La Diputación se queda fuera de los fondos europeos para el fortalecimiento del comercio en zonas turísticas

El Gobierno central ha dejado a la Diputación de Alicante fuera de los fondos europeos Next Generation para el fortalecimiento del comercio en zonas turísticas de la provincia. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha denegado la solicitud de la institución provincial con el argumento de la falta de presupuesto. Un argumento que no ha convencido al equipo de gobierno de la Diputación, de PP y Cs, que pone en valor la calidad del proyecto presentado. La diputada provincial de Fondos Europeos, María Gómez, denuncia la "falta de transparencia" en el proceso de selección de los proyectos por parte del Gobierno estatal. "Entendemos, porque desconocemos incluso los criterios de valoración que se utilizan, que el Gobierno no ha entrado ni siquiera a valorar el proyecto, lo que nos lleva a pensar que este proceso carece de transparencia y que hay un claro sesgo político en el reparto de los fondos", ha criticado la responsable provincial.

La Diputación solicitaba financiación europea por importe de 629.000 euros para revitalizar la economía local con distintas actuaciones en el marco de una convocatoria que contaba con una dotación de más de 32 millones de euros. Gómez defiende la "calidad y rigor" del proyecto elaborado y presentado por la institución provincial, en representación de los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes de la provincia, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en este caso destinado al fomento del comercio en la zona de la Marina. La diputada de Fondos Europeos critica que el Ejecutivo central deje sin ayudas a los sectores comercial y turístico de la provincia "en un momento en el que, más que nunca, necesitan el respaldo de las administraciones públicas" y ha expresado su descontento por la exclusión de la propuesta de la Diputación de Alicante "sin que el Ministerio haya aportado más argumentos que la falta de presupuesto". El objetivo de la propuesta era sufragar inversiones en la vía pública, la instalación de señalética, la digitalización del sector comercial (wifi pública, chat bot comerciales o multi idiomas), la sostenibilidad y economía circular o la formación para la mejora de la atención al cliente, entre otras actuaciones. "Gracias a todas estas iniciativas buscamos generar empleo, renta y prosperidad en nuestro territorio y contribuir a retener talento", ha indicado Gómez. Para la diputada, "el Gobierno del PSOE vuelve, una vez más, a dar la espalda a la provincia de Alicante y, no contento con negarnos el agua que nos merecemos, ahora nos excluye también del reparto de los fondos Next Generation, que son fundamentales para superar la crisis generada por el Covid-19". Además, ha insistido en el "malestar" de muchas administraciones autonómicas y locales de España por "el uso partidista" de estos fondos que, asegura, está haciendo el Gobierno. "Ya se ha demostrado que está liderado por un tahúr como es el señor Pedro Sánchez", ha indicado, molesta. Según la diputada, la Diputación está haciendo "un gran esfuerzo para asesorar a los ayuntamientos alicantinos, a través de diferentes jornadas informativas, sobre las oportunidades de los fondos europeos para los municipios, animándolos de esta forma a participar en las diferentes convocatorias que se impulsan". "Llevamos años trabajando para contribuir a crear una cultura de captación de financiación europea entre nuestros municipios que se puede ir al traste si este Gobierno no actúa de forma transparente e igualitaria", ha zanjado la diputada.