximo Puig", ha recalcado que los 175 menores son "datos de la Conselleria" recogidos por el Síndic, ha añadido el líder de los populares valencianos.

La Unión Europea ha admitido a trámite la denuncia del PP, y hay una petición de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Los populares también elevaron el asunto a la Sindicatura de Greuges y al Defensor del Pueblo. Este turbio asunto ya se ha convertido en un arma de confrontación política, la principal que abanderan los populares contra la gestión del Consell, en particular con el objetivo de horadar la imagen de la vicepresidenta del gobierno valenciano, y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís) y, de paso, la del propio jefe del Consell, Ximo Puig (PSPV).

Así, el también presidente de la Diputación de Alicante, ha acusado al tripartito del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) de negarse a investigar la gestión de menores tutelados, además de reprochar que "su argumento es que hay menores de primera o de segunda en función de si su régimen de tutela es familiar o residencial". Por todo ello, se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que se active esta comisión y ha exigido saber si "la Generalitat ha reaccionado, ha tomado cartas en el asunto, ha abierto una investigación o ha reforzado los protocolos". Y lo más grave, ha advertido, es que "todavía hoy la Generalitat tutela a estos menores", por lo que ha acusado a Puig de hacer "oídos sordos" y faltar a su responsabilidad.

Mazón, por otro lado, ha confirmado que el PP pedirá en el parlamento autonómico y en los ayuntamientos una declaración a favor de la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras sobre el mal cuidado de los animales en las macrogranjas, unas declaraciones "lamentables, dañinas, irresponsables e irreflexivas para la ganadería y la industria cárnica a nivel nacional y especialmente en la Comunitat con 1,5 millones de cabezas de ganado".

Por otro lado, ante la vuelta al cole el próximo lunes en plena sexta ola, ha reiterado las quejas por "la ausencia de material de protección como prometió (Vicent) Marzà", conseller de Educación, y por la falta de puntos gratuitos de PCR y test de antígenos. Ha advertido así que ni los niños ni los profesores están protegidos y ha acusado al Consell de no trabajar por no convocar este viernes el pleno de gobierno semanal.