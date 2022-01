El PSPV sale en tromba contra el recurso del PP al Fondo de Cooperación

El PSPV, el partido mayoritario de los que conforman el Botànic, se ha empezado a movilizar después de que este diario adelantara que el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha cumplido su amenaza y este lunes ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Fondo de Cooperación aprobada por el Botànic el pasado mes de noviembre. El primero en salir a la palestra para cuestionar ese movimiento de la derecha ha sido el director general de Administración Local, Toni Such, quien lamenta profundamente la batalla judicial que emprenden los populares.

“Han cumplido finalmente la amenaza, la amenaza que conlleva la discriminación de los municipios de Alicante y sobre todo el intento de paralizar que se puedan distribuir de forma objetiva y sin discriminación los recursos públicos a los ayuntamientos de la Comunidad", ha explicado.

Such ha advertido que “si lo que pretende el PP es paralizar las ayudas a los municipios, le tenemos que decir que no lo vamos a consentir desde el Consell. En este sentido vamos a abordar con claridad y con absoluta transparencia lo que es un recurso que entendemos que no puede llegar a ninguna parte porque lo único que pretende la Generalitat es aplicar la objetividad y la transparencia a la distribución de los fondos públicos”.

“Lamento profundamente que el PP quiera seguir con la discriminación a los ayuntamientos de Alicante y quiera evitar que todos obtengan los recursos necesarios para realizar sus proyectos”, ha finalizado.

Mata: "La Diputación no es un reino de taifas"

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha afeado hoy “la insolidaridad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana” y ha lamentado que “dediquen su tiempo en buscar cómo sabotear las leyes del parlamento autonómico, poner trabas a nuestro progreso y piedras en el camino a cualquier elemento que quiera la igualdad”. Así se ha manifestado Mata tras el último intento del PPCV de boicotear el Fondo de Cooperación Municipal, y ha recordado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que esta institución, “no es un reino de taifas, ni un búnker para intentar sabotear las políticas de la Generalitat Valenciana”.

En este sentido, el también síndic del PSPV-PSOE en las Cortes ha afirmado que “una vez más el PPCV demuestra que está desnortado y descabezado”: “Si el PPCV tiene un dirigente que lo quiten, y si no lo tienen que lo busquen”, ha propuesto. Además, Mata ha recordado que “lo que necesitan todos los valencianos, alicantinos y castellonenses es una oposición responsable, no una que sea la expresión más supina de la insolidaridad”.

Asimismo, el portavoz socialista ha asegurado que “los ayuntamientos y diputaciones, así como la Generalitat y el Gobierno central son instituciones al servicio de la ciudadanía” y ha considerado que “negar que la Diputación de Alicante tenga que colaborar con los consistorios, que son la primera línea para frenar la desigualdad y la pobreza, es una de las mayores aberraciones que puede cometer el Partido Popular”. De hecho, ha recriminado los seis años de discriminación a los que el PP ha sometido a los municipios de Alicante, negándoles las ayudas que sí han recibido los ciudadanos de las provincias de València y Castellón.

Finalmente, Mata ha subrayado que “al mismo PP al que durante años se le llenaba la boca hablando del fondo de compensación territorial, es ahora el que más trabas está poniendo a su ejecución”: “Mazón es insolidario. Ni la Diputación de Alicante, ni los ayuntamientos de la provincia se merecen este comportamiento”, ha concluido.