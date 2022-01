Més Compromís mantiene a Vicent Marzà de conseller y le cierra el paso como síndic

Vicent Marzà continuará como conseller de Educación y no optará finalmente a ser el síndic de Compromís en las Cortes en sustitución de Fran Ferri, quién anunció su renuncia el pasado mes de diciembre. Una marcha que había abierto la puerta a una posible crisis en el Consell, ya que el titular de Educación acariciaba la idea de dar el salto a las Cortes para así potenciar su perfil más político. Este posible movimiento había generado turbulencias tanto en Més (antiguo Bloc) como en la coalición Compromís, pero al final el terremoto se contiene. La comisión permanente de Més Compromís lo acordó ayer en una reunión celebrada sin previo aviso a la prensa. Así, decidió proponer a la diputada Papi Robles, originaria de Orihuela, como sustituta de Ferri, lo que implica no respaldar los planes de Marzà. Aunque él se ha mantenido callado todas estas semanas (un silencio que ha alimentado las elucubraciones sobre su marcha) finalmente continuará en el Gobierno.

La decisión del partido, una vez que Marzà sí había manifestado en el seno del Gobierno su voluntad de pasar a un nuevo cargo con más peso político que institucional, deja el conseller «tocado».

Con una legislatura que emprende ya su recta final, la formación apuesta por la diputada Papi Robles, afín a la actual dirección de Més, como Marzà. Fuentes del partido explicaron que la decisión se adopta para favorecer un equilibrio territorial, ya que de haber optado por la portavoz adjunta Mónica Àlvaro procedente de la corriente más nacionalista Bloc i País , dos de los tres principales cargos de la formación (incluyendo las conselleries) hubieran estado en manos de diputados de Castellón (ella y Marzà) y que València hubiera quedado sin alta representación. Las mismas fuentes recordaron que Robles fue la diputada más votada por València en las últimas primarias internas.

La situación actual de pandemia y el reinicio del curso escolar en este contexto de sexta ola serían los argumentos que se habrían puesto sobre la mesa en la dirección de Més para mantener a Marzà en la conselleria.

Según fuentes oficiales, ha sido el propio titular de Educación quien ha planteado la posibilidad de no moverse. No obstante, las mismas fuentes admiten que la voluntad de Marzà era la sindicatura del grupo parlamentario y que en otra coyuntura hubiera sido así sin mayores problemas. Otras voces en la dirección señalan que Marzà ha tenido que dar marcha atrás en su planteamiento inicial de abandonar la conselleria al no congregar un respaldo mayoritario en la ejecutiva de Més.

Este es el partido más importante en militantes de los que integran Compromís y al que pertenece Ferri. La lógica dicta que sea esta formación la que mantenga la sindicatura, pero no toda la coalición lo ve así. De hecho, desde Iniciativa del Poble Valencià (el partido de Mónica Oltra) insisten en que Aitana Mas, también portavoz adjunta, es el relevo natural para este puesto. Más ganó el puesto por Alicante tras ganar en las primarias y ejercía de dos junto a Ferri. Es la que participaba en las juntas de síndics en ausencia de este y conoce los temas parlamentarios, argumentan. Y añaden que no tiene sentido que el puesto no sea para alguno de los tres adjuntos y que la decisión se tome en torno a cuotas.

Así las cosas, todo se decidirá en la reunión del grupo parlamentario del próximo día 11. Técnicamente compete a los diputadas y diputados de Compromís elegir a su portavoz. Més tiene mayoría, pero un acuerdo que no sea por unanimidad dejaría tocada a la coalición. En todo caso, toda la gestión del relevo de Ferri ha abierto una crisis interna dentro de Més, ya que se habían generado expectativas sobre el relevo de un Marzà que finalmente no se va.