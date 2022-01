Financiación autonómica: La batalla entre comunidades comienza hoy con las alegaciones a la propuesta de Hacienda

Lunes, 31 de enero. Esa es la fecha marcada en el calendario de la España de las autonomías para la presentación de alegaciones contra el futuro modelo de financiación autonómica, a través del borrador inicial diseñado por el Ministerio de Hacienda. El documento base propone el reparto de fondos entre territorios a través de una nueva fórmula basada en el criterio de población ajustada, que tengan en cuenta las particularidades de cada demarcación autonómica, pero que, a su vez, prima el volumen de habitantes sobre aspectos como el de la despoblación o la dispersión que reclaman otras regiones. El proyecto inicial no convenció en la Comunidad Valenciana, la peor financiada del país, y eso es algo que dio lugar a un movimiento insólito: Gobierno, oposición y agentes sociales, alumbrados por las conclusiones de un comité de expertos, cerraron filas para presentar alegaciones que llegarán hoy mismo al departamento que dirige María Jesús Montero. A lo largo del día, se irán conociendo además las consideraciones del resto de regiones. Ese hecho, probablemente, volverá a reflejar la polarización entre la España vaciada y la España más poblada. En ese último bando se encuadra la Comunidad, que junto a Murcia y Andalucía componen el eje que hará fuerza para adoptar un modelo basado en la población ajustada que les beneficie y que, en definitiva, corrija el déficit histórico de recursos.

Por lo pronto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, registrará esta mañana en el Ministerio de Hacienda las alegaciones elaboradas por el Comité de Personas Expertas de las Cortes sobre el documento de trabajo para el cálculo de la población ajustada que trasladó a comienzos de diciembre el ministerio de Hacienda, ese que debe servir de base para la reforma del nuevo modelo de financiación.

Tal y como adelantó el president Ximo Puig, la Generalitat ha hecho suyo el informe presentado a la Comisión Mixta Consell-Cortes con las consideraciones pertinentes a la propuesta realizada por el Gobierno y que, tal y como ha destacado el conseller “es ya un éxito por el mero hecho de haber logrado la unidad y la cohesión de todas las fuerzas políticas valencianas y de la Plataforma per un Finançament Just en defensa de un modelo que acabe con la discriminación actual”.

El titular de Hacienda ha subrayado así la fortaleza que supone para la Comunitdad Valenciana esta unidad y ha incidido en que “la imagen de cohesión que lanzamos el miércoles fue un hecho histórico porque permite alejar esta cuestión del debate político para centrarla en la defensa de los intereses de los valencianos y valencianas con rigor, contundencia y argumentos y análisis técnicos”.

En este sentido, Soler ha señalado que el informe tiene “argumentos fuerza y bien planteados, con una rigurosidad técnica y científica increíble del cual nos hemos de felicitar todos los valencianos y valencianas” y ha incidido en que, sin embargo, “lo fundamental es que, pese a que recoge las reclamaciones valencianas de un sistema más simple, transparente, equitativo y con más recursos es perfectamente válido para que pueda ser asumido por el conjunto de CCAA puesto que no defiende privilegios concretos para los valencianos, sino que garantiza la equidad y la igualdad en el reparto, tal y como establece la Constitución”.

De esta forma, junto al documento de los expertos el conseller Soler ha pedido al Ministerio “un debate sosegado que nos permita abordar lo antes posible a todas las autonomías y en base a los documentos y argumentos técnicos planteado por cada una de las CCAA, la reforma de un modelo que no puede esperar más tiempo”. “Es fundamental que una vez que hemos comenzado a trabajar en la reforma con el criterio de reparto, conozcamos el resto de elementos que van a conformar el modelo, concretar si van a eliminarse finalmente el resto de fondos o cómo se va a determinar finalmente la población ajustada”.

Principales conclusiones

Desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico inciden en que la población ajustada como variable principal de reparto de los recursos de nuevo modelo es una de las reivindicaciones principales de la Generalitat a pesar de que, tal y como han concluido los expertos, “el análisis de cálculo planteado por el ministerio no resulta del todo satisfactorio” por lo que, ha continuado Soler, “desde la Comunidad hemos planteado alternativas y variables más objetivas, claramente demostrables y que evitarán distorsiones injustificables como las que existen actualmente en el modelo”

“Insistimos en que las administraciones autonómicas somos las encargadas de velar por la calidad de vida de nuestra ciudadanía, ya que gestionamos la mayor parte de las políticas que refuerzan el escudo social”, ha explicado Vicent Soler, quien por ello ha insistido en que “es tan importante vehicular correctamente los recursos, para que lleguen donde más se necesitan, que son los ciudadanos y las ciudadanas y nadie quede atrás”, ha añadido.

“Por este motivo y porque no se ha podido demostrar que las variables correctivas geográficas justifiquen un mayor gasto, es tan importable eliminar las variables no poblacionales”, ha apuntado el conseller en referencia a la propuesta del Comité de Personas Expertas de reducir del 3-4% el paso de las variables correctivas al 0%”, así como los costes fijos “puesto que todos los expertos y expertas, y no solo de la Comunidad Valenciana, coinciden en que podrían generar de nuevo asimetrías inaceptables”.

Vicent Soler ha explicado que las peticiones de la Comunidad no tienen en el punto de mira a ninguna región, persona o partido político. “El debate no es una cuestión de lucha entre comunidades o colores políticos, sino si existe o no la voluntad de redistribuir los recursos suficientes entre todos los territorios”, ha continuado con especial énfasis en la necesidad de que el nuevo sistema sea dinámico. “Deben haber recursos suficientes para atender las necesidades de gasto actuales, pero el nuevo modelo debe tener también la capacidad de ser dinámico, analizar las necesidades de gasto permanentemente e ir aumentando la dotación de recursos conforme sea necesario”, ha señalado Soler.

Por último, desde la Generalitat se ha vuelto a solicitar que el nuevo modelo incluya “una solución para la deuda autonómica derivada de tantos años de infrafinanciación y un mecanismo transitorio hasta que se logre la reforma compense la infrafinanciación valenciana”. Soler considera que es “salud democrática compensar la pérdida de ingresos por esta razón, que ha abocado a las autonomías con recursos por debajo de la media como la valenciana a endeudarse durante años para no recortar en Estado de Bienestar y garantizar a nuestra ciudadanía los mismos recursos que otras comunidades”.

Murcia exige fondos de nivelación

El Gobierno murciano ha rechazado que la reforma del sistema de financiación autonómica se base solo en el criterio de población ajustada y ha exigido, mientras no se aprueba el nuevo modelo, que haya un fondo de nivelación y un saneamiento de la deuda para las comunidades infrafinanciadas, como la murciana.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha detallado la carta que ha enviado a la ministra de Hacienda, en la que desgrana las observaciones de su departamento a la propuesta de revisión del cálculo de población ajustada, enviado por el Ejecutivo central el pasado mes de diciembre.

En la misiva, Murcia exige la creación de un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas y que se abra un proceso de negociación para sanear la deuda "injusta" generada por la infrafinanciación estructural derivada del actual modelo, al que achaca 9.000 de los 11.000 millones de euros de la deuda regional actual.

Marín se ha remitido a un informe de la Airef, en el que se explica que esta insuficiencia de recursos se verá agravada con el 40 por ciento de los gastos extraordinarios generados por la pandemia de coronavirus, que pasarán a ser estructurales en el ámbito sanitario.

El consejero murciano, quien ha recordado que hay una diferencia del 30 % entre el dinero que recibe la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana -las autonomías peor financiadas- y Cantabria -la mejor financiada- también ha exigido incluir en el documento ministerial el incremento de los recursos globales y los fondos a través de los que se realizaría la nivelación de las partidas.

Para Marín, el criterio de población ajustada es "positivo", compartiendo aspectos como que las necesidades de gasto de las comunidades se basen en la media de gasto de los tres ejercicios precedentes una vez descontados intereses y financiación específica, pero lo ha considerado "impreciso, parcial, incompleto e insuficiente"

Para la consejería de Hacienda, hay unos intervalos muy amplios de ponderaciones para los bloques de sanidad, educación, servicios sociales y el resto de servicios, por lo que deja la puerta abierta a "escenarios muy dispares".

Marín ha afirmado que Montero ha iniciado el proceso con el criterio que genera más diferencias entre autonomías para quedarse "sentada en su silla" a ver "cómo nos peleamos" en un enfrentamiento "interesado, artificial y estéril", sirviéndole como "excusa" para "volver a meter la reforma en un cajón".

En este sentido, ha apuntado que el marco normativo aprobado por el Consejo de Ministros no prevé la reforma del sistema de financiación autonómica durante 2022 y, probablemente, tampoco se valide en 2023, según ha dicho, por lo que ha pedido que, mientras tanto haya un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas y el saneamiento de la deuda generada por la infrafinanciación.

Finalmente, Marín ha solicitado a Montero que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera como el foro adecuado para abordar la reforma entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

La Mancha pide incorporar el territorio de forma estructural

Castilla-La Mancha ha solicitado que el territorio sea tenido en cuenta de forma estructural en el sistema de financiación junto con la población ajustada que ya recoge la propuesta del Ejecutivo central y que se genere un fondo adicional para implementar medidas que permitan revertir el proceso de despoblación.

Así lo ha indicado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha comparecido junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión que han mantenido con los partidos políticos con representación en las Cortes para explicarles esta postura del Ejecutivo regional.

En este sentido, ha valorado que "El planteamiento que hace el Ministerio es que haya una distribución de los recursos en función de la población ajustada y después unos elementos correctores como el territorio, la despoblación, la dispersión o la insularidad", ha argumentado el vicepresidente.

Es por ello por lo que ha indicado que Castilla-La Mancha considera que la superficie no tiene que ser solamente un elemento corrector sino estructural, y que los fondos, además de distribuirse en función de la población ajustada, tienen que hacerlo también teniendo en cuenta el territorio. "La combinación de ambos es la densidad y se acerca a la financiación del coste efectivo de los servicios".

A ello ha sumado que para corregir el problema de la despoblación, desde Castilla-La Mancha se solicita la generación de un fondo específico que se distribuya entre las comunidades autónomas adheridas al mismo.

Una propuesta que Martínez Guijarro ha indicado que se justificará ante el Ministerio con datos de la propia región en base a un estudio del coste efectivo de prestación de servicios en la provincia de Guadalajara, distinguiendo entre la capital, el Corredor del Henares y el resto de la provincia.

Asturias se niega a perder recursos

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este lunes en que no aceptará un modelo de financiación autonómica en el que Asturias pierda recursos. A preguntas de los medios de comunicación en un acto en Oviedo, ha dicho que el documento que envió a las comunidades autónomas a comienzos de diciembre de 2021 la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no es un nuevo modelo, sino que se limita a uno de los elementos del sistema.

"Tenemos dudas sobre si nos beneficia o no", se ha limitado a comentar Barbón, que ha dicho que el correspondiente análisis será presentado por la consejera de Hacienda asturiana, Ana Cárcaba.

Sea como furere, Barbón ha repetido que el Gobierno asturiano ya ha fijado su posición respecto al modelo en un acuerdo en el parlamento asturiano y también junto a otras comunidades autónomas en la Declaración de Santiago.