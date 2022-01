Debate de primarias de guante blanco

Un debate de guante blanco, sin apenas fuego cruzado. Con sutiles ataques velados, con ciertos mensajes que invitan a leer entre líneas, pero hilvanado en torno al argumentario que han venido defendiendo durante toda la campaña de primarias. Los dos candidatos que aspiran a asumir el liderazgo del PSPV-PSPOE en la provincia de Alicante, el diputado en el Congreso y secretario general de la agrupación socialista de Elche, Alejandro Soler, y el alcalde de Alcoy y portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante, Toni Francés, protagonizaron este miércoles en las instalaciones de INFORMACIÓN el único cara a cara del proceso congresual que culminará con la elección del próximo secretario general. Un encuentro moderado por la jefa de redacción de Información TV, Laura Millán, y la redactora jefa de Política y Economía de INFORMACIÓN, María Pomares. En ese escenario, Soler adoptó un perfil reivindicativo y, en esa línea, abogó por cimentar un partido que cuente con voz propia para defender los intereses y reclamar las necesidades de la provincia, mientras que Francés se miró en el espejo de Pedro Sánchez y Ximo Puig, apelando a la unidad en una formación que, según defendió, precisa integrar a todas las sensibilidades para salir reforzada con la vista puesta en las elecciones de 2023.

No se salieron del guion. No escenificaron la batalla de fondo que siempre acompaña a un proceso político de primarias. No delante de las cámaras, un terreno pantanoso para confrontar ideas cuando se pretende, por encima de todo, preservar la imagen de las siglas, gane quien gane. Las intervenciones, estudiadas al milímetro a través de bloques temáticos pactados previamente entre ambas candidaturas, evidenciaron que no se dejó el más mínimo margen a la improvisación. Los aspirantes protagonizaron dos monólogos para detallar sus propuestas, para dibujar el partido que pretenden levantar en la provincia. Todo entre dos veteranos en los menesteres de la política socialista.

Fue, precisamente, esa veteranía la que les sirvió de pretexto para jugar sus bazas en la recta final en la que aspiran a conquistar el voto de la militancia. Francés, considerado el candidato oficialista, esgrimió ya en el arranque del debate la necesidad de trabajar por un proyecto de unión e integración que consiga imponerse en las elecciones. Eso fue, según remarcó, lo que cosechó su candidatura municipal al Ayuntamiento de Alcoy en los comicios de 2011, 2015 y 2019; una aseveración que escondía un dardo envenenado, puesto que a nadie se le escapa que Soler ha sido el único alcalde socialista de Elche que ha perdido el Gobierno local frente al PP, como sucedió en 2011. Por contra, el ilicitano , vinculado a la primera ola sanchista, sacó pecho del trabajo que viene haciendo en su incesante carrera por recorrer todos los municipios de la provincia para escuchar a la militancia, a los cargos orgánicos de su partido y a la ciudadanía. Y no solo ahora, en plena carrera hacia la secretaría general, sino también en su ejercicio como diputado nacional, como miembro de la dirección federal del partido, como anterior vicesecretario general del PSPV y, sobre todo, como anterior portavoz socialista en la Diputación, que es, justamente, el mismo cargo que ocupa ahora su contrincante en las primarias, haciendo gala de la que considera que es una de sus fortalezas frente a Francés.

MOTIVACIÓN

Del liderazgo social a activar la maquinaria de las elecciones

¿Por qué quiere ser secretario general del PSPV en la provincia de Alicante? Esa fue la primera de las cuestiones planteadas durante el debate. Francés, el primero en intervenir, subrayó que su voluntad pasa por trabajar por un proyecto «de unión e integración», que sea capaz de reforzar y proyectar más los proyectos «de éxito» de Pedro Sánchez y Ximo Puig, que son los espejos en los que se mira, y que conecte con la ciudadanía. Esos son los principios por los que, según afirmó, ha trabajado durante su trayectoria política. A su juicio, solo esa unidad permitiría hacer frente al gran reto de 2023, que no es otro que hacer frente a la derecha y la ultraderecha. Para ello, consideró que es necesario construir equipos en los que «todos nos sintamos representados» y activar el latido de un partido que, según admitió, ha perdido pulso, en parte por el bloqueo de la pandemia y las divisiones internas.

Soler, en su alocución, fue más crítico al señalar que el PSPV-PSOE en la provincia «puede hacer más y mejor», y eso es algo que ha constatado en sus desplazamientos por la geografía alicantina. Consolidar gobiernos, ganar donde no se tiene el poder y conquistar la Diputación son los objetivos en una provincia sobre la que enumeró sus principales virtudes, pero también sus debilidades. El ilicitano estimó que hay que comunicar mejor la acción del Gobierno nacional y del Ejecutivo de Puig, «que es muy buena», pero eso es algo que, remarcó en diversas ocasiones, no impide tener una voz fuerte alicantina para reivindicar asuntos esenciales, como las necesidades de agua, para que no se recorte en ningún momento el Tajo-Segura. De igual forma, especificó numerosos proyectos pendientes, poniendo el foco especialmente en la Vega Baja. Dijo que, si gana, llamará a Francés para integrarlo en su ejecutiva y valoró como fundamental poner en marcha la maquinaria electoral.

PRESENTE Y FUTURO

Entre la capacidad para influir y la necesidad de tono reivindicativo

También Francés incidió en que la provincia necesita un proyecto fuerte para afrontar retos en materias como el agua, las infraestructuras o la apuesta por el turismo, pero recordó que los socialistas han ganado las cinco últimas convocatorias electorales en la provincia y eso es algo que ha permitido situar a compañeros en puestos de responsabilidad «con capacidad para influir». En esa línea, reclamó que la provincia tiene que formar parte de la estrategia del partido a nivel federal y autonómico, aunque insistió en todo momento en que Sánchez y Puig son dos aliados fundamentales. Soler ahondó en la idea de que es necesario saber transmitir la acción de los gobiernos estatal y autonómico, pero insistió en que la provincia, y también los municipios, deben mantener el tono reivindicativo para conseguir proyectos que dependen de ambos ejecutivos, planteados desde la lealtad, y también de los vinculados la Diputación, gobernada por el PP de Carlos Mazón; una institución y, en definitiva, un partido, que centró los ataques de ambos candidatos.

6.000 militantes llamados a las urnas este domingo

El próximo domingo, 16 de enero, tendrá lugar la jornada más significativa del cuarto congreso provincial del PSPV-PSOE. Ese día, en torno a 6.000 militantes de la provincia están convocados a las urnas para decidir quién se corona como nuevo secretario general de los socialistas alicantinos entre dos aspirantes: Toni Francés y Alejandro Soler. No obstante, el proceso no se cerrará hasta el 5 de febrero, cuando se celebrará el cónclave que pondrá fin al proceso congresual.