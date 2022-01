Compromís replica a Calviño que no es necesario un acuerdo con el PP para el nuevo sistema de financiación autonómica

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha replicado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que no es necesario un acuerdo con el PP para reformar la financiación autonómica. Así lo ha señalado en rueda de prensa en la Cámara Baja para referirse a las palabras de Calviño este lunes, quien, en una entrevista en Antena 3, aseguró que es "necesario" un pacto con el PP para remodelar el modelo de financiación porque tienen que negociar con comunidades autónomas, algunas gobernadas por la formación que lidera Pablo Casado.

El representante de Compromís, que ha admitido que no le gustaron estas palabras, ha puntualizado a la vicepresidenta que se puede sacar adelante un nuevo sistema de financiación sin el PP, como ocurrió con el sistema vigente aprobado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que el PP se mostró en contra. Y es que luego "no pasó absolutamente nada" porque posteriormente gobernó el PP y no tocó el sistema de financiación autonómica durante su mandato, ha señalado Baldoví, quien ha instado al Ejecutivo, y en concreto al Ministerio de Hacienda, a que se ciña a lo acordado con ellos y evalúe las alegaciones que remitan las autonomías sobre los criterios sobre el futuro modelo. "Si el PP quiere, que se descuelgue", ha apostillado.

El Gobierno estudiará el modelo de financiación autonómica a partir de febrero, cuando las . A partir de febrero las CCAA pueden "enviar comentarios a la propuesta de cómputo de población ajustada", el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, para reformar el modelo de financiación autonómica.

Reforma laboral

Sobre la reforma laboral, el portavoz de Compromís en el Congreso ha asegurado que no votará en contra de la reforma laboral, pero ha reclamado al Gobierno que pacte con sus socios de izquierdas mejoras no contempladas en el decreto ley y que evite convalidarlo con Ciudadanos, que está dispuesto a apoyarlo si no se introducen cambios en el texto. Joan Baldoví ha recordado que la mayoría de la investidura y de presupuestos "es la que le ha permitido sacar adelante leyes, decretos y los presupuestos" y por ello le ha pedido al Gobierno que "deje de hacer guiños a Ciudadanos". "Los hechos son tozudos, Ciudadanos puede ser pan para hoy y hambre para mañana", ha dicho.

Pese a considerar "insuficiente" el acuerdo alcanzado con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, el diputado de Compromís ha reconocido que se trata de un "avance" y que prefiere "un paso pequeño a que no se avance y siga la reforma del PP". "No queremos hacer descarrilar la reforma", ha subrayado.

Sin embargo, ha apostillado que "el Gobierno tiene que dar algún avance", bien aceptando a modificar la propia reforma o con "compromisos escritos y en sede parlamentaria", pues "las palabras se las lleva el viento".

Entre las cuestiones que Baldoví reclama avanzar están las condiciones del despido, impedir las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo por parte de la empresa, que esta no pueda decidir si hay readmisión o indemnización en casos de despido improcedente, la recuperación de los salarios de tramitación, limitar las posibilidades del despido o la prevalencia total, y no limitada a los salarios, de los convenios de sector respecto a los de empresa.