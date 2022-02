El PP rechaza la reforma laboral y contraataca con la subida de las cuotas a los autónomos

El Partido Popular se quedó solo este miércoles en la Diputación en el rechazo a apoyar la reforma laboral consensuada entre el Gobierno central, los sindicatos y la patronal. La abstención de Cs permitió al PSOE sacar adelante una moción para secundar la norma, que también obtuvo el respaldo de Compromís. Podría ser un adelanto de lo que este jueves sucederá en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno pretende sacar adelante la convalidación del Real Decreto-ley de reforma laboral. Este asunto dividió a los dos socios de gobierno en la institución provincial, PP y Cs, que suelen votar en el mismo sentido en casi todas las mociones que se presentan en los plenos. No obstante, los naranja volvieron a alinearse con los populares en el rechazo a la subida de las cuotas de los autónomos que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Moción con la que el PP sacó toda su artillería pesada contra los socialistas.

El PSOE tenía un claro objetivo con la propuesta de apoyo a la reforma laboral: obligar a posicionarse a todos los grupos, especialmente al PP y a Carlos Mazón, presidente de la Diputación y, a la sazón, líder de los populares de la Comunidad Valenciana. Todo después de que la propia Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) haya dado su apoyo a la iniciativa pactada entre el Gobierno y los agentes sociales. Mazón no intervino en esta moción. Fue el diputado Javier Sendra el encargado de argüir el rechazo de los populares a la reforma laboral. Lo hizo tirando de argumentario para defender que la reforma laboral que impulsó el PP en 2012 permitió la creación de tres millones de puestos de trabajo en seis años gracias a su «flexiseguridad». «No cambiemos el rumbo de las mejoras sociales que funcionan», señaló el diputado popular, quien calificó la «contrarreforma» de «bluf» y «maquillaje» que empeora lo que había. En las filas socialistas fue el diputado Miguel Millana quien defendió la moción y rebatió los argumentos de los populares poniendo de relieve la precariedad de los empleos creados desde que se aprobó la reforma laboral de Mariano Rajoy. «Hubo mucho empleo, pero empleo basura», espetó en un pleno que volvió a ser telemático por el aumento de la incidencia del covid.

Cs justificó su abstención en las «mejoras» que tiene la norma que pretende aprobar el Gobierno como la extensión del contrato indefinido, la penalización del exceso de contratos temporales o la consolidación de los ERTE. «Es lo que mi formación reclama desde 2016», afirmó su portavoz, Javier Gutiérrez. Mientras , Gerard Fullana, de Compromís, simplemente argumentó que, aunque no es la reforma que querría, «mejorará en mucho lo que dejó el PP».

Sin querer entrar en más batalla política en ese punto del pleno, los populares se sacaron un as de la manga con la moción que presentaron de urgencia para rechazar la subida de la cuota de autónomos que el Ejecutivo tiene previsto aprobar. Los votos del PP y Cs bastaron para sacar adelante que la Diputación inste al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar la propuesta de reforma fiscal y cualquier otra modificación que implique un incremento de las cuotas. Los populares denuncian que la subida afectará a más de 80.000 autónomos de la provincia, el 60%, con un aumento de las cuotas de hasta el 40%. El portavoz del PP en Diputación, Eduardo Dolón, mantiene que supondrá que un autónomo que gane más de 901 euros pase de pagar 294 a 412 euros. «Así no se ayuda a los autónomos», indicó, y propuso, como ya anunció el PPCV, la cuota cero a ingresos cero así como ampliar la tarifa plana durante más tiempo. Cs incorporó una enmienda para tener en cuenta los rendimientos reales y no adecuar las cargas a las prestaciones.

Desde la oposición, tanto PSOE como Compromís respaldaron la propuesta ministerial, ya que, según el portavoz socialista, Toni Francés, la misma supondrá una rebaja de la cuota para el 66% de los autónomos, y solo un 33% pagará más, al contrario de lo que mantiene el PP. Por su parte, Fullana sostuvo que la propuesta es adecuada.