Papi Robles, nueva síndica de Compromís en las Cortes

El grupo parlamentario Compromís ha designado hoy a Papi Robles como nueva síndica en las Cortes valencianas en sustitución de Fran Ferri, que abandona la primera línea política por motivos profesionales. De esa forma, Aitana Mas, Mónica Àlvaro y Juan Ignacio Ponce seguirán como portavoces adjuntos.

Durante su primera comparecencia como síndica, Robles ha mostrado su agradecimiento al grupo parlamentario y ha asegurado que, aunque cambie el rostro visible de Compromís en las Cortes, se continuará trabajando en la misma línea que hasta ahora. En ese sentido, ha destacado que Compromís seguirá siendo un "garante" para mantener la estabilidad del Botànic

El cambio de liderazgo se ha oficializado tras días de tensión en la coalición valencianista. Robles, diputada por Valencia y ligada a Orihuela, era la candidata respaldada por Més (antiguo Bloc) para formalizar el relevo en la portavocía en la Cámara autonómica. Aunque Iniciativa del País Valencià, el partido de Mónica Oltra, pretendía que la hasta ahora portavoz adjunta, la crevillentina Aitana Mas, fuera ungida como nueva síndica, no lo ha conseguido. En realidad, no tenían opciones para ello. Més cuenta con 10 de los 17 diputados, una mayoría que, en cualquier caso, le permitía imponer a su candidata. No obstante, no ha hecho falta votar. Mas ha asegurado que ella propuso dar un paso al frente para poner a disposición de su grupo su experiencia y su trabajo, pero, finalmente, según ha detallado, solo ha habido una propuesta, la de Papi Robles, que ha sido aceptada por unanimidad. Por tanto, seguirá trabajando codo con codo con la nueva síndica, ha asegurado.

La elecciones de Robles, aparentemente, pone fin a casi un mes de debate interno en Compromís, un periodo en el que el nombre del actual conseller de Educación, Vicent Marzà, ha jugado un papel destacado. La precipitada decisión de Ferri de abandonar el cargo en el que se ha mantenido durante seis años y medio, desde que los valencianistas aterrizaron en el Gobierno, abrió la puerta a una posible renovación de liderazgos en la coalición. Todo apuntaba a que Marzà podría abandonar el Ejecutivo para dar el salto a las Cortes, una estrategia que le permitiría poder marcar perfil político más allá del ámbito educativo.

El conseller ha guardado silencio durante todo este tiempo y fue el pasado viernes cuando la comisión permanente de Més acordó plantear a Robles como sucesora, una decisión que fue criticada por la corriente interna Bloc i País, que apostaba por la portavoz adjunta Mònica Álvaro, que consideran que fue vetada por formar parte de los críticos con la dirección que encabezan Àgueda Micó y el propio Marzà. El enfrentamiento subió de revoluciones cuando desde Bloc i País reclamaron, incluso, dimisiones en la cúpula de Més por la forma en la que se había gestionado la salida de Ferri. Finalmente, la decisión de aupar a Robles fue ratificada ayer por la ejecutiva nacional del partido y esta mañana ha sido elegida para llevar las riendas del grupo parlamentario. Sobre toda esa polémica, Robles ha considerado que esos temas se deben abordar en los espacios órganos del partido.

Papi Robles es secretaria comarcal de Més València-Compromís (orgánicamente la ciudad de València actúa como una comarca y sus barrios como municipios) y portavoz de Compromís València, además de diputada a las Cortes. Afincada en València, Robles nació en Murcia y pasó buena parte de su infancia y su juventud en Orihuela, donde estudió en el Colegio Diocesano Santo Domingo y en el IES El palmeral. Fue con 17 años cuando se marchó a València para estudiar ingeniería forestal.