Anulan siete preguntas de la oposición para el Consorcio de Bomberos por la surrealista traducción en valenciano

Los traductores automáticos son muy útiles pero, a veces, juegan malas pasadas. Y si no que se lo digan a quienes hicieron uso de esta herramienta para traducir al valenciano la versión en castellano del examen teórico de la oposición para acceder al cuerpo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante y que han llevado al tribunal a tener que anular las preguntas en las que detectaron errores. Tal y como ha denunciado Plataforma per la Llengua, el cuestionario que debían responder los aspirantes que eligieron examinarse en valenciano contenía hasta nueve errores en siete preguntas, a cada cual más surrealista, fruto de la traducción literal y automática de los conceptos en castellano, sin que nadie revisara su uso correcto. Así, de entrada, en la tercera pregunta del examen, una de las opciones de respuesta hace referencia a "quatre arestes excel·lents", cuando en realidad debería referirse a "quatre arestes sobreeixides". El error se debe a la traducción literal de "cuatro aristas sobresalientes" que aparecía en el cuestionario en castellano y que nada tiene que ver con la excelencia de esas aristas, sino que se refieren a que sobresalen.

Tampoco las cuestiones relacionadas con la vestimenta de los Bomberos se escaparon de las absurdas traducciones. En la séptima pregunta el traje de los profesionales pasa a ser el "vaig portar" -traje, pero del verbo traer, que nada tiene que ver-, mientras que al casco urbano que llevan los Bomberos en la cabeza el programa que usaron para las traducciones lo tradujo como "nucli urbà" -casco urbano, pero de una localidad-. Los efectos de la traducción automática sin revisar también se hicieron notar en la pregunta ocho del examen, donde aparece "vaig donar" en lugar de "digues"; en la pregunta 14, donde se usa "cadirat" en vez de "carreus"; en la pregunta 35, con un "pilotes" que debería de ser "pilons"; y en la pregunta 39, en la que se habla de la norma "UNEIX" en lugar de la norma "UNE".

La versión en valenciano también incluye errores que son producto de la confusión de conceptos. Por ejemplo, en la pregunta 33 se traduce el término castellano "apeo" por "fitació", cuando en realidad se tendría que haber traducido por "falques" o "calçaments" de un edificio.

Todos estos errores fueron detectados por el tribunal de la oposición, según han señalado fuentes de la Diputación de Alicante, que han explicado que el mismo decidió anular las siete preguntas en las que había errores tanto en la versión en valenciano como en castellano, para tener las mismas oportunidades. La prueba constaba de 50 preguntas y a la misma se presentaron 1.569 personas, de los que 15 aspirantes decidieron optar por examinarse en valenciano, y que no salían de su asombro por tal cúmulo de surrealistas conceptos.

Plataforma per la Llengua denuncia que esos errores podían confundir a los candidatos. La ONG que defiende el uso del catalán, el valenciano y el balear, considera que fue un "trato discriminatorio" para quienes decidieron optar por hacer las pruebas en 'valencià' ya que el proceso de selección "no ha garantizado la igualdad de oportunidades" al provocar que se pudieran equivocar y dar respuestas incorrectas. La entidad denuncia que el proceso de selección ha vulnerado el artículo 5 de la Ley "d'Ús i Ensenyament del Valencià", que determina que "la administración adoptará las medidas que haga falta para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de usar cualquier de las dos lenguas oficiales, así como para garantizar el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano". Además, para esta ONG, tampoco se ha tenido en cuenta la Ley de Función Pública Valenciana, que reconoce el derecho a hacer las pruebas selectivas y a recibir los enunciados en valenciano.

No obstante, fuentes de la institución provincial aseguran que no se produjo ninguna queja por escrito pidiendo la anulación del examen y que fue el propio tribunal de la oposición el que, al detectar los errores, decidió no evaluar las preguntas que contenían errores.