El Botànic cierra filas frente al PP por el recurso contra el Fondo de Cooperación y Ciudadanos se parte

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley del Fondo de Cooperación ha provocado un terremoto político en la Comunidad. No por esperado, los populares lo habían anunciado hace ya meses, ha causado menos revuelo entre el resto de grupos políticos. Las formaciones del Botànic cerraron filas este martes contra el líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a quien acusaron de entrar en campaña electoral, mientras que desde el PP culparon al tripartito de querer «dominar» la institución provincial. Cs, que gobierna en coalición con el PP en la Diputación, mantiene un discurso diferente en la institución provincial y en las Cortes, de apoyo al recurso, en el primer caso, y críticas a las luchas de poder del bipartidismo, en el segundo.

El PP volvió a defender el recurso presentado por el grupo popular en el Congreso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal al considerar que ataca a la autonomía provincial y que invade las competencias de la Diputación al obligarle, a partir de 2023, a adherirse al mismo. Pero las razones no convencen, ni de lejos, a los partidos del Botànic que volvieron a cargar en tromba contra el PP y centraron sus críticas en Carlos Mazón. Así, el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, tras preguntarse el porqué Castellón y València no ponían problemas -sus diputaciones se han adherido voluntariamente al programa del Consell- se contestaba que «porque no hacen política; él -Mazón- hace política con el dinero de todos los valencianos». Mata fue más lejos, comparando al también presidente de la Diputación de Alicante con un «señor feudal». «El PPCV pretende convertir la provincia de Alicante en una Ínsula Barataria gobernada por un señor feudal», criticó el síndic socialista.

En la misma línea, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, achacó el recurso de los populares a que el PP de Mazón está «en campaña electoral». A su juicio, el recurso de inconstitucionalidad promovido por el líder del PPCV solo busca «tener un foco de atención y que se amplifique su discurso». Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, señaló que a Carlos Mazón, «le encantan las políticas ‘antitodo’» e insistió en que el reparto sea objetivo y no haya trato de favor por afinidad política porque sería «una forma de corrupción».

Acusaciones que no sentaron nada bien en las filas populares. El portavoz del PP en la Diputación, Eduardo Dolón, acusó al Consell de aplicar «la ley del embudo, la del o lo tomas o lo tomas». Dolón censuró lo que calificó de «imposición» del Gobierno valenciano del que llegó a decir que aplica el «sectarismo de la izquierda nacionalista» para hacer leyes «donde los votos no le dan» y puso en duda su capacidad de diálogo. «Parece que no les gusta la palabra democracia», zanjó.

En el caso de Ciudadanos, partido que gobierna en la Diputación junto al PP, se evidenció su división. El portavoz naranja en la institución provincial, Javier Gutiérrez, entiende el recurso interpuesto por los populares ante una «imposición» aprobada «con el rodillo del Botànic» y censura que la norma saliera adelante sin consenso. Sin embargo, el discurso de Cs en las Cortes Valencianas es distinto. Su síndica, Ruth Merino, rechazó la «lucha de poder» entre los dos partidos del bipartidismo, PP y PSOE ,y apostó por el consenso y apoyo a los municipios «fuera de los intereses partidistas».

Desde Vox, su síndica, Ana Vega, coincide con el PP en que hay visos de inconstitucionalidad en el fondo, aunque añadió que este asunto es más una guerra entre Puig y Mazón por ver «quién se posiciona como presidente».

También se pronunció el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el socialista Rubén Alfaro, que defendió el fondo como «una histórica reivindicación municipalista». Alfaro abogó por la solidaridad entre administraciones y pidió cordura.