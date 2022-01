Los impuestos municipales para 2022: entre la contención y la bajada

A nadie se le escapa que la pandemia está poniendo en un serio aprieto económico a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano. Los consistorios buscan fórmulas para ganar liquidez, pero han decidido no emplear la que sería más fácil y rápida: la subida de impuestos y tasas municipales. Si la crisis sanitaria es una sangría económica para la administración local, más lo está siendo para miles de familias. En una época en la que los despidos, el trabajo temporal y los ERTE están afectando a tantas personas, la subida de los tributos lastraría la capacidad de supervivencia económica en muchos hogares. Y así lo han entendido los distintos gobiernos locales de la provincia. El año 2022 estará, por tanto, marcado por la contención tributaria.

Los impuestos municipales son la vía de ingresos más voluminosa para los ayuntamientos, que tienen que recaudar todo lo posible para equilibrar unas arcas municipales ya de por sí castigadas, y que en los casi dos últimos años, están orientadas a tapar los agujeros que ha socavado el coronavirus. La recaudación de tributos municipales, a través de Suma, ha batido todos los récord en 2021, lo que repercute en los 139 ayuntamientos que tienen delegada su gestión en el organismo recaudatorio dependiente de la Diputación. Son un total de 478,2 millones los recaudados en la fase voluntaria de pago de tributos y tasas tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE) o el de vehículos, que han ido a las arcas de los consistorios alicantinos. Pero, aunque se haya incrementado lo recaudado, no es suficiente para compensar la congelación o bajada decidida por la amplia mayoría de ayuntamientos de la provincia de los tipos impositivos de los impuestos, la cuota que pueden mover los ayuntamientos al margen de la valoración estatal del catastro.

No obstante, los consistorios han encontrado un aliado en el Estado. El Ministerio de Hacienda aprobó que los ayuntamientos reciban en 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, un 13% más, lo que supone un alivio económico para las marchitas arcas municipales. La mayoría de alcaldes consultados coinciden en señalar que esa aportación extra estatal les permite compensar no solo el no subir impuestos, también la caída de recaudación por las plusvalías tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre. La sentencia anulaba las reglas de cálculo del tributo y está obligando a los consistorios a reformularlas, toda vez que el Gobierno ha dado seis meses de transición a los municipios, a través de un real decreto-ley, para adecuar sus normativas al nuevo marco legal. También los remanentes que acumulan los ayuntamientos están suponiendo un respiro, ya que con la crisis sanitaria el Gobierno permite a las entidades locales usarlos «sin límite», tras suspender las reglas fiscales.

Si bien la mayoría de grandes ayuntamientos de la provincia han optado por la congelación de los tributos durante 2022, hay algunos que, incluso, han aprobado ya bajadas de los mismos, como es el caso de Benidorm y de Elda. En Alicante, aún sin aprobar el presupuesto para este año, el gobierno municipal anuncia que rebajará el IBI este año.

En la capital de la Marina Baixa, el Ayuntamiento ha aprobado la bajada del IBI y del impuesto de vehículos, y va a mantener suspendida la tasa por la instalación de mesas y sillas hasta final de 2022, lo que supondrá 1,6 millones menos de recaudación. El tipo impositivo del IBI en Benidorm pasa del 0,682 al 0,670, y la bajada del Impuesto de Vehículos se sitúa entre el 18 y el 47% en función del tipo de automóvil. «También hemos renunciado al 2% de subida de los salarios de los políticos», destaca el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez. La decisión de rebajar los tipos impositivos se ha adoptado a pesar de que la caída de ingresos en el municipio se estima entre el 6% y el 7%. Para Pérez, es «paradójico» que las administraciones locales, las más pequeñas, «estemos compensando las subidas en la carga fiscal que han llevado a cabo el Estado y la autonomía».

Elda es el otro municipio, de entre los diez de mayor población, que también rebaja impuestos en este recién comenzado año, en este caso centrada en el IBI. Los eldenses pagarán un 3,5% menos en ese tributo, cuyo coeficiente pasa del 0,998% al 0,968%, el más bajo de los últimos 26 años, acumulando además una rebaja del 21,5% en los últimos seis ejercicios, si bien el gravamen era de los más caros de España en poblaciones de más de 50.000 habitantes. El resto de tasas e impuestos se congelan. «La idea es mantener la senda de la contención», señala su alcalde, el socialista Rubén Alfaro. El regidor reclama al Gobierno un fondo de compensación por la rebaja de la plusvalía, que en el caso del municipio supondrá una caída de ingresos del 50%, de 600.000 a 300.000 euros. Y pide mayor «libertad» para los ayuntamientos a la hora de administrar las haciendas locales. «Muchos especialistas advierten de que la capacidad impositiva de los consistorios está anticuada, se debería modernizar para que haya un reparto más justo, porque estamos muy encorsetados», lamenta el también presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, quien pide un «asiento» para las entidades locales en la negociación del modelo de financiación.

En Alicante, el retraso en la aprobación del presupuesto de este año impide que se puedan adoptar nuevas medidas fiscales. El bipartito (PP y Cs) ha cerrado su proyecto para las cuentas, que está siendo fiscalizado por Intervención. La intención del gobierno local es una nueva rebaja del IBI, cuya disminución en los dos últimos años «ha dejado en el bolsillo de los alicantinos 11,3 millones de euros», destaca el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP). Además, se mantiene, hasta el 16 de enero, la ampliación de las terrazas de establecimientos de hostelería y, hasta el 30 de junio, la exención de las tasas de veladores. El gobierno local destaca los 52 millones comprometidos en inversiones plurianuales.

En Elche, por segundo año consecutivo, se congelan todos los impuestos, tasas y precios públicos. Además, el gravamen de mesas y sillas está suspendido. «Una moderación fiscal de los impuestos se ha demostrado que es un sistema que funciona», destaca la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià (PSOE), quien asegura que las cuentas están «saneadas» al pasar de una deuda de 119 millones en 2015, a 20 ahora. El Consistorio mantiene ayudas de 150 euros para que personas en situación vulnerable paguen el IBI. Eso sí, ha presupuestado un 65% menos en plusvalías, lo que le supone una brecha importante, que compensará con la mayor aportación que recibirá este año del Estado, con un incremento de 8 millones en 2021. Sus remanentes, de 18 millones, suponen un alivio para las arcas municipales.

En Torrevieja también apuestan por la contención y han congelado los tributos este año, a pesar del varapalo que ha supuesto para el Ayuntamiento el fallo del Constitucional con respecto a las plusvalías, que suponen el 25% de su presupuesto, unos 25 millones de euros. El gobierno local exige al Estado una compensación de 10 millones, que es lo que estima perder en recaudación de ese gravamen, en un municipio que tiene uno de los tipos más bajos de IBI, el 0,4%. «Pedimos esa compensación para ver cómo evoluciona este año la plusvalía y que podamos introducir nuevas políticas económicas adaptadas a la nueva situación», explica el edil de Hacienda, Domingo Paredes (PP). El municipio mantiene suspendidas las tasas de mesas y sillas y puestos ambulantes.

En Orihuela apuestan también por la congelación de los tributos. «Nos vamos a conformar con los ingresos vegetativos y la mayor aportación del Estado», indica el edil de Hacienda, Rafael Almagro (PP). El municipio espera aumentar la recaudación del IBI con las altas de nuevas viviendas, sobre todo en su zona costera. El concejal advierte que a medio plazo, «en dos, tres o cuatro años», la situación actual no se podrá mantener al asumir las entidades locales cada vez más gastos y menos ingresos «y no quedará más remedio que subir impuestos».

En Alcoy no se revisará «ni un solo tributo», afirma su alcalde, el socialista Toni Francés. En el municipio, en ejercicios anteriores, se rebajó el IBI y ahora se ha decidido congelar su tipo impositivo, al igual que el ICIO o el IAE, sobre los que hay bonificaciones y exenciones. «Tenemos que exigir todo el apoyo financiero posible porque somos el primer frente de batalla, la trinchera para ayudar a los ciudadanos».

Y por séptimo año consecutivo, los vecinos de San Vicente del Raspeig van a ver sus tributos congelados. «No es el momento de subir impuestos y el nivel de recaudación está siendo muy positivo, por lo que ni siquiera es necesaria esa subida», destaca el edil de Hacienda, Alberto Beviá (Esquerra Unida). El IBI tiene el mismo gravamen que en 2014 y el gobierno local estudia implantar una línea de ayudas a hosteleros y comerciantes. En cuanto a la plusvalía, las arcas municipales verán reducida la recaudación del tributo en un 55%, aunque se compensará con el aumento en 1,3 millones de la aportación estatal al Consistorio.

En Dénia, «los impuestos se quedarán como están», adelanta su regidor, Vicent Grimalt (PSOE). El Ayuntamiento solo subirá la tasa de basuras tras entrar en servicio una nueva contrata con mejoras. «Llevamos dos años congelando impuestos», destaca Grimalt, quien espera que el Gobierno central dé más fondos al municipio, aunque «nos adaptamos a lo que hay», zanja.

En La Vila Joiosa los impuestos tampoco sufrirán cambios. El Ayuntamiento ha retrasado la revisión catastral del IBI a 2023, lo que «permitirá rebajar valores que están por encima», explica su alcalde, el socialista Andreu Verdú. Además, se impulsarán bonificaciones o exenciones de tasas, como la del mercadillo.