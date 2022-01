Puig sobre la continuidad de Marzà al frente de Educación: "Da estabilidad, es una buena noticia"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorado hoy de manera positiva que el actual conseller de Educación, Vicent Marzà, continúe al frente de sus competencias en el Gobierno autonómico en lugar de postularse como síndico de Compromís en las Cortes Valencianas, en sustitución de Fran Ferri. "Como presidente y como Gobierno, es una buena noticia", ha dicho Puig.

El jefe del Consell ha afirmado que desde el máximo respeto al conseller y a su formación, Compromís, ve positivo que Marzà siga al frente del área de Educación, Cultura y Deporte, un puesto en el que lleva desde que la izquierda recuperó la Generalitat, en 2015. En ese sentido, Puig ha puesto en valor que en el Gobierno del Botànic se ha hecho "un trabajo de cohesión y estabilidad", y, por tanto, cree que la continuidad de Marzà es positiva para mantener la hoja de ruta tendente a la recuperación tras la pandemia.

Fue el pasado viernes cuando la ejecutiva permanente de Més Compromís (antiguo Bloc) acordó que Marzà siga en el gobierno e hizo su propuesta para que la diputada Papi Robles asuma la portavocía en las Cortes. No obstante, el nuevo portavoz se decidirá este martes en una reunión del grupo parlamentario y el sector de Mónica Oltra (Iniciativa) apuesta por que sea la alicantina Aitana Mas, hasta ahora portavoz adjunta, la que sustituya a Ferri.

Durante la visita que Puig ha realizado hoy a la nueva sede del Instituto Valenciano de Finanzas, el presidente, preguntado por los medios, ha valorado que el nuevo curso político arranca, de nuevo, condicionado por la pandemia y, precisamente, los esfuerzos de la Generalitat se centrarán en superar la crisis desde el punto de vista sanitario, así como potenciar la reactivación económica, social y emocional. Todo ello con el impulso de los fondos europeos y con el mayor presupuesto histórico para la Comunidad.

Antígenos en farmacias

Por otro lado, el presidente ha confirmado que durante esta semana comenzará a funcionar el protocolo para que las farmacias notifiquen los casos positivos de coronavirus a partir de test de antígenos realizados presencialmente, aunque ha remarcado que serán las que decidan hacerlo, es decir, que las boticas no estarán obligadas a sumarse a este plan. Puig ha asegurado que el acuerdo base con los colegios de farmacéuticos está finalizado y que la Conselleria de Sanidad está en condiciones de implantarlo.

Según el acuerdo alcanzado entre Sanidad y los farmacéuticos, el test deberá hacerse de forma presencial y, en el caso de ser positivo, el establecimiento lo comunicará a Conselleria. El registro de datos personales se hará siempre que la persona que se somete al test lo desee.

Por otro lado, Puig ha destacado el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes de que el Gobierno tiene previsto controlar los precios de los test de antígenos y ha confiado en que haya medidas en esta línea. Y en relación al plan del Gobierno para evaluar el covid como una endemia o gripalización en lugar de pandemia, ha reconocido que "podría ser" a medio plazo, pero ha insistido en que la sexta ola sigue y hay "gran estrés" en la Atención Primaria aunque haya menos hospitalizados.

"No estamos en condiciones de esa evolución hacia un estadio de enfermedad endémico (...) No quiero dar ni mucho menos la imagen de que la pandemia está superada porque no lo está", ha recalcado, instando a mantener la prudencia y las medidas de protección como el uso obligatorio de mascarilla.

En general, Puig ha señalado que el objetivo de inicio de 2022 es intensificar "al máximo" la vacunación, dado que a partir de esta semana se administra la tercera dosis a mayores de 40 años en algunos departamentos sanitarios de la Comunidad. También quiere "volver a insistir en los que no se ha vacunado", que actualmente suponen en torno al 5% de la población valenciana.

Ha augurado así que el año estará "todavía muy condicionado por la pandemia" y ha deseado poder ir hacia la recuperación económica, social y "emocional". "En la medida que podamos ir normalizando la vida podremos conseguir un mayor dinamismo", ha confiado, y ha resaltado las cifras históricas de empleo logradas a finales de 2021.

Vuelta al cole

Ximo Puig ha manifestado que la voluntad sigue siendo rebajar las cuarentenas en el ámbito escolar en el sentido del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de guardar cuarentena para toda un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid, o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días. El jefe del Consell ha considerado que la dinámica de la pandemia ha cambiado, y, por tanto, hay que cambiar "la dinámica de respuesta".

Con relación a la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las macrogranjas, el jefe del Consell no ha querido entrar este lunes en "discusiones estériles", aunque ha reconocido que "es lógico que hay que ir a producciones con mayor seguridad alimentaria".

Puig ha sostenido que "es un debate que está orillado en una campaña electoral", la de Castilla y León del próximo 13 de enero, y lo ha tildado de "una especie de maniqueísmo absoluto".

Dicho esto, ha asegurado que conoce bien el sector y ha defendido la "alta calidad" de la ganadería valenciana y la española, destacando que lo importante es mantener la trazabilidad de los productos.

"Desde luego, soy partidario de la agricultura y la ganadería de la Comunidad Valenciana, que está muy arraigada en el terreno y no tiene que ver con grandes explotaciones ni macrogranjas", ha abundado.

Para Puig, lo fundamental es que en el sector primario prime la seguridad alimentaria y que los productores dispongan de recursos suficientes, con el objetivo de que se mantenga "esa ganadería tradicional" muy presente en el interior de la Comunidad.

Preguntado por si Garzón "hace daño" con sus declaraciones, como dijo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha insistido en que "lo que hace daño son las discusiones estériles que abocan a una bipolarización y a un maniqueísmo que no tiene que ver con la realidad". "Los debates serenos se deben producir en un ámbito sereno, desde luego respetando a los ganaderos, pero siendo conscientes de que hay que ir hacia producciones con mayor seguridad alimentaria; es lo lógico", ha aseverado.