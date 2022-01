Alejandro Soler: «Quiero que todos voten con libertad y sin presión ni de su alcalde ni de su secretario general»

Quien en su día encabezó la causa sanchista en Alicante, anunció que quería ser secretario general de la provincia hace un año, y en eso trabaja desde entonces. Un partido más participativo y más fuerte es lo que plantea el ilicitano si gana las primarias del domingo.

¿Por qué el secretario general tiene que ser Alejandro Soler y no Toni Francés?

Planteo un proyecto para ser secretario general porque podemos hacer en el Partido Socialista de la provincia más, y podemos hacerlo mejor. He recorrido la provincia como diputado nacional, portavoz en la Diputación, vicesecretario general del partido de la Comunidad y miembro de la dirección federal. Conozco bien los municipios y he compartido la opinión sobre lo que tiene que hacer el partido a lo largo de mucho tiempo con muchos compañeros y compañeras. Esta es una gran provincia, una provincia singular. Hay 141 municipios. Gobernamos la mayoría de ellos, pero tenemos que alcanzar el gobierno en Alicante, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Mutxamel, El Campello, Santa Pola, Ibi, y la Diputación. Tenemos que trazar un proyecto concreto para que gobernemos en esos municipios. Lo que quiero es que el Partido Socialista atienda a la riqueza y diversidad de esta provincia, que es singular.

Habla mucho de renovación y de dar voz a la militancia. Sin embargo, lleva en política desde los años 90, y su mano derecha es el secretario de organización de la ejecutiva saliente. ¿Por qué no se ha hecho nada de eso hasta ahora?

Tengo la experiencia de haberlo hecho como secretario general del Partido Socialista en Elche. En la agrupación de la que soy secretario general se da voz a la militancia de manera constante, cada semana, en asambleas, en foros, en organizaciones sectoriales y, por tanto, ese es el ejemplo que quiero trasladar. Hasta ahora no lo hemos conseguido entre todos, y todos somos responsables en la provincia. Quiero que pongamos en marcha un proyecto sólido como el que desarrollamos en Elche, extrapolarlo a la provincia y mejorarlo. Tenemos la capacidad para hacerlo, y si dirijo el partido en la provincia, como espero a partir del domingo, me comprometo a hacerlo y a estar presente en cada municipio.

Han hablado mucho uno y otro candidato de votar con libertad. ¿Han existido presiones por parte de alguna de las candidaturas?

Tanto el compañero Toni como yo estamos desarrollando una campaña ejemplar y exquisita desde el respeto entre nosotros y a todos los militantes. No siempre las acciones y las actitudes de cada uno dependen de nosotros, y no siempre los compañeros se sienten totalmente libres. Quiero que todos los compañeros voten con libertad y que no sientan ningún tipo de presión ni por su alcalde ni por su secretario general ni por nadie. En esta campaña y en un proceso interno democrático se puede tratar de persuadir, de convencer, pero se tiene que respetar que cada uno apoye aquello que considera oportuno. No consideraría lícito que por ser secretario general de Elche presionara a ningún compañero, y espero que nadie lo haga, ni por parte de las personas que me acompañan y me respaldan ni por parte de los que respaldan al compañero Toni.

Tras la caída de José Luis Ábalos, y después de haberse quedado fuera de la ejecutiva del PSOE, ¿ha perdido Alejandro Soler fuerza como hombre clave de Pedro Sánchez en la provincia de Alicante?

Ha sido una denominación que me han dado otros el ser el hombre clave del Partido Socialista en la provincia. Es verdad que tengo una relación excelente con el presidente del Gobierno. La tenía antes de que fuera secretario general y la sigo teniendo. Esa relación se fortaleció en el momento en que yo sí encabecé un grupo de trabajo para respaldar al compañero Pedro Sánchez en su camino a secretario general, y mantenemos la misma buena relación. Igual que he mantenido una muy buena relación con el compañero José Luis Ábalos, que ya no forma parte de la primera escena del partido. Sigo siendo el mismo compañero, haciendo el mismo trabajo en la provincia al servicio de la organización, independientemente de la posición de cada uno.

Rubén Alfaro ha sido el fichaje estrella de su candidatura. ¿Qué papel va a jugar?

Rubén es uno de los grandes activos de este partido, no solo de mi candidatura. Es el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, es un alcalde destacado y reconocido en la provincia y en la Comunidad, y jugará el papel que él quiera desempeñar en mi proyecto, y espero también que pudiera jugarlo en cualquier otro proyecto aunque no fuera el mío.

¿Y el grupo de l’Alfàs?

El compañero Vicent Arqués, alcalde de l’Alfàs y diputado autonómico, es un valor importante de este partido, como tantos otros compañeros y compañeras, pero él tiene una experiencia ganadora en l’Alfàs y mucho que transmitir y enseñar a otros compañeros y compañeras que quieren alcanzar los gobiernos en sus municipios. Por tanto, podrá jugar aquí el papel que él estime oportuno y en el que se sienta motivado. En mi organización quiero que la gente que forme parte de la misma y de la dirección esté dispuesta a dejarse la piel en un área de trabajo, y no forme parte por haberme respaldado o por tener una responsabilidad importante en sus municipios.

Elche es su principal bastión. ¿Qué repercusiones tendría una hipotética derrota unido a la reaparición de Diego Maciá?

Elche sigue su dinámica interna, una dinámica en la que hay una vida democrática, una vida intensa dentro de la organización. La situación del partido y el esquema en el que se trabaja no va a variar en ningún caso por el resultado que se extraiga de este congreso y de estas primarias.

¿Por qué la provincia no ha tenido un PSPV fuerte hasta ahora?

Porque no se ha cogido la dinámica de trabajo, probablemente porque el PP ha estado gobernando en la Diputación, y porque se ha aprovechado mucho de la extensión del trabajo de la propia Generalitat. Aunque se gobierne en todas las instituciones, el partido tiene que estar fuerte, porque es la correa de transmisión a los ciudadanos y los militantes de la acción del partido, y la correa de transmisión del pensamiento de los militantes y las necesidades de los ciudadanos al propio partido. Es necesario que activemos el partido en la provincia, y lo hagamos mucho más dinámico, participativo, fuerte, y más presente en la sociedad.

¿Cómo definiría a Toni Francés en tres palabras?

Es buena gente, un compañero leal y un buen gestor.

¿Cómo se ve el domingo por la noche?

Me veo ganando las elecciones, me veo obteniendo el respaldo mayoritario de los militantes de la organización en la provincia y siendo elegido secretario general.

¿Qué pasará si pierde?

Si pierdo no pasará nada. Personalmente, ganaré algo más de tiempo, pero en lo político pienso seguir al servicio de la organización. Si no gano, me pondré al servicio del compañero Toni Francés.

¿Y si gana?

Si gano, le pediré al compañero Toni Francés que se incorpore a la dirección en el área que estime interesante, y trataré de que todos se sumen al proyecto del partido.

Con una campaña tan polarizada como la de estas primarias, ¿es posible la integración del bloque que pierda?

No solo es posible, es necesario. Todos los compañeros con ganas, ilusión y lealtad al partido y a quien salga elegido secretario general tienen que poder incorporarse a la dirección. En el partido somos todos y todas necesarios, y la organización no se podría entender sin compañeros y compañeras que están respaldando ambas candidaturas. He trabajado la integración en los lugares donde he tenido responsabilidad, como en Elche.