El PP carga contra la publicidad en À Punt para "promocionar" el catalán

El PP ha solicitado que el Consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), que se reúne el próximo miércoles, se pronuncie sobre un anuncio emitido en À Punt que, según critica, publicita el catalán a través de una entidad subvencionada, la Plataforma per la Llengua.

La portavoz popular en la Comisión de RTVV, Verónica Marcos, ha señalado que “queremos que el Consejo Rector se posicione sobre si considera que la publicidad se ajusta a los principios e intereses de la corporación y si se adecúa a la ley de creación del ente público que señala expresamente que el valenciano es la lengua institucional y vehicular de los medios del CVMC”.

Marcos ha indicado que “consideramos que este anuncio no es compatible con esos principios y valores que inspiran la televisión pública ya que vulnera su propia ley de creación, el mandato marco y el código de conducta sobre la actividad comercial y publicitaria de la corporación. Ahí se recoge que existe la opción de no aceptar publicidad que no se ajuste a esos principios y que se puedan retirar contenidos publicitarios en caso de queja de cualquier organismo del CVMC”.

La diputada popular ha lamentado que "À Punt se dedique a publicitar el catalán a través de una entidad subvencionada que recibe cientos de miles de euros de dinero público de los valencianos a través de la Conselleria de Educación. Esta entidad de corte independentista es la misma que ha puesto en marcha una campaña de señalamiento contra los comercios que no atienden en valenciano o la persecución a los profesores de las universidades valencianas que imparten sus clases en castellano”.

Marcos ha recordado que el PP ha solicitado en las Cortes la comparencia del director de la televisión pública À Punt, Alfred Costa, para que explique la utilización de la televisión pública para promocionar la lengua catalana a través de la emisión de un spot publicitario de la Plataforma per la Llengua titulado “Activat per la llengua”. Además, el PP ha solicitado por registro una copia íntegra del expediente y documentación relativa a la contratación de ese anuncio emitido en À Punt, así como de cualquier otro contrato, convenio o acuerdo que tenga con dicha Plataforma.

Por último, Marcos ha explicado que “no se puede consentir que se utilice la televisión de todos los valencianos para promocionar el catalán en nuestra tierra. No vamos a consentir que mercadeen con nuestras señas de identidad y con la televisión pública cuyos principios son promocionar el valenciano y no otra lengua".

En esa línea, ha considerado que "El objetivo de Puig y Oltra es convertir À Punt en un segundo canal de TV3 al servicio del independentismo. El ejemplo más claro es la creación a instancias de Pere Aragonés de una plataforma digital de colaboración entre las tres televisiones públicas de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para unificar contenidos. De momento ya han puesto 250.000 euros, a saber cuánto más nos va a costar a los valencianos los caprichos de Puig y Aragonés", subraya la diputada popular.