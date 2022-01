Expertos abogan por reforzar la transparencia en las administraciones como "desincentivo" para la corrupción

La transparencia como desincentivo para la corrupción. Así lo han expuesto los expertos reunidos en Alicante para participar en el I Congreso de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno que ha organizado la Diputación. Los expertos consideran que las actuales leyes de transparencia no son suficientes y abogan por ampliar la participación ciudadana las administraciones públicas. "La ley es necesaria pero no suficiente, y más una ley que no tiene organismos para que se cumpla", ha criticado la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, Amparo Moreno.

Por su parte, Juan Luis Manfredi, que desempeña la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, ha puesto de manifiesto la "falta de cultura de la transparencia", por lo que ha abogado por impulsarla. "No es suficiente contar con un marco legislativo si no hay una cultura de la transparencia", ha señalado, y ha pedido incorporar al sector privado y las demandas de los movimientos sociales en este debate. "Si tenemos mejores herramientas de gestión -en cuanto a transparencia-, va a ser más difícil que haya sombras", ha señalado Manfredi, en referencia a que supone "un desincentivo para la corrupción". En una línea similar, doctor en Derecho Constitucional, Rafael Rubio, ha puesto el foco en que "una democracia sana, requiere una sociedad civil viva que realmente ejerza un control social y reforzar un control político". Moreno, que ha desarrollado plataformas como ciutadaniaplural.com o mapainfoparticipa.com, considerada esta última un referente, ha manifestado que muchas administraciones locales hacen "trampas" como subir datos relativos a transparencia a sus portales, pero no actualizarlos, o solo incluirlos cuando se les va a hacer una auditoría sobre su grado de cumplimiento en transparencia. "Nosotros evaluado en nueve años más de 12.000 páginas y hemos visto que hacen esto porque tal y como está la ley planteada actualmente es papel mojado", ha indicado la catedrática. También ha puesto el foco en que no hay un reconocimiento de la información como derecho público. "Esto tiene que ver con el monopolio que tiene quien gobierna una institución para tener su gabinete de comunicación y centrar sus comunicados en lo que le interesa", ha censurado. El encuentro organizado por la institución provincial tiene el objetivo de informar, profundizar y abrir un debate en torno a la transparencia y la participación ciudadana. La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y por la vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Transparencia, Julia Parra, y ha contado con la presencia de numerosos cargos públicos y representantes de las administraciones locales y del mundo empresarial. Mazón ha destacado que este congreso "es un acto de inicio, una primera piedra, y el impulso para hablar a fondo sobre la transparencia y puede convertir la provincia de Alicante en pionera en este asunto". En este sentido, ha defendido una transparencia entendida como "una acción transversal que tiene que estar presente en todos los ámbitos de la administración". Mazón ha manifestado, además, que "la cultura de la transparencia es imposible de implantar si no hay participación ciudadana y así es como estamos trabajando en la Diputación de Alicante, poniendo en marcha recursos muy importantes destinados a esta finalidad". Por su parte, Julia Parra ha abierto el I Congreso con una invitación a trabajar por la transparencia "más allá del mero cumplimento de la normativa e implicando a los ayuntamientos con la finalidad de ganarse la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas". La vicepresidenta de la Diputación ha explicado que "cuando empezó esta legislatura emprendimos un viaje decidido y sin vuelta atrás hacia una administración más cercana, más accesible y abierta". Parra ha remarcado que se ha logrado crear nuevas ayudas, modernizar recursos digitales fundamentales para hacer accesible la administración y abrir la contabilidad de la Diputación a la ciudadanía, logro que ha considerado "uno de los mayores actos de transparencia que se puede llevar a cabo". Este primer encuentro se ha desarrollado con el propósito de sentar las bases de una cultura de transparencia transversal que llegue a la sociedad con la implicación de todos los agentes que trabajan en la gestión pública, desde cargos de responsabilidad hasta representantes de ayuntamientos y mancomunidades. La jornada ha contado con cuatro ponencias moderadas por Miguel Ángel Blanes, técnico asesor del Síndic de Greuges y premio extraordinario de Doctorado en el ámbito de la transparencia otorgado por la Universidad de Alicante. El periodista Casimiro García Abadillo ha sido el encargado de ofrecer la conferencia inaugural, titulada "La transparencia como nexo de unión entre la administración y la sociedad". En el primer debate dedicado a "La transparencia como herramienta de gestión pública" han participado el director académico del Observatorio para la Transformación del Sector Público ESADE, Juan Luis Manfredi; el consejero de la Comisión de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, Rafael Rubio Núñez y la catedrática emérita de la UAB, Amparo Moreno Sardà. Los ponentes han puesto de manifiesto la importancia de la comunicación estratégica en el sector público y su repercusión en la credibilidad, la reputación y la influencia. También han sido temas de debate la necesidad de elaborar un conocimiento transparente y comprensible y formular políticas públicas equitativas y sostenibles para facilitar la participación ciudadana. En la segunda mesa redonda han intervenido Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo de Transparencia y protección de datos de Andalucía, y Joaquín Meseguer Yebra, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En ella se ha defendido la búsqueda de un equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales para garantizar el éxito de la transparencia. Para cerrar la jornada de reflexión, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y vocal del Consejo de Transparencia autonómico desde 2015, Lorenzo Cotino, ha dedicado su ponencia a "La regulación de la transparencia: lecciones aprendidas y asignaturas pendientes". Cerca de un centenar de personas han asistido a este primer Congreso de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno, celebrado en el ADDA. Entre los asistentes han estado la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, los diputados provinciales Javier Gutiérrez, Alejandro Morant y Juan Bautista Roselló, diputados del Congreso y las Cortes Valencianas y alcaldes y concejales de distintos municipios de la provincia.