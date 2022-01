Segundo asalto de los socialistas en Alicante: el PSPV convoca los congresos comarcales

Todavía no se ha celebrado el congreso provincial del PSPV-PSOE en Alicante, convocado para el sábado 5 de febrero. Sin embargo, los socialistas ya se preparan para el segundo asalto, el que vendrá dado por los cónclaves comarcales, que se deberán desarrollar entre el 6 de marzo y el 3 de abril, como paso previo a las asambleas locales, que tendrán como fecha límite el 30 de abril. Así se acordó este miércoles, tras la reunión del secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, con sus homólogos en las tres provincias y en las diferentes comarcas de la Comunidad Valenciana. La nueva tanda de congresos, de hecho, llega justo después de las primarias que evidenciaron que la organización está en estos momentos partida dos en Alicante, hasta el punto de que el diputado nacional Alejandro Soler se impuso al alcalde de Alcoy y portavoz en la Diputación, Toni Francés, por 149 votos.

Ante este escenario, son muchos los que apuntan a que los congresos que se deben celebrar en las siete demarcaciones en las que divide el partido la provincia desde el punto de vista orgánico volverán a evidenciar la división, sin perder de vista que no es lo mismo votar en clave provincial que en clave comarcal o local. Hay demarcaciones como l’Alacantí, totalmente controlada por el exsenador Ángel Franco y, por tanto, por el bloque ximista; y otras, como el Baix Vinalopó, donde la hegemonía de Alejandro Soler es total. Ahí no parece que vaya a haber mucho cambio de liderazgos. Otra cosa es lo que pueda pasar en zonas como la Vega Baja, un feudo tradicionalmente más decantado hacia el sector franquista, pero en el que se impusieron los alejandrinos en las últimas primarias por unas decenas de votos. Será en esos feudos donde desde el partido se da por hecho que habrá más juego, y donde, en función de los resultados, los afines a Soler tendrán la posibilidad de consolidar y reforzar su victoria, mientras que el bloque más cercano a Puig -capitaneado por Ángel Franco y los herederos del pajinismo fundamentalmente- no sólo tratará de evidenciar que su alianza no se ha roto, sino que buscarán demostrar que tienen fuerza todavía. Todo, además, en un contexto en el que los ximistas ya han reivindicado la necesidad de que se tengan en cuenta todas las familias del partido en la nueva ejecutiva provincial que debe salir del congreso del sábado 5 de febrero, con la vista puesta en el ciclo electoral de 2023, mientras desde el lado de Soler tendían este mismo miércoles la mano a la integración de las diferentes sensibilidades, aunque aún no está definido en qué se puede traducir esa integración, ni ha habido contactos con los pesos pesados del otro bloque.

En cualquier caso, el secretario de Organización del PSPV-PSOE ponía el acento tras el encuentro de ayer en que «el socialismo valenciano siempre ha estado en la defensa del comarcalismo y de las instituciones de proximidad, y estos procesos son muy importantes para nosotros como federación valenciana por el profundo arraigo comarcalista que nos caracteriza».

El calendario establece que la presentación de precandidaturas tendrá lugar el miércoles 9 de febrero, la jornada de votación de primera vuelta y las asambleas serán el domingo 27 de febrero, y los congresos se desarrollarán entre el 6 de marzo y el 3 de abril.