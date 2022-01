Alejandro Soler: La capacidad de renacer después de muerto

Si hay algo que ha caracterizado al futuro secretario general de los socialistas alicantinos, Alejandro Soler (Elche, 1972), es su capacidad para renacer cuando todos le dan por muerto. Ocurrió en 2011, cuando se convirtió en el primer alcalde socialista que perdía unas elecciones en Elche, lo que dio lugar a que por primera -y única- vez hubiera un gobierno del PP. Muchos le dieron por finiquitado entonces, pero revivió. Sucedió después, en 2014, cuando se vio obligado a presentar su renuncia como portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, después de que el juzgado le abriera un juicio rápido por una denuncia por supuestos malos tratos contra su exesposa, aunque luego fuera absuelto. Se le dio por liquidado, pero no. Y acaba de volver a pasar. Fue quien en 2016 abanderó la causa sanchista en la provincia, lo que le llevó a ser el hombre clave de Pedro Sánchez en Alicante. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer en los últimos meses, y, sobre todo, tras la caída el pasado mes de julio del otrora todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Hasta el punto de que en el congreso federal del PSOE celebrado en octubre a València Sánchez castigó a Soler y lo dejó fuera de su ejecutiva. Se le dio de nuevo por amortizado, pero nada más lejos de la realidad. Las primarias celebradas el pasado domingo lo acaban de aupar a la Secretaría General de los socialistas alicantinos, imponiéndose, aunque sea por la mínima, al bloque ximista y a su candidato, el alcalde de Alcoy y aún portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés.

De familia de tradición socialista, su abuelo, Francisco Soler, llegó a ser presidente de honor del PSPV-PSOE de Elche y tenía el carné número uno de militante de los socialistas ilicitanos. Por eso no es extraño que comenzara en política bastante joven. Tanto es así que en 1995, con poco más de 22 años, se convirtió en concejal en el Ayuntamiento de Elche, donde llevó áreas como Cultura, Deportes, Hacienda o Seguridad Ciudadana, hasta que en 2007 se convirtió en alcalde, aunque sólo duraría un mandato, rompiendo así la racha de 32 años de gobiernos socialistas en la ciudad. La crisis económica y la crisis de crédito por la que atravesaba el PSOE -en su cartel electoral para las municipales de 2011 renunció a las siglas de su partido consciente de que penalizaba-, le pasaron factura, pero no menos que una gestión bastante cuestionada en la calle, en parte, por ocurrencias como la macronoria que planteó en el corazón del Palmeral histórico. Todo, además, en un mandato en el que estalló el denominado caso de las facturas, que acabó archivándose, pero en el que se le imputaba un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el que se habló, y no poco, de aquella moción de censura non nata contra su Gobierno que acabó frenando ofreciendo el puesto de eurodiputada a la presunta tránsfuga de su partido para luego, una vez entregada el acta de edil, dejarla también sin billete a Bruselas.

Un error en las actas que eleva la diferencia a 149 votos  Un error a la hora de subir los datos a la plataforma telemática y que luego quedaría plasmado en las actas digitales hizo que hasta el lunes por la mañana se mantuviera la diferencia entre una y otra candidatura en 91 votos. Había habido un baile de cifras en el escrutinio en La Nucía y en Algorfa. Una vez que el partido corrigió ese error, la diferencia se elevó a 149 votos. Soler logró 2.629 papeletas mientras que Toni Francés consiguió finalmente 2.480. Ambas agrupaciones votaron por el ilicitano.

A partir de ahí, no llevó bien lo de estar en la bancada de la oposición del Ayuntamiento ilicitano, y menos teniendo enfrente a la que quizás sea una de sus rivales más odiadas, la entonces alcaldesa del PP, Mercedes Alonso. Sus intervenciones se pudieron contar con las manos y sobran dedos. Coincidió aquello con su etapa de portavoz en la Diputación, pero la denuncia de su exmujer le hizo replegarse a los cuarteles de invierno hasta que Pedro Sánchez le rescató del ostracismo, al darle una causa que abanderar, en contraposición, además, a los sectores ximistas en la provincia. El sanchismo, de hecho, es lo que permitió volver a la primera línea política, con un puesto en la ejecutiva federal y la plaza de director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que, posteriormente, cambiaría por la de diputado nacional, puesto que ocupa ahora.

Si institucionalmente, y salvo pequeños paréntesis, ha ido encadenando responsabilidades, orgánicamente tampoco le han faltado cargos: secretario local de los socialistas ilicitanos entre los años 2000 y 2012, vicesecretario general del PSPV-PSOE entre 2008 y 2012 en la dirección de Jorge Alarte; secretario comarcal del Baix Vinalopó entre 2012 y 2018; y secretario general de Elche otra vez desde 2018, a lo que sumará ahora la secretaría provincial que, en la práctica, le podría permitir repetir como diputado en el Congreso y, de paso, tener el control de los socialistas en la Diputación. Es más, hoy por hoy, se da por hecho que habrá cambios en la institución provincial más pronto que tarde.

Maestro de la puesta en escena, sabe moverse como nadie cuando el terreno está más embarrado, prefiere matar que hacer prisioneros, y en esta campaña ha jugado a defender tener una voz propia frente a València y frente a Madrid, aunque hay quien le reprocha que como diputado y como presidente del comité parlamentario del PSPV-PSOE poco ha hecho contra los peores presupuestos en materia de inversiones para la provincia de Alicante.

Seis centros con el 100% de participación con el foco en Dolores  En total, se establecieron 69 centros de votación en la provincia, y sólo en seis se alcanzó el 100% de participación. Junto a Dolores, con 148 militantes, buena parte de ellos de recién ingreso, ningún ausente a la hora de ir a las urnas, y todos con Soler, están los casos de Agorfa (20 militantes), Castalla (9), Relleu (9), San Isidro (12) o Los Montesinos(12). De las agrupaciones grandes, l’Alfàs, con 241 militantes, llegó al 95,8%, con solo un voto para Francés.

Su círculo más cercano destaca de Alejandro Soler su capacidad de trabajo, su liderazgo, su inteligencia o su conocimiento del partido. Desde su grupo, incluso, subrayan cierta timidez pese a la seguridad que proyecta, y algún compañero hasta bromea diciendo que «cuesta arrancarle una sonrisa, aunque a veces lo conseguimos». Sus enemigos, por contra, aseguran que es de los que juega con las «miserias» de la gente y le afean las prácticas que utiliza para hacerse con los liderazgos orgánicos, a golpe de presiones a la militancia y a costa de afiliaciones masivas y, como poco, bastante cuestionables, que es con las que apuntala liderazgos cesaristas. Citan como ejemplo lo sucedido en las últimas semanas con las nuevas altas en Dolores o en Elche. Los que están en un punto intermedio alaban las tablas que tiene y cómo se ha movido en el último año para alcanzar la Secretaría General.

¿Su libro de cabecera? Dicen que El arte de la guerra, y debe serlo. «El que llega primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo para combatir. Quien llega tarde al campo de batalla tiene que apresurarse y llega exhausto al combate», dice Sun Tzu. Complicado valorar si el otro candidato llegó o no tarde al campo de batalla, pero Soler anunció sus aspiraciones de hacerse con la Secretaría General hace algo más de un año. Llegó, pues, primero.