«Alejandro Soler ha sido diputado mucho tiempo y no le conocemos ninguna propuesta para Alicante»

La agrupación de la ciudad de Alicante hizo campaña de forma mayoritaria a favor de Toni Francés en las primarias del PSPV en la provincia. ¿Ganó Alejandro Soler o perdieron ustedes?

Alejandro Soler ganó, efectivamente. Fue una victoria muy ajustada, pero en la agrupación de Alicante ganamos por un porcentaje muy elevado, y quedó claro que el triunfo había sido para nuestro candidato, Toni Francés. A partir de ahí, nada que decir. La democracia habló, los militantes votaron y han dado un aval a Alejandro Soler, que tendrá que gestionarlo de la mejor manera posible.

¿Y cómo se explican esos resultados cuando la mayoría de delegados del congreso nacional de noviembre eran de su bloque y cuando Soler en teoría era el candidato que iba contra Sánchez y Puig?

Están los periodos en los que se abre el plazo de captación de militantes y Alejandro Soler ha hecho una campaña muy eficaz, porque ha logrado convencer a una mayoría, muy ajustada, pero una mayoría, con un proyecto que, desde luego, no está alineado con los vientos que corren, porque no tiene referencias claras ni en la organización federal, con el secretario general, Pedro Sánchez, ni con la organización nacional del PSPV encabezada por Ximo Puig.

Se ha llegado a denunciar que hubo afiliaciones irregulares...

Quien vigila las afiliaciones es la ejecutiva federal, y no tengo noticias de que haya actuado. Por tanto, hay que presumir que todo ha sido correcto. De todos modos, esto supone un balón de oxígeno para las finanzas del partido, porque han aumentado de forma fantástica las contribuciones de los nuevos militantes.

Y, si tuvieran que hacer autocrítica desde el bloque de Toni Francés, ¿en qué se equivocaron?

Por la parte de Alicante es incuestionable que se ha hecho una labor a nivel de convicción y de movilización. En el resto de la provincia ha habido falta de percepción de que se podía perder. Era muy importante incidir en la movilización, no todos lo han percibido igual y la confianza ha hecho perder la potencialidad que había. En muchas organizaciones ha habido gente que no ha ido a votar.

¿Por qué ese exceso de confianza que dice?

En este partido pensamos que cuando se señala con el dedo ya está todo hecho. Eso puede servir para determinadas cosas, pero otra cuestión es la vida interna del partido. En la ciudad de Alicante la vivimos con mucha convicción, pero no se vive igual en otros territorios.

¿Y qué papel ha jugado València y la cúpula del PSPV?

Una posición de neutralidad.

¿Ha faltado implicación por parte del PSPV?

Esto se jugaba en el ámbito provincial. No se hubiera entendido una posición más intervencionista.

Se habla mucho de que en València no interesa un partido fuerte en la provincia de Alicante...

Quien tenga esas obsesiones se las tendrá que quitar. Hemos trabajado por el proyecto global y por un proyecto de unidad. Si existe esta percepción en alguien, puede que tenga alguna razón, la tendrá que decir, pero nosotros somos la agrupación más fuerte del País Valencià y, como tal, tratamos de irradiar un liderazgo moral.

El sector franquista se alió con el grupo de Toñi Serna y Toni Francés, el de Diego Maciá... ¿Qué va a pasar tras la derrota?

Esas sensibilidades han salido más a la luz por la necesidad de armar un proyecto potente. Lo que echo de menos en Alejandro Soler ha sido más solidez en la propuesta política. No me gusta nada el personalismo en exceso. La persona, sin proyecto ni organización, se queda muy coja. Hemos apoyado a Toni Francés porque lo hemos visto enmarcado en un proyecto útil para ganar la opinión favorable de los ciudadanos.

Soler articuló parte de su campaña en la necesidad de tener voz propia frente a València y frente a Madrid. ¿Ha habido exceso de servilismo en su bloque?

Cuando se gobierna, hay que apoyar al Gobierno. Alejandro Soler ha sido diputado mucho tiempo y no le conocemos ninguna propuesta para Alicante. Podía haber practicado eso antes y no lo ha hecho. Es un recurso político para tratar de ganar adeptos, pero no para algo útil. Me llama la atención el gran abrazo a Carlos Mazón, que parece que ha encontrado un recurso para buscar una grieta en el Partido Socialista. No veo correcto que Soler se centre más en manifestaciones que afectan al ámbito interno del partido, en lugar de haber lanzado propuestas de unidad y cohesión con mensajes sólidos para volver a ganar. En vez de atacar al PP y las opciones de derechas, se ha dedicado a marcar pautas en lo que es el funcionamiento interno del partido.

¿Hay margen para la integración en la nueva ejecutiva?

Claro, si él quiere, sí.

¿Y qué condiciones ponen?

Tener una representación adecuada al equilibrio de fuerzas, porque solo ha ganado por décimas. Él, como secretario general, ejercería de árbitro. Eso podía ser un buen comienzo, pero también un porcentaje que se aproxime a un 45% o 48% de integración, en secretarías que tengan cierto peso.

Tras el congreso del sábado, comienzan los cónclaves comarcales y locales. ¿Qué puede pasar?

Hay buenas perspectivas para que en los congresos comarcales ese equilibrio de fuerzas pueda incluso ser superado por el bloque que ha apoyado a Toni Francés.

En la Vega Baja, territorio tradicionalmente afín al sector franquista, ganó Soler…

Por muy poco, por 30 votos.

Sí, pero ganó.

Sí, efectivamente, pero estamos realmente en un equilibrio que se puede volver a igualar y superar pronto. Esto es dinámico y, por eso, pongo el énfasis en que esto no se trata de si uno tiene un voto más o uno menos. Lo importante es que, al final, se cohesione el proyecto de una forma más sensata, que no introduzcamos elementos de división y dispersión de la acción política. En la Vega Baja hay gente que no ha ido a votar, mientras ellos han tocado techo.

¿Ha habido ese exceso de confianza del que hablaba antes?

Es posible, sí. Es verdad que partíamos de una mayoría y, a través de la apertura de las nuevas afiliaciones, ha habido quien ha sido más dinámico, ha convencido a más gente y eso ha alterado la mayoría.

Soler y su entorno han abierto la puerta a movimientos en la Diputación, y su bloque está en minoría dentro del grupo socialista. ¿Se avecinan cambios?

El portavoz en la Diputación, Toni Francés, ha puesto su cargo a disposición, y ha dejado el tema a juicio de la ejecutiva provincial. De todos modos, resulta un poco absurdo cambiar la portavocía con elecciones tan próximas, y el secretario general, Ximo Puig, ya ha dicho que, si se está funcionando bien, no debe haber cambios. Nuestra prioridad es llegar a las elecciones lo más fuertes posibles.

También sembró dudas sobre la posibilidad de que Ana Barceló sea candidata por Alicante…

Ya digo que me ha parecido que ha errado mucho en las declaraciones, en el sentido de que de lo que tiene que hablar es de lo que vamos a hacer fuera, no dentro del partido, y en el tema de las candidaturas, además, la ejecutiva provincial tiene muy limitadas las competencias. Parece más un acto de afirmación y de ganar relevancia que de eficacia real.

¿Barceló será candidata?

Se habla, pero no hay nada decidido todavía. Puede ser, es una buena candidata indudablemente, una persona muy conocida que ha hecho una gestión muy difícil con la pandemia.

Las tensiones con el portavoz municipal, Francesc Sanguino, van al alza. ¿Acabará el mandato?

Va a depender de muchos factores. En principio, el escenario que hay es que acabe el mandato. La relación con él es muy correcta, la mía personal, porque él respeta mucho la secretaría general del partido y yo lo respeto a él como portavoz. Los debates pueden ir respecto a marcar prioridades, pero la prioridad principal debe ser que siempre oigamos a todos los concejales, y que las reuniones de grupo sean de diálogo y de escuchar todas las opiniones.

Sin embargo, la tensión es manifiesta en el seno del grupo...

En todos los colectivos hay gente con mejor y con peor carácter.